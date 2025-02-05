Что делать, если у ребенка появились вредные привычки? Прямой эфир с психологом на amic.ru
Советы эксперта и ответы на вопросы можно услышать в нашем Telegram-канале
05 февраля 2025, 15:32, ИА Амител
Дым / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
В четверг, 6 февраля, в 13:00 в Telegram-канале amic.ru пройдет прямой эфир с клиническим психологом Еленой Полухиной на тему "Дети и курение". Разберем один из самых тревожных вопросов для родителей – вредные привычки у подростков.
Почему подростки начинают курить вейпы и приобретать другие вредные привычки?
Как на это влияет окружение – друзья, блогеры, соцсети?
Какие психологические механизмы лежат в основе таких действий?
Как родителям вовремя заметить проблему и помочь ребенку?Встречаемся 6 февраля в 13:00 в Telegram-канале amic.ru.
15:54:34 05-02-2025
дубасить
10:37:35 06-02-2025
Больше заблюривайте сигареты на ТВ... Больше прячьте сигареты с прилавков...Больше запрещайте и ограничивайте места для курения. Получите в десятки раз больше курильщиков.
10:48:42 06-02-2025
Дюша (10:37:35 06-02-2025) Больше заблюривайте сигареты на ТВ... Больше прячьте сигаре... а может нормально упакованные фитнес-залы сделать - не как щас за 11тыр/мес, а полегче?
11:21:40 06-02-2025
Musik (10:48:42 06-02-2025) а может нормально упакованные фитнес-залы сделать - не как щ... и полегче есть. 300 р за занятие. и по городу очень иного тренажеров прям на улице стоит. Подходи и бесплатно занимайся. Во дворах, парках, аллейках. У меня мама летом в Изумрудный ежедневно ходит с подружками