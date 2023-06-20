Эксперты назвали три причины продолжать следить за курсом доллара

Несмотря на уход иностранных компаний с рынка, валюта продолжает влиять на жизнь россиян

20 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты назвали три причины, по которым за курсом доллара нужно продолжать следить, несмотря на уход иностранных компаний из России. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Подругина отметила, что курс рубля меняется не только к доллару, но и к другим валютам. Например, к турецкой лире или китайскому юаню. Это значит, что товары, ввозимые из других стран, все равно могут дорожать, а зависимость от доллара в этом случае остается.

Кандидат экономических наук Денис Перепелица добавил, что слабеющий рубль разгоняет инфляцию. Несмотря на то, что власти сдерживают рост цен на ряд продуктов, иностранные товары будут дорожать.

Также эксперты отметили, что от курса доллара зависят ставки по кредитам и ипотекам.