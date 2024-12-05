НОВОСТИОбщество

Что делать, если в школе травят ребенка? Прямой эфир с психологом на amic.ru

Советы эксперта и ответы на вопросы можно услышать в нашем Telegram-канале

05 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Учитель и дети в школе / Фото: unsplash.com
Учитель и дети в школе / Фото: unsplash.com

"У меня в классе травят девочку, мне ее жалко, но если я начну заступаться, то, скорее всего, тоже напрошусь, и одноклассники меня не поймут", – такой вопрос от подростка поступил на amic.ru.

Что делать, если травля не со стороны детей, а со стороны учителей? Как воспитать ребенка (мальчика или девочку), чтобы они не стали жертвой буллинга?

Эти и другие вопросы прислали нам анонимно перед эфиром с клиническим психологом Еленой Полухиной.

Эфир на тему буллинга пройдет в четверг, 5 декабря, в 12:00 в Telegram-канале amic.ru.

Принцип стаи. Кого травят в школе и что делать, если ребенок стал жертвой буллинга?

Могут ли лишить родительских прав тех, чей ребенок издевается над другими детьми
НОВОСТИОбщество

советы эксперта дети школы Психология Учителя

Комментарии 9

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Гость

12:37:22 05-12-2024

В полиции целый отдел создан для борьбы с травлей. К слову. А так давно уже пора штрафовать на пару млн и на завод гнать из школы баламутов. Сами не учатся и другим стрессы создают.

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Гость

13:29:08 05-12-2024

Гость (12:37:22 05-12-2024) В полиции целый отдел создан для борьбы с травлей. К слову. ... А после когда затрааленый подрастёт, выгнать всех баламутов из армии, ВУЗОВ и заводов...

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гость

12:44:48 05-12-2024

тех кто травит поставить на место жертвы..можно не только словами но и физически.

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Гость

13:28:13 05-12-2024

Скажу что все зависит от родителей.. ответку давать нельзя. все решается разговорами. "она же девочка" и т.д. В наше время не было понятия "буллинг" в 7 классе ходили стенка на стенку девочки-мальчики - одного раза хватило. Никогда больше никто не издевался/не приставал.

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Гость

13:33:50 05-12-2024

"Будь весёлым, дерзким, шумным!
Драться надо, так дерись!..."

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Гость

17:19:04 05-12-2024

Гость (13:33:50 05-12-2024) "Будь весёлым, дерзким, шумным!Драться надо, так дерись!...
Современных мамашек от этого кондратий хватит.

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Гость

15:32:43 05-12-2024

А после когда затрааленый подрастёт, выгнать всех баламутов из------ это точно! Эти затравленные всю жизнь потом живут по принципу - все плохие, я один хороший)

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Гость

16:13:08 05-12-2024

Чаще всего травят в угоду учителям, которым либо дети не нравятся либо их родители.
Лучший выход отдать ребенка с начальных классов спортивную секцию.
Мою пытались травить в начальных классах. В 13 лет стала кмс в 17 лет трижды мастером спорта по разным видам. Многие к такой полезут травить? Сейчас в универе на втором курсе. Лидер по жизни.

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Гость

00:57:05 06-12-2024

травят обычно откровенно самых тупых и неприятных. или потеет, или пукает, или стрижется по-идиотски, или глупости говорит, или психанутый бегает орет балуется всем мешает, НИКОГДА не травят нормальных детей. активных интересных юморных умненьких задорных, красиво одетых щедрых

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