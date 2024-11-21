Принцип стаи. Кого травят в школе и что делать, если ребенок стал жертвой буллинга?
Могут ли лишить родительских прав тех, чей ребенок издевается над другими детьми
21 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Психологи хватаются за голову: в школах растет число детей, ставших жертвами буллинга. После окончания первой четверти к специалистам просто вал обращений, рассказывает клинический психолог Елена Полухина. В "Переговорке" на amic.ru говорим, кого чаще всего травят одноклассники, как родителям понять, что у ребенка проблемы и он не идет на контакт. А самое главное – что делать в таких ситуациях. Могут ли лишить родительских прав тех, чей ребенок издевается над другими детьми. И почему не нужно пытаться примирить агрессора и его жертву.
Кто в "Переговорке"
Елена Полухина – клинический психолог.
Образование:
БГПУ, 2011 год, специализация "Психолог. Преподаватель психологии";
МПСУ, 2014 год, специализация "Клинический психолог";
АГМУ, 2019 г., повышение квалификации "Клиническая (медицинская) психология";
УрИПКиП, 2020 г., повышение квалификации "Сексология в психологическом консультировании";
УрИПКиП, 2022 г., повышение квалификации "Особенности психологического консультирования случаев нарушения пищевого поведения в подростковом и взрослом возрасте".
Опыт работы: Космические войска, летняя школа – психолог, преподаватель психологии,
ЦРБ – клинический психолог.
01:08 "Общество устроено по принципу волчьей стаи, а люди любят власть". О том, как давно возник буллинг в школах.
02:22 "Осеннее обострение". Правда ли, что в школах растет число детей, которые стали жертвами буллинга и с чем это связано?
03:40 Все ли дети считают школу "вратами ада" и почему к ней такое отношение?
05:56 "Как придешь туда, сразу врежь". О точке опоры и о том, каких детей чаще всего травят в школе.
07:35 "Лидеры отрицательной направленности" и "серые кардиналы". О том, с какого класса начинается буллинг и кто чаще становится агрессором – мальчики или девочки.
10:06 "Все как по книге". Как родителю понять, что ребенку нужна помощь.
11:39 "Никуда не бежать, а сесть и успокоиться". Что делать, если вашего ребенка травят одноклассники.
13:33 "Учителя все видят". Как правильно реагировать педагогу на конфликт в классе?
15:39 Откуда берутся агрессоры? И что делать в этом случае родителям?
16:37 Какое наказание предусмотрено за школьную травлю? И могут ли маму и папу ребенка-агрессора лишить родительских прав?
18:36 "Если можно над этим посмеяться, то надо посмеяться". Как научить ребенка противостоять агрессорам.
20:32 Как поменять вектор излишней энергии "лидеров отрицательной направленности"?
23:09 "А если со мной дружить не будут?" Как правильно говорить нет.
26:04 Что делать, если вы столкнулись с буллингом. Советы детям, родителям и учителям.
28:50 "Не подставлять вторую щеку". Почему не надо пытаться примирить агрессора и жертву.
09:59:28 21-11-2024
Кто после школы будет защищать потерпевших ?
12:09:34 21-11-2024
Гость (09:59:28 21-11-2024) Кто после школы будет защищать потерпевших ?... После школы это обычно не требуется. Буллинг характерен для подростков. взрослеют - успокаиваются.
10:02:47 21-11-2024
бей первым, Фредди!
10:23:02 21-11-2024
как правило травильщик один а травимых больше
всегда советовал травимым собраться толпой и набздавать травильщику
это очень эффективно работает, правда переборщить могут ребята
14:00:05 21-11-2024
Гость (10:23:02 21-11-2024) как правило травильщик один а травимых большевсегда сове... Так жертвы же не просто так ими становятся. Это зачастую склад характера. Не могут они "объединиться и набздавать"...
10:41:15 21-11-2024
Есть родители - дебилы....
14:00:06 21-11-2024
Есть успешный опыт других стран. В Израиле задиру вначале предупреждают, если не помогает дают громадный штраф и выгоняют с отметкой в документах с которой только черновая работа до гроба.
А что мешает у нас к примеру хотя-бы штраф 500тр предкам задиры влепить...
14:05:31 21-11-2024
В полиции целый отдел для подобных выродков создан, почему рекомендуют единоборства жертве травли?
14:10:30 21-11-2024
Больше травли стало потому что безотцовщин стало больше. Не сможет одна мать научить давать отпор. Тут на уровне власти уже нужно меры принимать. Хотя-бы штрафами давить задир как выше сказано. Не доводить до расстрелов.
20:03:34 22-11-2024
Гость (14:10:30 21-11-2024) Больше травли стало потому что безотцовщин стало больше. Не ... бред. у нас травили пацана реального невоспитанного избалованного мерзкого противного пацана. у него были мега тревожные родители, а отец вообще в полиции на южном работал. мож и сейчас работает. Дело было в 5 (!!) классе, так этот его папашка всерьёз "собирал досье о составе преступлений" против его мерзотного сына невоспитанного и угрожал остальным родителям в ЧАТе класса, мы отскринили, вот думаем отправить скрины его угроз начальнику полицейскому