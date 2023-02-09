Что известно о взрыве газа в Новосибирске и сколько человек погибло?

В результате трагедии в новосибирской пятиэтажке обрушились два подъезда

09 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Ранним утром 9 февраля в одной из пятиэтажек Новосибирска взорвался газ, из-за чего обрушились два подъезда и начался пожар. Есть погибшие. Спасатели работают над разбором завалов и ликвидацией последствий взрыва. Продолжаются и поиски пострадавших, которые всё ещё могут оставаться под обломками.

Всё, что известно о происшествии и количестве погибших на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Что произошло в Новосибирске утром 9 февраля? Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме на улице Линейной в Заельцовском районе. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент случился в 07:43 по местному времени. В результате взрыва разгорелся большой пожар, а над районом поднялся густой столб дыма. На место оперативно выехали пожарно-спасательные и медицинские службы. Из кадров, которые опубликовали с места событий очевидцы, стало понятно, что дом значительно разрушен. Один подъезд обвалился полностью. Почти сразу стало известно, что в результате трагедии есть не только пострадавшие, но и погибшие.

2 Сколько человек погибло от взрыва газа в Новосибирске? Из-за взрыва газа погибли как минимум два человека, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Спасатели продолжают разбирать завалы, так что об окончательном количестве погибших в трагедии говорить пока рано. По словам губернатора Андрея Травникова, невыясненной остается судьба одиннадцати жильцов.

3 Сколько человек пострадало? По последним данным, общее количество пострадавших – девять человек. Об этом также сообщил глава новосибирского МЧС Владимир Орлов. Их достают из-под завалов и оперативно отправляют в больницы города. Но спасательная операция продолжается. Так, в 11 часов утра в МЧС рассказали, что вызволили из-под обломков женщину. "В 08:01 во время разбора завалов в подвале под обрушившимся подъездом личный состав пожарно-спасательного расчёта обнаружил женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение", – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Опять же, количество пострадавших может увеличиться: спасатели и медики продолжают работу.

4 Как идёт ликвидация пожара и разбор завалов? По последним данным, в спасательной операции задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них 323 человека личного состава и 81 единица техники – это силы и средства МЧС. Кроме того, к месту трагедии отправилась аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра. По словам Владимира Орлова, аварийно-спасательные работы будут идти до конца дня. Задача – справиться с возгоранием, разобрать завалы и вызволить всех пострадавших. "Работаем на недопущение развития пожара на рядом находящиеся подъезды. Есть предположения, что как минимум три человека под завалами. Проводится проверка жильцов квартир", – сообщил руководитель новосибирского МЧС. По его словам, в результате взрыва и пожара разрушено и повреждено около 30 квартир пятиэтажки.

5 Как помогают пострадавшим жильцам пятиэтажки? Пункт временного сбора гуманитарной помощи работает в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора). Информацию о необходимой помощи можно уточнить в отделении срочного социального обслуживания по телефону: 217-94-73, или у руководителя филиала КЦСОН Центрального округа: 225-77-70. Также работает Городская социальная справочная служба: 375-87-87. Кроме того, МЧС открыло телефон доверия для родственников тех, кто живёт в злополучном доме. "В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейной в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе", – говорится в сообщении ведомства. По телефону можно уточнить информацию о своём родственнике и получить психологическую помощь. А МВД уже организовало работу по восстановлению документов, которые жильцы утратили в результате пожара.

6 Что говорят о взрыве жильцы пятиэтажки? Журналистам НГС жильцы рассказали, что раньше в доме чувствовался запах газа. Также они сообщили, что за несколько дней до трагедии по квартирам ходили люди, представлявшиеся сотрудниками газовой компании. По словам местных, они предлагали за деньги заменить газовые шланги. Сам взрыв произошёл абсолютно внезапно, рассказала изданию жительница дома. "Я проснулась около полседьмого. Я делала гимнастику, у меня работал телевизор. Вдруг слышу гул какой-то и потом – взрыв. Я думала, по телевизору. Вдруг сын заскакивает: "Мама, что за взрыв?!" Выскакиваю на лоджию – стёкла выбиты все. Я увидела, что полыхает второй подъезд, огонь, дым сильный. Потом подъехали пожарные, скорые. Люди на работу не успели уйти", – цитирует её НГС

7 Что о взрыве газа в Новосибирске говорят власти? По словам губернатора области Андрея Травникова, который выехал на место ЧП, все экстренные службы сработали очень быстро. Необходимая помощь пострадавшим организована, и теперь всё зависит от спасателей. "На месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Теперь всё зависит от работы спасателей и медиков. Сил и техники на месте достаточно", – написал Травников в своём Telegram-канале Вместе с ним на месте происшествия находится и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.