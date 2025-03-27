Ранее Владимир Путин напомнил о необходимости ротации мобилизованных

27 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Отправление с призывного пункта / Фото: amic.ru

В России вновь заговорили о возможной второй волне мобилизации. Поводом стали слова президента Владимира Путина: он заявил, что Минобороны РФ ни в коем случае не забывает о ротации мобилизованных солдат. Военное ведомство будет принимать решения, исходя из ситуации "на земле". Многие решили, что это может быть предпосылкой к новому призыву граждан на службу в зоне СВО.

О том, будет ли новая волна мобилизации и что об этом говорят депутаты Госдумы, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России собираются провести вторую волну мобилизации? Нет. По крайней мере, никаких официальных заявлений на этот счет не звучало. Не было даже намеков на это. Хотя на днях Владимир Путин действительно высказался по поводу ротации мобилизованных. "Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – передает слова президента "Интерфакс" При этом глава государства ничего не сказал о том, как именно будут ротировать солдат. О мобилизации речи не шло.

2 Что говорят в Госдуме о возможной новой волне мобилизации? Депутаты убеждены, что никакой мобилизации не будет. Например, об этом заявил парламентарий Андрей Колесник. По его словам, некоторые, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО, по своему желанию останутся там "до победного конца". "Я знаю, о чем говорю. Некоторые не вернутся до победного конца, будут достигать цели СВО и вместе с ребятами, которые подойдут, выполнят задачи, поставленные президентом", – сказал Колесник. Он также подчеркнул, что в зоне СВО сейчас не нужны неподготовленные люди без боевого опыта. Не верит во вторую волну и депутат Михаил Шеремет. "В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу", – сказал парламентарий. Ранее многие другие депутаты, в том числе и из комитета по обороне, заявляли, что никакой новой волны мобилизации не ожидается. По их словам, Россия избрала другой путь, чтобы поддерживать армию в боеспособном состоянии.

3 Почему депутаты не верят в новую мобилизацию в России? Шеремет объяснил, что количество добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО, увеличивается. "Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою Родину", – сказал он в беседе с news.ru. Депутат уточнил, что в одном только Крыму, откуда он родом, количество желающих увеличилось на 10%. Напомним, с января 2025 года штатная численность вооруженных сил в России составляет более 2,3 млн человек. Около 1,5 млн из них – непосредственно военнослужащие.