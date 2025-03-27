Что говорят в Госдуме о возможной новой волне мобилизации в России?
Ранее Владимир Путин напомнил о необходимости ротации мобилизованных
27 марта 2025, 11:10, ИА Амител
Отправление с призывного пункта / Фото: amic.ru
В России вновь заговорили о возможной второй волне мобилизации. Поводом стали слова президента Владимира Путина: он заявил, что Минобороны РФ ни в коем случае не забывает о ротации мобилизованных солдат. Военное ведомство будет принимать решения, исходя из ситуации "на земле". Многие решили, что это может быть предпосылкой к новому призыву граждан на службу в зоне СВО.
О том, будет ли новая волна мобилизации и что об этом говорят депутаты Госдумы, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России собираются провести вторую волну мобилизации?
Нет. По крайней мере, никаких официальных заявлений на этот счет не звучало. Не было даже намеков на это. Хотя на днях Владимир Путин действительно высказался по поводу ротации мобилизованных.
"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – передает слова президента "Интерфакс".При этом глава государства ничего не сказал о том, как именно будут ротировать солдат. О мобилизации речи не шло.
2
Что говорят в Госдуме о возможной новой волне мобилизации?
Депутаты убеждены, что никакой мобилизации не будет. Например, об этом заявил парламентарий Андрей Колесник. По его словам, некоторые, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО, по своему желанию останутся там "до победного конца".
"Я знаю, о чем говорю. Некоторые не вернутся до победного конца, будут достигать цели СВО и вместе с ребятами, которые подойдут, выполнят задачи, поставленные президентом", – сказал Колесник. Он также подчеркнул, что в зоне СВО сейчас не нужны неподготовленные люди без боевого опыта.
Не верит во вторую волну и депутат Михаил Шеремет.
"В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу", – сказал парламентарий. Ранее многие другие депутаты, в том числе и из комитета по обороне, заявляли, что никакой новой волны мобилизации не ожидается. По их словам, Россия избрала другой путь, чтобы поддерживать армию в боеспособном состоянии.
3
Почему депутаты не верят в новую мобилизацию в России?
Шеремет объяснил, что количество добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО, увеличивается.
"Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою Родину", – сказал он в беседе с news.ru.
Депутат уточнил, что в одном только Крыму, откуда он родом, количество желающих увеличилось на 10%.
Напомним, с января 2025 года штатная численность вооруженных сил в России составляет более 2,3 млн человек. Около 1,5 млн из них – непосредственно военнослужащие.
4
Как будет решаться вопрос с ротацией мобилизованных?
По словам депутатов, решить вопрос с ротацией помогут именно добровольцы, которые активно заключают контракты с Минобороны РФ.
11:16:13 27-03-2025
решить вопрос с ротацией помогут именно добровольцы --- хорошо бы, может некоторых отпустят
11:22:00 27-03-2025
Гость (11:16:13 27-03-2025) решить вопрос с ротацией помогут именно добровольцы --- хоро... 100%
А ещё пенсионный возраст скоро снизят, на фоне небывалого роста экономики
11:28:38 27-03-2025
Гость (11:22:00 27-03-2025) 100%А ещё пенсионный возраст скоро снизят, на фоне небыв... Че правда что ль?
12:23:34 27-03-2025
Гость (11:22:00 27-03-2025) 100%А ещё пенсионный возраст скоро снизят, на фоне небыв... Это вряд ли, на Западе уровень экономики всегда был выше российского, а пенсионный возраст тоже был выше российского. Это может даже связано
13:04:49 27-03-2025
только массированный удар ракетами по укронацистам.
13:45:42 27-03-2025
Некоторые решения как будто за нас принимают враги.
13:48:43 27-03-2025
На заводе Алтайвагон приказ с 1 апреля опубликовали, зарплату проиндексировать на 10%, в связи с тем что всё подорожало за 2024 год на 109,4%. Официальный источник.
01:25:21 05-04-2025
А депутаты и их дети будут участниками? Или только наших детей мужей призовут
03:45:18 19-04-2025
Гость (01:25:21 05-04-2025) А депутаты и их дети будут участниками? Или только наших дет... Только наших