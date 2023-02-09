Что делать, если почувствовал запах газа в квартире?

Утечка может привести к страшной трагедии. Как нужно действовать, чтобы этого избежать?

09 февраля 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Взрыв в пятиэтажке в Новосибирске – далеко не первая трагедия в России, связанная с газом. Подобные хлопки случаются регулярно. Например, в 2021 году хлопок газа произошёл в Барнауле. К сожалению, такие ЧП нередко заканчиваются гибелью людей.

Но трагедии можно избежать, если соблюдать правила пользования газом и чётко знать, что делать при характерном запахе. Об этом – в материале amic.ru.

1 Чем опасна утечка газа? Во-первых, бытовой газ – сильное отравляющее вещество. Он вызывает удушье и даже способен убить человека. Во-вторых, скопление газа в закрытом помещении может привести к взрыву. Поэтому любая утечка очень опасна для человека. Запах свидетельствует либо о том, что газ не перекрыт, либо о неисправности оборудования. Кстати, сам пропан вообще не имеет запаха. Специальную отдушку в него добавляют специально, чтобы человек вовремя мог обнаружить утечку и успеть спастись.

2 Что делать, если учуял запах газа в квартире? Главное: ни в коем случае нельзя пользоваться электроприборами и зажигать огонь. Если в закрытом помещении накопилось достаточно газа, малейшая искра может привести к взрыву. Хватит даже включённого света. Поэтому наилучший вариант – обесточить всю квартиру в распределительном щитке. Мобильным телефоном пользоваться тоже нельзя. Если вы почувствовали в квартире запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. После этого нужно открыть все окна и покинуть помещение, дав квартире тщательно проветриться. Пока запах газа не уйдёт, заходить домой нельзя. Если в квартире всё ещё пахнет, нужно позвонить в газовую службу. Если вам тяжело дышать и закружилась голова, немедленно выйдите на свежий воздух и позвоните в скорую. Если же вы заметили признаки отравления у другого человека, отнесите его на воздух и положите так, чтобы голова была выше ног. Естественно, после этого нужно обратиться за медпомощью.

3 Что делать, если газом пахнет из квартиры соседей? Попробуйте достучаться до соседей, но ни в коем случае не звоните в звонок. Если вам откроют, сообщите о запахе газа и эвакуируйте людей. Окна в подъезде по возможности нужно открыть, чтобы дать газу выйти, а самому покинуть дом. Естественно, при этом нужно обратиться в газовую службу.

4 Куда звонить, если учуял сильный запах газа? Единый телефон аварийной газовой службы – 104. Но не вздумайте звонить из места, где пахнет газом: из-за телефона он может "рвануть". Возьмите телефон в руки, когда будете в безопасной зоне.