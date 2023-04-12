В Госдуме рассказали, как будут работать электронные повестки

Андрей Картаполов объяснил, что будет, если не прийти после получения повестки

12 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, как будут работать электронные повестки. Закон о них приняли 11 апреля.

По его словам, они будут приходить через личный кабинет на "Госуслугах", но если у военнообязанного нет аккаунта, ему передадут документ обычным способом.

Если призывник не получил повестку, например, по причине отъезда или вахтовой работы, то ознакомившись с ней уже по прибытии (например, забрав заказное письмо), он должен будет явиться в военкомат в следующий призыв в течение двух недель. "Я подчёркиваю, в следующий призыв, не в эту призывную кампанию, а в ту, которая начнётся осенью или весной", – цитирует его РБК.

Если военнообязанный не придёт и в следующий призыв, то в отношении него введут ограничительные меры, в том числе на выезд. Если в течение 20 дней с этого момента человек опять не пришёл в военкомат, то задействуют уже другие меры.