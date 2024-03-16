Как проголосовать на вокзале и в аэропорту?
И нужно ли было заранее подавать заявление
16 марта 2024, 09:21, Александра Черданцева
Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Многих россиян выборы президента застали в пути. Кто-то ждет самолета, кто-то – поезда. Несмотря на то, что в 2024 году будет сразу три дня голосования, есть возможность принять участие в нем именно в те несколько часов, когда вы в ожидании отправления.
1
Можно ли проголосовать в аэропорту?
Да, можно. Но только там, где созданы участки. Например, такие есть в питерском Пулково, московском Шереметьево, екатеринбургском Кольцово, а также в аэропортах Казани, Сочи, Красноярска и других городов. Узнать адрес участка можно через портал "Госуслуги".
2
Можно ли проголосовать на железнодорожном вокзале?
Тоже можно. В России созданы избирательные участки на 42 железнодорожных вокзалах в 28 регионах России. Пассажиры смогут проголосовать на следующих пунктах: Ладожский и Московский вокзалы Санкт-Петербурга, вокзал Нижнего Новгорода, Новосибирск-Главный, Иркутск-Пассажирский, Казань-1, Екатеринбург-Пассажирский, Челябинск, Ростов-Главный, Сочи. Также пункты для голосования будут на вокзалах в Бурятии, в Приморском, Пермском и Хабаровском краях.
Места для голосования расположены в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций.
3
Проголосовать может любой желающий?
Нет, проголосовать в аэропорту или на вокзале могут только те граждане России старше 18 лет, кто заранее (а именно до 11 марта 2024 года) подал соответствующее заявление в избирательную комиссию, на портале "Госуслуги" или в МФЦ.
Если заявление вы не подавали, в списке избирателей вас нет, проголосовать не получится.
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01:55:51 17-03-2024
система зависла - нет возможности проголосовать. Жалею, что выбрала ДЭГ. Доступ к бюллетеням дистанционного электронного голосования был получен в другом браузере или на другом устройстве. Вернитесь на устройство, на котором впервые получили бюллетени и продолжите процесс с него