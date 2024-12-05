Что делать, если в школе травят ребенка? Прямой эфир с психологом на amic.ru

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05 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Учитель и дети в школе / Фото: unsplash.com

"У меня в классе травят девочку, мне ее жалко, но если я начну заступаться, то, скорее всего, тоже напрошусь, и одноклассники меня не поймут", – такой вопрос от подростка поступил на amic.ru.

Что делать, если травля не со стороны детей, а со стороны учителей? Как воспитать ребенка (мальчика или девочку), чтобы они не стали жертвой буллинга?

Эти и другие вопросы прислали нам анонимно перед эфиром с клиническим психологом Еленой Полухиной.

Эфир на тему буллинга пройдет в четверг, 5 декабря, в 12:00 в Telegram-канале amic.ru.