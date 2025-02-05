Что делать, если у ребенка появились вредные привычки? Прямой эфир с психологом на amic.ru

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05 февраля 2025, 15:32, ИА Амител

Дым / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В четверг, 6 февраля, в 13:00 в Telegram-канале amic.ru пройдет прямой эфир с клиническим психологом Еленой Полухиной на тему "Дети и курение". Разберем один из самых тревожных вопросов для родителей – вредные привычки у подростков.

Почему подростки начинают курить вейпы и приобретать другие вредные привычки?



Как на это влияет окружение – друзья, блогеры, соцсети?



Какие психологические механизмы лежат в основе таких действий?



Как родителям вовремя заметить проблему и помочь ребенку?Встречаемся 6 февраля в 13:00 в Telegram-канале amic.ru.