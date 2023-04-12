Введение электронных повесток влечёт за собой ограничения в отношении военнообязанных

12 апреля 2023, 14:01, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сразу во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон "о цифровизации воинского учёта". В соответствии с ним военнообязанным будут отправлять электронные повестки одновременно с бумажными. Во время весеннего призыва электронные повестки рассылать не собираются. А вот со следующей осени их будут присылать в личные кабинеты призывников на "Госуслугах". Кроме того, для них создадут единый реестр: когда он появится, пока точно неизвестно.

За игнорирование электронных повесток военнообязанным будут грозить довольно жёсткие ограничения. Но что делать, если повестка пришла, а призывник находится в командировке или отпуске, – в разборе amic.ru.

1 С какого момента электронная повестка будет считаться вручённой? Сначала глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что электронная повестка будет считаться вручённой с момента её опубликования на "Госуслугах". Позже появилось уточнение, что электронную повестку начнут считать вручённой через семь дней после опубликования в соответствующем реестре, если её не удалось вручить другим способом.

2 Когда будут рассылать электронные повестки? Вероятно, электронные повестки будут рассылать со следующего – осеннего – призыва. "Действие закона вообще вступает в силу со дня публикации, но мне кажется, что применять этот закон будут уже со следующего призыва", – заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Об этом пишет "Лента.ру" В Минцифры подтверждают, что реестр военнообязанных и повесток смогут создать не раньше чем к осеннему призыву 2023.

3 Что делать, если пришла повестка во время отпуска или командировки? В таком случае нужно сообщить в военкомат, что вы находитесь в командировке или отпуске и не можете явиться в указанный день. Соответствующие документы можно направить в электронном виде, особенно если военнообязанный находится за рубежом. То же самое относится к тем, кто живёт за границей. "Если даже они (военнообязанные) долгое время живут и работают за границей, [нужно] прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше", – добавил Картаполов. Но при этом депутат говорит, что если человек подлежит призыву, то ему стоит оформить отпуск на год, отдать долг родине и вернуться обратно за границу.