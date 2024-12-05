Что делать, если в школе травят ребенка? Прямой эфир с психологом на amic.ru
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05 декабря 2024, 11:55, ИА Амител
Учитель и дети в школе / Фото: unsplash.com
"У меня в классе травят девочку, мне ее жалко, но если я начну заступаться, то, скорее всего, тоже напрошусь, и одноклассники меня не поймут", – такой вопрос от подростка поступил на amic.ru.
Что делать, если травля не со стороны детей, а со стороны учителей? Как воспитать ребенка (мальчика или девочку), чтобы они не стали жертвой буллинга?
Эти и другие вопросы прислали нам анонимно перед эфиром с клиническим психологом Еленой Полухиной.
Эфир на тему буллинга пройдет в четверг, 5 декабря, в 12:00 в Telegram-канале amic.ru.
12:37:22 05-12-2024
В полиции целый отдел создан для борьбы с травлей. К слову. А так давно уже пора штрафовать на пару млн и на завод гнать из школы баламутов. Сами не учатся и другим стрессы создают.
13:29:08 05-12-2024
Гость (12:37:22 05-12-2024) В полиции целый отдел создан для борьбы с травлей. К слову. ... А после когда затрааленый подрастёт, выгнать всех баламутов из армии, ВУЗОВ и заводов...
12:44:48 05-12-2024
тех кто травит поставить на место жертвы..можно не только словами но и физически.
13:28:13 05-12-2024
Скажу что все зависит от родителей.. ответку давать нельзя. все решается разговорами. "она же девочка" и т.д. В наше время не было понятия "буллинг" в 7 классе ходили стенка на стенку девочки-мальчики - одного раза хватило. Никогда больше никто не издевался/не приставал.
13:33:50 05-12-2024
"Будь весёлым, дерзким, шумным!
Драться надо, так дерись!..."
17:19:04 05-12-2024
Гость (13:33:50 05-12-2024) "Будь весёлым, дерзким, шумным!Драться надо, так дерись!...
Современных мамашек от этого кондратий хватит.
15:32:43 05-12-2024
А после когда затрааленый подрастёт, выгнать всех баламутов из------ это точно! Эти затравленные всю жизнь потом живут по принципу - все плохие, я один хороший)
16:13:08 05-12-2024
Чаще всего травят в угоду учителям, которым либо дети не нравятся либо их родители.
Лучший выход отдать ребенка с начальных классов спортивную секцию.
Мою пытались травить в начальных классах. В 13 лет стала кмс в 17 лет трижды мастером спорта по разным видам. Многие к такой полезут травить? Сейчас в универе на втором курсе. Лидер по жизни.
00:57:05 06-12-2024
травят обычно откровенно самых тупых и неприятных. или потеет, или пукает, или стрижется по-идиотски, или глупости говорит, или психанутый бегает орет балуется всем мешает, НИКОГДА не травят нормальных детей. активных интересных юморных умненьких задорных, красиво одетых щедрых