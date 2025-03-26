В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России
По мнению депутата Колесника, для ротации хватит и имеющихся сил
26 марта 2025, 16:17, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что в России нет необходимости проводить новую волну частичной мобилизации. Об этом сообщает news.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны думает над ротацией военных в зоне спецоперации. По его словам, этот вопрос стоит остро, однако надо исходить из реалий фронта. Депутат Госдумы Михаил Шеремет на этом фоне заявил, что мобилизация для этого не нужна: в России растет число желающих служить по контракту.
Колесник согласился с мнением коллеги. Он отметил, что у армии хватает сил, которые могут провести ротацию.
"Я знаю, о чем говорю. Некоторые не вернутся до победного конца, будут достигать цели СВО и вместе с ребятами, которые подойдут, выполнят задачи, поставленные президентом", – сказал он.
Парламентарий добавил, что сегодня во второй волне мобилизации нет смысла, а на нее нет даже намека.
16:25:36 26-03-2025
Ну всё можно значит не переживать