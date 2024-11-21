Принцип стаи. Кого травят в школе и что делать, если ребенок стал жертвой буллинга?

Могут ли лишить родительских прав тех, чей ребенок издевается над другими детьми

21 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Психологи хватаются за голову: в школах растет число детей, ставших жертвами буллинга. После окончания первой четверти к специалистам просто вал обращений, рассказывает клинический психолог Елена Полухина. В "Переговорке" на amic.ru говорим, кого чаще всего травят одноклассники, как родителям понять, что у ребенка проблемы и он не идет на контакт. А самое главное – что делать в таких ситуациях. Могут ли лишить родительских прав тех, чей ребенок издевается над другими детьми. И почему не нужно пытаться примирить агрессора и его жертву.

Кто в "Переговорке"



Елена Полухина – клинический психолог.

Образование:

БГПУ, 2011 год, специализация "Психолог. Преподаватель психологии";

МПСУ, 2014 год, специализация "Клинический психолог";

АГМУ, 2019 г., повышение квалификации "Клиническая (медицинская) психология";

УрИПКиП, 2020 г., повышение квалификации "Сексология в психологическом консультировании";

УрИПКиП, 2022 г., повышение квалификации "Особенности психологического консультирования случаев нарушения пищевого поведения в подростковом и взрослом возрасте".

Опыт работы: Космические войска, летняя школа – психолог, преподаватель психологии,

ЦРБ – клинический психолог.

01:08 "Общество устроено по принципу волчьей стаи, а люди любят власть". О том, как давно возник буллинг в школах.

02:22 "Осеннее обострение". Правда ли, что в школах растет число детей, которые стали жертвами буллинга и с чем это связано?

03:40 Все ли дети считают школу "вратами ада" и почему к ней такое отношение?

05:56 "Как придешь туда, сразу врежь". О точке опоры и о том, каких детей чаще всего травят в школе.

07:35 "Лидеры отрицательной направленности" и "серые кардиналы". О том, с какого класса начинается буллинг и кто чаще становится агрессором – мальчики или девочки.

10:06 "Все как по книге". Как родителю понять, что ребенку нужна помощь.

11:39 "Никуда не бежать, а сесть и успокоиться". Что делать, если вашего ребенка травят одноклассники.

13:33 "Учителя все видят". Как правильно реагировать педагогу на конфликт в классе?

15:39 Откуда берутся агрессоры? И что делать в этом случае родителям?

16:37 Какое наказание предусмотрено за школьную травлю? И могут ли маму и папу ребенка-агрессора лишить родительских прав?

18:36 "Если можно над этим посмеяться, то надо посмеяться". Как научить ребенка противостоять агрессорам.

20:32 Как поменять вектор излишней энергии "лидеров отрицательной направленности"?

23:09 "А если со мной дружить не будут?" Как правильно говорить нет.

26:04 Что делать, если вы столкнулись с буллингом. Советы детям, родителям и учителям.

28:50 "Не подставлять вторую щеку". Почему не надо пытаться примирить агрессора и жертву.