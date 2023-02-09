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Что делать, если почувствовал запах газа в квартире?

Утечка может привести к страшной трагедии. Как нужно действовать, чтобы этого избежать?

09 февраля 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Взрыв в пятиэтажке в Новосибирске – далеко не первая трагедия в России, связанная с газом. Подобные хлопки случаются регулярно. Например, в 2021 году хлопок газа произошёл в Барнауле. К сожалению, такие ЧП нередко заканчиваются гибелью людей.

Но трагедии можно избежать, если соблюдать правила пользования газом и чётко знать, что делать при характерном запахе. Об этом – в материале amic.ru.

1

Чем опасна утечка газа?

Во-первых, бытовой газ – сильное отравляющее вещество. Он вызывает удушье и даже способен убить человека.
Во-вторых, скопление газа в закрытом помещении может привести к взрыву. 
Поэтому любая утечка очень опасна для человека. Запах свидетельствует либо о том, что газ не перекрыт, либо о неисправности оборудования.
Кстати, сам пропан вообще не имеет запаха. Специальную отдушку в него добавляют специально, чтобы человек вовремя мог обнаружить утечку и успеть спастись.
2

Что делать, если учуял запах газа в квартире?

Главное: ни в коем случае нельзя пользоваться электроприборами и зажигать огонь. Если в закрытом помещении накопилось достаточно газа, малейшая искра может привести к взрыву. Хватит даже включённого света. Поэтому наилучший вариант – обесточить всю квартиру в распределительном щитке.
Мобильным телефоном пользоваться тоже нельзя.
Если вы почувствовали в квартире запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите.

После этого нужно открыть все окна и покинуть помещение, дав квартире тщательно проветриться. Пока запах газа не уйдёт, заходить домой нельзя. Если в квартире всё ещё пахнет, нужно позвонить в газовую службу.

Если вам тяжело дышать и закружилась голова, немедленно выйдите на свежий воздух и позвоните в скорую. Если же вы заметили признаки отравления у другого человека, отнесите его на воздух и положите так, чтобы голова была выше ног. Естественно, после этого нужно обратиться за медпомощью.

3

Что делать, если газом пахнет из квартиры соседей?

Попробуйте достучаться до соседей, но ни в коем случае не звоните в звонок. Если вам откроют, сообщите о запахе газа и эвакуируйте людей. Окна в подъезде по возможности нужно открыть, чтобы дать газу выйти, а самому покинуть дом.
Естественно, при этом нужно обратиться в газовую службу.
4

Куда звонить, если учуял сильный запах газа?

Единый телефон аварийной газовой службы – 104. Но не вздумайте звонить из места, где пахнет газом: из-за телефона он может "рвануть". Возьмите телефон в руки, когда будете в безопасной зоне.
5

Как обращаться с газовым баллоном, чтобы не было утечки?

Если вы используете газовые баллоны, хранить их нужно в проветриваемом помещении и вертикально. Ни в коем случае не закапывайте их и не ставьте в подвал. Баллон и газовая трубка должны быть защищены от тепла и прямых солнечных лучей. Если рядом огонь, горячие угли или включённые электроприборы, баллон менять нельзя. А перед заменой нужно убедиться, что все вентили перекрыты.
Как только вы поставите баллон, нужно проверить места соединения на герметичность – для этого можно использовать мыльный раствор.
Проверку, ремонт и замену газового оборудования следует доверять квалифицированным специалистам.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 8

  • А с каких пор хлопок стал трагедией? Переходим на язык Эзопа?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Звонить бесполезно, пока не рванёт не приедут (а когда рванёт скажут не звонили) Нужно заходить на сайт мчс писать письменную жалобу, делать скрин, и снова им отправлять Тогда они зады кинулся спасать Но не ваши, а свои
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Газовая служба не относится к МЧС.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Газовая служба не относится к МЧС --- Ну про это и пост, что к газовикам лучше зайти через МЧС, тогда эффективней получается. То есть набрать не 104, а 112
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Судя по трагедии ранее - ничего не делать - на вас всем пофиг.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Эту памятку я с раннего детства знал, в 70-е годы она на входе в каждый подъезд висела.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что делать, спрашивать почему каждый месяц такие большие отчисления за квартиру, а инфраструктуру не меняют.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • "Хлопок"
    10 февраля, Гость   Ответить
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