Что делать, если сайт работал на израильской платформе WIX?

Рассказываем, как не потерять сайт и потенциальных клиентов

17 октября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KPv8t

Пользователь ПК. Компьютерные технологии / Фото: Freepik

12 сентября крупный конструктор сайтов WIX ограничил доступ к своему функционалу для российских пользователей, причем как для бесплатных, так и для платных аккаунтов. Для отечественных компаний это чревато полной потерей доступа к собственным сайтам и, как следствие, потерей точки контактов с пользователями, снижением заказов и финансовым ущербом.

Возникает вполне логичный вопрос: "Как же минимизировать потери и сохранить свой сайт?" Ответ на него дает руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус. По ее словам, оптимальное решение – оперативный перенос сайта на платформу альтернативного конструктора Tilda*.

"Во-первых, это обойдется компаниям дешевле, чем полная потеря всего контента и функционала. Во-вторых, эта платформа хорошо зарекомендовала себя для достижения различных задач. В-третьих, перенос на нее может занять всего несколько дней, что в разы быстрее, чем разрабатывать сайт с нуля", – отмечает эксперт.

Поэтому всем, у кого сайты все еще находятся на израильском конструкторе, однозначно стоит поторопиться, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Особенно если основная часть рекламы вела именно этот интернет-ресурс.

Digital-агентство Zavod приглашает на бесплатную консультацию, где перенос вашего сайта рассмотрят на индивидуальных условиях.

Digital-агентство Zavod

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* Digital ("Диджитал"); Zavod ("Завод"); Tilda ("Тильда")

ИП Шаповалова А.Д.

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