Что делать, если вы пришли голосовать за президента, а за вас уже проголосовали?

На выборы, что называется, как на праздник. Но как быть, если этот праздник вам испортят? Например, вы впервые приходите на участок, подаете паспорт, а бюллетень получить не можете. Якобы вы уже проголосовали. Что делать?

Бывает. В разные годы на выборах разного уровня партии и наблюдатели из разных регионов сообщали, что фиксировали подобное нарушение.

Да, причем сразу в двух аспектах. Первый заключается в том, что гражданина лишили его законного активного избирательного права. Второй – в том, что кто-то же это сделал. Это нарушение, которое наказывается по закону.

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И что делать, если я пришел на участок, а за меня уже кто-то проголосовал?

Прежде всего, надо понимать, все ли вы сделали правильно. Гражданин имеет право проголосовать, но только один раз. Если вы сначала сделали это через "Госуслуги", а потом решили сходить еще и на участок, бюллетень вам не выдадут. Или если вы проголосовали в аэропорту , а потом все равно пришли на участок, поставить галочку повторно уже не получится.

Но если вы пришли первый раз, отдали паспорт и вам говорят, что вы якобы проголосовали, то тут надо разбираться. Обратитесь к председателю участковой избирательной комиссии, он должен составить протокол о нарушении, подписать его и поставить печать. Затем участковая комиссия должна уведомить территориальную комиссию. Если вы получили отказ, обратитесь к сотруднику полиции или наблюдателям, которые есть на каждом участке.

Дождитесь, пока они разберутся в проблеме. Если выяснится, что подпись не ваша, вам обязаны выдать бюллетень. В крайнем случае, можно будет обратиться в суд.