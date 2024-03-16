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Что делать, если вы пришли голосовать за президента, а за вас уже проголосовали?

И как все-таки получить свой бюллетень

16 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На выборы, что называется, как на праздник. Но как быть, если этот праздник вам испортят? Например, вы впервые приходите на участок, подаете паспорт, а бюллетень получить не можете. Якобы вы уже проголосовали. Что делать?

1

А что, такое бывает?

Бывает. В разные годы на выборах разного уровня партии и наблюдатели из разных регионов сообщали, что фиксировали подобное нарушение.
2

То есть это нарушение?

Да, причем сразу в двух аспектах. Первый заключается в том, что гражданина лишили его законного активного избирательного права. Второй – в том, что кто-то же это сделал. Это нарушение, которое наказывается по закону.
3

И что делать, если я пришел на участок, а за меня уже кто-то проголосовал?

Прежде всего, надо понимать, все ли вы сделали правильно. Гражданин имеет право проголосовать, но только один раз. Если вы сначала сделали это через "Госуслуги", а потом решили сходить еще и на участок, бюллетень вам не выдадут. Или если вы проголосовали в аэропорту, а потом все равно пришли на участок, поставить галочку повторно уже не получится.
Но если вы пришли первый раз, отдали паспорт и вам говорят, что вы якобы проголосовали, то тут надо разбираться. Обратитесь к председателю участковой избирательной комиссии, он должен составить протокол о нарушении, подписать его и поставить печать. Затем участковая комиссия должна уведомить территориальную комиссию. Если вы получили отказ, обратитесь к сотруднику полиции или наблюдателям, которые есть на каждом участке. 
Дождитесь, пока они разберутся в проблеме. Если выяснится, что подпись не ваша, вам обязаны выдать бюллетень. В крайнем случае, можно будет обратиться в суд. 
Предварительный эскиз парка 300-летия Барнаула / Фото: planeta.ru

Барнаульцы с 15 по 17 марта выберут и президента, и территорию для благоустройства

В этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств
НОВОСТИОбщество

выборы
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Комментарии 29

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Гость

08:21:19 14-03-2024

Куда они вечно торопятся? Закроется лавочка и мутите, сколько влезет.

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Гость

08:22:33 14-03-2024

Да успакойтесь вы. Таких демократичных выборов еще небыло и врятли еще будут.

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Гость

09:00:23 14-03-2024

Гость (08:22:33 14-03-2024) Да успакойтесь вы. Таких демократичных выборов еще небыло и ... Ну таких демократичных выборов как последние на Украине прошли, в современном мире ещё не было.Однако,следующие выборы пройдут уже без нескольких сотен тысяч избирателей...

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Гость

08:28:03 14-03-2024

Попробуйте прийти 17-го к закрытию.. там уже все "проголосовали")))

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Элен без ребят

10:44:40 14-03-2024

Гость (08:28:03 14-03-2024) Попробуйте прийти 17-го к закрытию.. там уже все "проголосов... а я приходила без двух минут и не раз, и за меня не проголосовали, представляешь?

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Гость

08:28:21 14-03-2024

Ахаха, в суд. И юриста ещё за свой счёт

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Гость

08:46:45 14-03-2024

А если вдруг нелётная погода,голосуйте в аэропорту.

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Гость

09:06:22 14-03-2024

Т.е., я правильно понимаю, что пока суд да дело, ваш голос "ушел" куда надо, а вы лишены избирательного права ?)))....Допустим подтвердится, что подпись не ваша (ага, на каждом участке эксперт сидит по почерковедению), но "левый" бюллетень уже свое отыграл. Теперь понимаю откуда у Чурова 146%))))

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Гость

11:03:00 14-03-2024

Гость (09:06:22 14-03-2024) Т.е., я правильно понимаю, что пока суд да дело, ваш голос "... Так это Чуров выложил 146 %? Или просто на каком-то экране мелькнуло, а либерастные сайты возбудились?)

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Гость

09:10:00 14-03-2024

Не корректный заголовок! Голосовать мы идеи за КАНДИДАТА в президенты.

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Гость

12:17:47 14-03-2024

Гость (09:10:00 14-03-2024) Не корректный заголовок! Голосовать мы идеи за КАНДИДАТА в ... Да нет, как раз все верно с заголовком )

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гость

09:39:56 14-03-2024

поэтому надо приходить в последний день. хотя бы к обеду, например

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Гость

09:45:21 14-03-2024

гость (09:39:56 14-03-2024) поэтому надо приходить в последний день. хотя бы к обеду, на...
всегда прихожу в последний день примерно за час до закрытия. ни разу за меня никто не голосовал)

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Гость

09:58:02 14-03-2024

Гость (09:45:21 14-03-2024)
всегда прихожу в последний день примерно за час до закрытия... Ты у них там в чёрном списке, потаму что на все мероприятия ходишь.

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Гость

10:56:38 16-03-2024

гость (09:39:56 14-03-2024) поэтому надо приходить в последний день. хотя бы к обеду, на... к 12 желательно

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горожанка

11:17:20 14-03-2024

Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришла я проголосовать в 126 школу (основной корпус), а в моей строке уже строит чья-то подпись. Они засуетились, сбежались. Точно не помню но вроде за меня кто-то из соседей проголосовал. Якобы тетенька на избирательном участке строкой ошиблась.

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Гость

11:24:18 14-03-2024

горожанка (11:17:20 14-03-2024) Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришл... летчица? подводница? или просто невежа? крайняя ..бгггггг

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Гость

11:56:53 14-03-2024

горожанка (11:17:20 14-03-2024) Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришл... Из соседнего гаража наверно.

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Гость

11:58:59 14-03-2024

горожанка (11:17:20 14-03-2024) Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришл... Ну забейте уже в интернете, как правильно говорить крайний или последний.)))

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Гость

22:02:24 14-03-2024

Гость (11:58:59 14-03-2024) Ну забейте уже в интернете, как правильно говорить крайний и... Не будут они забивать это даже в интернете. Кому приятно про себя правду узнавать? Лучше под комментарием минус поставят, дабы вы не оскорбляли их безграмотные чувства)))

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Гость

11:25:47 14-03-2024

Время идеологии по фильмам Свинарка и пастух и пр...подошло к концу. Народ малость устал и возможно начал умнеть.

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Мозговой Огурец

11:19:49 16-03-2024

Гость (11:25:47 14-03-2024) Время идеологии по фильмам Свинарка и пастух и пр...подошло ... Гуглеть он стал) Мдаааааааааааааааааа

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Гость

12:11:17 14-03-2024

В последнее время сделали хитрые журналы, где фамилии идут не по адресу, а по алфавиту, сверху и снизу неизвестные фамилии. Если раньше берешь книгу , чтобы расписаться за бюллетень, то видишь рядом на странице соседей и можно удостовериться, что они приходили или нет на выборы, а потом обсудить с ними, проверить достоверность записей. Теперь такой возможности народного контроля нет.

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Гость

12:43:19 14-03-2024

Гость (12:11:17 14-03-2024) В последнее время сделали хитрые журналы, где фамилии идут ... Да-да. я тоже это заметил. Специально поменяли, чтобы мухлевать удобнее было.

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гость

20:07:04 14-03-2024

Участвовал как-то в качестве наблюдателя в избирательной компании. За углом обменивали бюллетени на стакан водки. У мужиков услуга пользовалась успехом. Но главное началось, когда председатель избирательной комиссии сообщила о намерении внести в зал для подсчета голосов неиспользованные бюллетеней, что категорически запрещено. Никто даже ухом не повел (члены комиссии и наблюдатели). Пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить погасить эти бюллетени до вноса их в зал.

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Гость

12:54:34 16-03-2024

гость (20:07:04 14-03-2024) Участвовал как-то в качестве наблюдателя в избирательной ком... во врет. как дышит))))))))))

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Грыша

11:06:31 16-03-2024

И так понятно кто победит...

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Гость

11:44:33 16-03-2024

Грыша (11:06:31 16-03-2024) И так понятно кто победит... ... Откуда знаешь?

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ДМВ

12:36:45 16-03-2024

Дожидаться трамваев, толкаться по судам...

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