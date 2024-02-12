Что делать, если в школе стреляют?

Мы очень надеемся, что эти правила не пригодятся, но лучше их знать и взрослым и детям

12 февраля 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: Freepik

Фейковые сообщения о готовящейся стрельбе в школах и детских садах распространяются по регионам России, в том числе и в Алтайском крае. Власти уже заявили, что эти сообщения не имеют под собой оснований, а стоят за ними украинские спецслужбы, которые пытаются запугать население. Тем не менее в детских учреждениях усилены меры безопасности. А мы на всякий случай напоминаем правила поведения при стрельбе в учебных заведениях, торговых центрах и на улице. Они были разработаны после нескольких случаев стрельбы в школах. Мы очень надеемся, что нашим читателям никогда в жизни не придется применять эти советы, но лучше их знать. Прочтите и обсудите с детьми.

Стреляют – беги

Никакого геройства. Если вдруг случилось страшное и ты услышал стрельбу в школе или торговом центре (или на улице) – беги. Если ты в помещении – беги наружу, но старайся не упасть, чтобы паникующая толпа тебя не затоптала. Если на улице – беги в сторону, противоположную от звуков выстрелов.

Слушай учителя или другого взрослого, например, сотрудника магазина. Взрослые знают, как выбраться из здания. Если ты побежишь наугад, то есть вероятность, что придется ломиться в закрытую дверь или в зарешеченное окно.

Если учитель приказал тебе бежать, значит, выполняй. Не пытайся понять, что происходит. Разбираться будешь потом, когда окажешься на безопасном расстоянии. И не доставай телефон, чтобы снять происходящее: миг промедления может стоить тебе жизни.

А вот когда ты выбрался из зоны опасности, то достань телефон, чтобы позвонить родителям, сообщить, что с тобой все в порядке, скажи, где ты и что с тобой случилось. А после этого звони в полицию.

Стреляют рядом – падай

Если выстрелы раздаются рядом с тобой или в твоем направлении – тут же падай. Лучше падать за какой-то предмет, который поможет укрыться от выстрелов. В школе – за парту, в торговом центре – за колонну, за стену, ползи за угол. Можно даже притвориться мертвым. Твоя цель – выжить.

Если ты в классе или в какой-то комнате слышишь выстрелы рядом в коридоре, баррикадируй двери. Всем, чем можешь: стульями, столами, досками.

Важно: не стесняйся падать и прятаться. Даже если ты испачкаешь или порвешь новую и дорогую одежду. Вещи можно купить новые, а жизнь – нет.

Когда бежишь – петляй

Если ты бежишь и понимаешь, что стрелок тебя видит, то петляй – так у преступника меньше шансов в тебя попасть. В инструкциях, в которых умные люди объясняют, как действовать в подобных случаях, есть рекомендации как петлять: "Три шага вперед, шаг влево, четыре шага вправо". Но нам кажется, что вряд ли в кризисной ситуации ты сможешь вспомнить, сколько шагов в какую сторону отмерять. Поэтому просто запомни: петляй по непредсказуемой дуге.

Не пытайся "поговорить"

Когда в школу приходят убийцы, просто пойми – это не кино. Поговорить с преступником и убедить их не стрелять, вряд ли получится. А вот разозлить – шансов гораздо больше. Поэтому просто выполняй их требования, если не удалось скрыться.

Не беги навстречу полиции

Если ты понял, что началась спасательная операция и вон те дядьки в жилетах – супергерои, которые пришли тебе помочь, не надо бежать к ним со всех ног. Во-первых, ты можешь оказаться под выстрелами без средств защиты. Причем под огнем как со стороны преступников, так и со стороны своих.

Во-вторых, тебя самого могут принять за нападавшего – в горячей ситуации даже у супергероев не всегда есть время разобраться кто есть кто.