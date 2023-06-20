Эксперты назвали три причины продолжать следить за курсом доллара
Несмотря на уход иностранных компаний с рынка, валюта продолжает влиять на жизнь россиян
20 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Эксперты назвали три причины, по которым за курсом доллара нужно продолжать следить, несмотря на уход иностранных компаний из России. Об этом сообщает "Секрет фирмы".
Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Подругина отметила, что курс рубля меняется не только к доллару, но и к другим валютам. Например, к турецкой лире или китайскому юаню. Это значит, что товары, ввозимые из других стран, все равно могут дорожать, а зависимость от доллара в этом случае остается.
Кандидат экономических наук Денис Перепелица добавил, что слабеющий рубль разгоняет инфляцию. Несмотря на то, что власти сдерживают рост цен на ряд продуктов, иностранные товары будут дорожать.
Также эксперты отметили, что от курса доллара зависят ставки по кредитам и ипотекам.
10:15:52 20-06-2023
Это и без эксперта было известно, от глобальной экономики не уйти когда в стране нет полного цикла производства.
12:39:26 20-06-2023
Гость (10:15:52 20-06-2023) Это и без эксперта было известно, от глобальной экономики не... ни в одной стране мира нет полного цикла производства
13:20:48 20-06-2023
Гость (12:39:26 20-06-2023) ни в одной стране мира нет полного цикла производства... Тогда не одной стране мира и не уйти от доллара. От глобализации не спрятаться не кому, это новый виток развития, и она будет только трансформироваться.
14:22:06 20-06-2023
Гость (12:39:26 20-06-2023) ни в одной стране мира нет полного цикла производства... это способ давить на всех.
14:20:04 20-06-2023
либеральная верхушка у которой задание от западных кураторов свергнуть Путина, к поздней осени обрушит рубль сильно, а к новому году создаст новый, а-ля 90-е, дефицит всего, особенно продовольствия! для того что бы к главным выборам народ был на взводе, и готов был свергнуть Пу... т.е., задание запада Набиулиной, Грефом и др. должно быть выполнено!