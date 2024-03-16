Что делать, если вы пришли голосовать за президента, а за вас уже проголосовали?
И как все-таки получить свой бюллетень
16 марта 2024, 10:31, ИА Амител
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На выборы, что называется, как на праздник. Но как быть, если этот праздник вам испортят? Например, вы впервые приходите на участок, подаете паспорт, а бюллетень получить не можете. Якобы вы уже проголосовали. Что делать?
1
А что, такое бывает?
Бывает. В разные годы на выборах разного уровня партии и наблюдатели из разных регионов сообщали, что фиксировали подобное нарушение.
2
То есть это нарушение?
Да, причем сразу в двух аспектах. Первый заключается в том, что гражданина лишили его законного активного избирательного права. Второй – в том, что кто-то же это сделал. Это нарушение, которое наказывается по закону.
3
И что делать, если я пришел на участок, а за меня уже кто-то проголосовал?
Прежде всего, надо понимать, все ли вы сделали правильно. Гражданин имеет право проголосовать, но только один раз. Если вы сначала сделали это через "Госуслуги", а потом решили сходить еще и на участок, бюллетень вам не выдадут. Или если вы проголосовали в аэропорту, а потом все равно пришли на участок, поставить галочку повторно уже не получится.
Но если вы пришли первый раз, отдали паспорт и вам говорят, что вы якобы проголосовали, то тут надо разбираться. Обратитесь к председателю участковой избирательной комиссии, он должен составить протокол о нарушении, подписать его и поставить печать. Затем участковая комиссия должна уведомить территориальную комиссию. Если вы получили отказ, обратитесь к сотруднику полиции или наблюдателям, которые есть на каждом участке.
Дождитесь, пока они разберутся в проблеме. Если выяснится, что подпись не ваша, вам обязаны выдать бюллетень. В крайнем случае, можно будет обратиться в суд.
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08:21:19 14-03-2024
Куда они вечно торопятся? Закроется лавочка и мутите, сколько влезет.
08:22:33 14-03-2024
Да успакойтесь вы. Таких демократичных выборов еще небыло и врятли еще будут.
09:00:23 14-03-2024
Гость (08:22:33 14-03-2024) Да успакойтесь вы. Таких демократичных выборов еще небыло и ... Ну таких демократичных выборов как последние на Украине прошли, в современном мире ещё не было.Однако,следующие выборы пройдут уже без нескольких сотен тысяч избирателей...
08:28:03 14-03-2024
Попробуйте прийти 17-го к закрытию.. там уже все "проголосовали")))
10:44:40 14-03-2024
Гость (08:28:03 14-03-2024) Попробуйте прийти 17-го к закрытию.. там уже все "проголосов... а я приходила без двух минут и не раз, и за меня не проголосовали, представляешь?
08:28:21 14-03-2024
Ахаха, в суд. И юриста ещё за свой счёт
08:46:45 14-03-2024
А если вдруг нелётная погода,голосуйте в аэропорту.
09:06:22 14-03-2024
Т.е., я правильно понимаю, что пока суд да дело, ваш голос "ушел" куда надо, а вы лишены избирательного права ?)))....Допустим подтвердится, что подпись не ваша (ага, на каждом участке эксперт сидит по почерковедению), но "левый" бюллетень уже свое отыграл. Теперь понимаю откуда у Чурова 146%))))
11:03:00 14-03-2024
Гость (09:06:22 14-03-2024) Т.е., я правильно понимаю, что пока суд да дело, ваш голос "... Так это Чуров выложил 146 %? Или просто на каком-то экране мелькнуло, а либерастные сайты возбудились?)
09:10:00 14-03-2024
Не корректный заголовок! Голосовать мы идеи за КАНДИДАТА в президенты.
12:17:47 14-03-2024
Гость (09:10:00 14-03-2024) Не корректный заголовок! Голосовать мы идеи за КАНДИДАТА в ... Да нет, как раз все верно с заголовком )
09:39:56 14-03-2024
поэтому надо приходить в последний день. хотя бы к обеду, например
09:45:21 14-03-2024
гость (09:39:56 14-03-2024) поэтому надо приходить в последний день. хотя бы к обеду, на...
всегда прихожу в последний день примерно за час до закрытия. ни разу за меня никто не голосовал)
09:58:02 14-03-2024
Гость (09:45:21 14-03-2024)
всегда прихожу в последний день примерно за час до закрытия... Ты у них там в чёрном списке, потаму что на все мероприятия ходишь.
10:56:38 16-03-2024
гость (09:39:56 14-03-2024) поэтому надо приходить в последний день. хотя бы к обеду, на... к 12 желательно
11:17:20 14-03-2024
Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришла я проголосовать в 126 школу (основной корпус), а в моей строке уже строит чья-то подпись. Они засуетились, сбежались. Точно не помню но вроде за меня кто-то из соседей проголосовал. Якобы тетенька на избирательном участке строкой ошиблась.
11:24:18 14-03-2024
горожанка (11:17:20 14-03-2024) Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришл... летчица? подводница? или просто невежа? крайняя ..бгггггг
11:56:53 14-03-2024
горожанка (11:17:20 14-03-2024) Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришл... Из соседнего гаража наверно.
11:58:59 14-03-2024
горожанка (11:17:20 14-03-2024) Со мной такой инцидент приключился на крайних выборах. Пришл... Ну забейте уже в интернете, как правильно говорить крайний или последний.)))
22:02:24 14-03-2024
Гость (11:58:59 14-03-2024) Ну забейте уже в интернете, как правильно говорить крайний и... Не будут они забивать это даже в интернете. Кому приятно про себя правду узнавать? Лучше под комментарием минус поставят, дабы вы не оскорбляли их безграмотные чувства)))
11:25:47 14-03-2024
Время идеологии по фильмам Свинарка и пастух и пр...подошло к концу. Народ малость устал и возможно начал умнеть.
11:19:49 16-03-2024
Гость (11:25:47 14-03-2024) Время идеологии по фильмам Свинарка и пастух и пр...подошло ... Гуглеть он стал) Мдаааааааааааааааааа
12:11:17 14-03-2024
В последнее время сделали хитрые журналы, где фамилии идут не по адресу, а по алфавиту, сверху и снизу неизвестные фамилии. Если раньше берешь книгу , чтобы расписаться за бюллетень, то видишь рядом на странице соседей и можно удостовериться, что они приходили или нет на выборы, а потом обсудить с ними, проверить достоверность записей. Теперь такой возможности народного контроля нет.
12:43:19 14-03-2024
Гость (12:11:17 14-03-2024) В последнее время сделали хитрые журналы, где фамилии идут ... Да-да. я тоже это заметил. Специально поменяли, чтобы мухлевать удобнее было.
20:07:04 14-03-2024
Участвовал как-то в качестве наблюдателя в избирательной компании. За углом обменивали бюллетени на стакан водки. У мужиков услуга пользовалась успехом. Но главное началось, когда председатель избирательной комиссии сообщила о намерении внести в зал для подсчета голосов неиспользованные бюллетеней, что категорически запрещено. Никто даже ухом не повел (члены комиссии и наблюдатели). Пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить погасить эти бюллетени до вноса их в зал.
12:54:34 16-03-2024
гость (20:07:04 14-03-2024) Участвовал как-то в качестве наблюдателя в избирательной ком... во врет. как дышит))))))))))
11:06:31 16-03-2024
И так понятно кто победит...
11:44:33 16-03-2024
Грыша (11:06:31 16-03-2024) И так понятно кто победит... ... Откуда знаешь?
12:36:45 16-03-2024
Дожидаться трамваев, толкаться по судам...