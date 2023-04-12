Что делать, если пришла электронная повестка во время командировки или отпуска?
Введение электронных повесток влечёт за собой ограничения в отношении военнообязанных
12 апреля 2023, 14:01, Анастасия Бичакова
Сразу во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон "о цифровизации воинского учёта". В соответствии с ним военнообязанным будут отправлять электронные повестки одновременно с бумажными. Во время весеннего призыва электронные повестки рассылать не собираются. А вот со следующей осени их будут присылать в личные кабинеты призывников на "Госуслугах". Кроме того, для них создадут единый реестр: когда он появится, пока точно неизвестно.
За игнорирование электронных повесток военнообязанным будут грозить довольно жёсткие ограничения. Но что делать, если повестка пришла, а призывник находится в командировке или отпуске, – в разборе amic.ru.
С какого момента электронная повестка будет считаться вручённой?
Сначала глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что электронная повестка будет считаться вручённой с момента её опубликования на "Госуслугах".
Позже появилось уточнение, что электронную повестку начнут считать вручённой через семь дней после опубликования в соответствующем реестре, если её не удалось вручить другим способом.
Когда будут рассылать электронные повестки?
"Действие закона вообще вступает в силу со дня публикации, но мне кажется, что применять этот закон будут уже со следующего призыва", – заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Об этом пишет "Лента.ру".
Что делать, если пришла повестка во время отпуска или командировки?
А если военнообязанный не увидел электронную повестку?
Если военнообязанный увидел электронную повестку на "Госуслугах" или в реестре уже после окончания призыва, то ему нужно просто с ней ознакомиться. А явиться в военкомат необходимо только в следующую кампанию.
Напомним, что электронные повестки не будут работать во время весеннего призыва 2023. Они начнут действовать только в следующую кампанию. То есть если человеку придёт электронная повестка во время осеннего призыва 2023, то он должен явиться в военкомат только в весенний призыв 2024-го. Причём строго в течение 14 дней.
Если военнообязанный этого не сделает, то в отношении него введут ограничение на выезд из России с соответствующим оповещением, заявил Андрей Картаполов.
При этом "Парламентская газета", ссылаясь на закон, формулирует этот запрет немного иначе: "В законе прописано, что с момента вручения повестки и до личной явки в военкомат призывнику запрещается покидать страну".
"Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд", - сказал он.
Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришёл в военкомат, то будут задействованы другие меры, объяснил Картаполов РБК. И военнообязанного будут считать злостным уклонистом.
В таком случае возможны ограничения на:
- регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
- регистрационные действия с недвижимостью;
- регистрацию и управление транспортными средствами;
- получение кредитов и займов.
14:50:23 12-04-2023
военнообязанного будут считать злостным уклонистом --- военнообязанные комики сейчас из-за границы злостно выступают на своих концертах. Руслан Белый вроде бы из Узбекистана, Долгополов из Германии