Как проголосовать на вокзале и в аэропорту?

И нужно ли было заранее подавать заявление

16 марта 2024, 09:21, Александра Черданцева

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многих россиян выборы президента застали в пути. Кто-то ждет самолета, кто-то – поезда. Несмотря на то, что в 2024 году будет сразу три дня голосования, есть возможность принять участие в нем именно в те несколько часов, когда вы в ожидании отправления.

1 Можно ли проголосовать в аэропорту? Да, можно. Но только там, где созданы участки. Например, такие есть в питерском Пулково, московском Шереметьево, екатеринбургском Кольцово, а также в аэропортах Казани, Сочи, Красноярска и других городов. Узнать адрес участка можно через портал "Госуслуги"

2 Можно ли проголосовать на железнодорожном вокзале? Тоже можно. В России созданы избирательные участки на 42 железнодорожных вокзалах в 28 регионах России. Пассажиры смогут проголосовать на следующих пунктах: Ладожский и Московский вокзалы Санкт-Петербурга, вокзал Нижнего Новгорода, Новосибирск-Главный, Иркутск-Пассажирский, Казань-1, Екатеринбург-Пассажирский, Челябинск, Ростов-Главный, Сочи. Также пункты для голосования будут на вокзалах в Бурятии, в Приморском, Пермском и Хабаровском краях. Места для голосования расположены в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций.