Власти региона заявили, что за рассылкой стоят украинские спецслужбы

12 февраля 2024, 12:45, ИА Амител

Одна из школ Барнаула / Фото: unsplash.com

С 11 февраля в Барнауле активно распространяются сообщения в соцсетях о возможном вооруженном нападении на школы, детсады и торговые центры. В образовательных учреждениях усилили меры безопасности, правоохранители проводят проверку. Ситуацию уже прокомментировали власти региона. Подробнее – в материале amic.ru.

Откуда появилась информация о возможном нападении на школы Барнаула?

Сообщения о готовящихся терактах в краевой столице впервые появились в одном из телеграм-каналов 11 февраля. В посте утверждалось, что нападение произойдет якобы днем 12 февраля в ряде школ: № 50, 117, 51, 24, 53, 107, 137, 106, 38, 131, 54, 140, 81, 69, 102, 55, 59, 48, 88, 52, 127, 131. В список попали также детсады и торговые центры "Арена" и Galaxy. В канале даже было опубликовано фото оружия, которое якобы будут использовать террористы.

Сейчас информация в телеграм-канале о готовящемся захвате школ недоступна.

Как отреагировали школы на информацию о нападениях?

Правоохранительные службы оперативно отреагировали на сообщения о возможных терактах и еще вечером 11 февраля усилили меры безопасности. В частности, в учебных заведениях № 127, 125 и 84 усилили патрули сотрудников Росгвардии и полиции.

"Школа работает в штатном режиме. Совершен обход помещений, прилегающей территории. В результате осмотра подозрительных предметов обнаружено не было. Все службы работают со вчерашнего вечера. В школе и на улице дежурят сотрудники полиции для охраны общественного порядка", – сообщали родителям учеников педагоги образовательного учреждения № 127.

В школе № 125 усилили контрольно-пропускной режим, в том числе за вносимыми и выносимыми вещами. В сообщении, которое получили родители учеников, говорилось, что "если у них есть опасения за жизнь и здоровье своего ребенка, они могут оставить сегодня его дома, предварительно уведомив классного руководителя".

При этом учебный процесс в школах не останавливался, детей с занятий не отпускали.

Что власти говорят о возможных нападениях на школы Барнаула?

В правительстве Алтайского края опровергли информацию о готовящемся захвате учебных заведений Барнаула, назвав ее фейком. В кабмине отметили, что подобные сообщения появляются "не редко и сразу во всех регионах страны", но отношения к Алтайскому краю они не имеют, отметили в правительстве.

"Тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школы Алтайского края. По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача – посеять панику, напугать наших жителей, родителей. Все это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем", – говорится в сообщении.

Тем не менее патрулирование и охрана учебных заведений продолжается. Правоохранители проводят проверку, идет поиск распространителей сообщений.

В каких еще городах появились сообщения о захвате школ?

Рассылки о захвате учебных заведений распространялись в нескольких российских регионах. В частности, 9 февраля сообщения с угрозами появились в соцсетях Таганрога. Утверждалось, что нападения произойдут на школы и общественные места, также назывались дата, номера учебных заведений и наименования торговых центров. Был описан "сценарий" терактов.

А 8 февраля из-за угрозы терактов на дистант перешли все школы Сарапула в Удмуртии. Мэр города записал видеообращение, в котором заявил, что ситуация находится под полным контролем. Также говорилось об угрозах нападения на школу в Калининградской области и Липецке. Содержание и посыл сообщений был везде примерно одинаковым.