Что делать, если сайт работал на израильской платформе WIX?
Рассказываем, как не потерять сайт и потенциальных клиентов
17 октября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KPv8t
12 сентября крупный конструктор сайтов WIX ограничил доступ к своему функционалу для российских пользователей, причем как для бесплатных, так и для платных аккаунтов. Для отечественных компаний это чревато полной потерей доступа к собственным сайтам и, как следствие, потерей точки контактов с пользователями, снижением заказов и финансовым ущербом.
Возникает вполне логичный вопрос: "Как же минимизировать потери и сохранить свой сайт?" Ответ на него дает руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус. По ее словам, оптимальное решение – оперативный перенос сайта на платформу альтернативного конструктора Tilda*.
"Во-первых, это обойдется компаниям дешевле, чем полная потеря всего контента и функционала. Во-вторых, эта платформа хорошо зарекомендовала себя для достижения различных задач. В-третьих, перенос на нее может занять всего несколько дней, что в разы быстрее, чем разрабатывать сайт с нуля", – отмечает эксперт.
Поэтому всем, у кого сайты все еще находятся на израильском конструкторе, однозначно стоит поторопиться, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Особенно если основная часть рекламы вела именно этот интернет-ресурс.
Digital-агентство Zavod приглашает на бесплатную консультацию, где перенос вашего сайта рассмотрят на индивидуальных условиях.
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* Digital ("Диджитал"); Zavod ("Завод"); Tilda ("Тильда")
ИП Шаповалова А.Д.Реклама
16:45:58 17-10-2024
На wix закончили работать в 2000ных. очень актуальная информация :)
17:22:50 17-10-2024
АННА (16:45:58 17-10-2024) На wix закончили работать в 2000ных. очень актуальная информ... Ещё недавно работали сайты. Теперь вообще не открываются.
08:50:17 18-10-2024
Гость (17:22:50 17-10-2024) Ещё недавно работали сайты. Теперь вообще не открываются.... Да и фиг с ними. Кому надо давно переехали, а там осталось одно старое унылое Г.