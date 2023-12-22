В клуб Mutabor уже нагрянули силовики, а блогершу предлагают проверить на неуплату налогов

22 декабря 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Baza

"Почти голая" вечеринка, которую 20 декабря организовала в Москве Анастасия Ивлеева, обернулась грандиозным скандалом. На тусовку пришло большое количество звезд: там заметили Диму Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Джигана и многих других. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.

Общественников возмутило все, что происходило на этой вечеринке. Теперь клуб, где была тусовка, проверяют силовики, а Ивлееву предлагают проверить на все возможные нарушения: от неуплаты налогов до пропаганды ЛГБТ*.

Рассказываем, что теперь грозит Насте Ивлеевой за ее "голую" вечеринку.

1 Что за "голая" вечеринка Насти Ивлеевой прошла в Москве? Вечеринка проходила вечером 20 декабря в клубе Mutabor в центре Москвы. Организовала мероприятие сама Анастасия Ивлеева, пригласила туда практически всех известных личностей столичной светской жизни. Особенность вечеринки была в том, что она проходила в формате almost naked – "почти голые". Гостей собралось немало: пришло много всем известных артистов, блогеров и стилистов. И многие из них оделись так, как и было задумано Ивлеевой, – с минимумом ткани на теле. Вечеринка была закрытой, но очень скоро фото и видео просочились в Сеть. И тогда случился информационный скандал.

2 Кто из звезд пришел на полуобнаженную вечеринку к Ивлеевой? Гостей было очень много. На вечеринке заметили Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак, Алёна Водонаеву, Анну Асти (она пела для звезд), Джигана и его жену Оксану Самойлову, экс-солистку "Блестящих" Ольгу Орлову, Лолиту Милявскую, блогершу Сашу Спилберг и многих других.

3 В каких нарядах пришли звезды на вечеринку к Ивлеевой? Костюмы были очень разные. Кто-то лишь формально учел дресс-код, надев несколько полупрозрачных вещей, а кто-то со всей ответственностью подошел к выбору наряда (вернее, его отсутствия). Например, Лолита была в черном кружевном белье и поясе для чулок. Но поверх этого она надела белое прозрачное парео. Филипп Киркоров надел костюм-сетку, украшенный стразами. Ксения Собчак пришла в прозрачном платье, под которое "забыла" надеть бюстгальтер. Но наибольший резонанс вызвал малоизвестный екатеринбургский рэпер Vacio. Он пришел на вечеринку в одном носке, но надел его совсем не на ногу. А на спине у него красовалась надпись "Уроды бояться красоты" (орфография автора и наличие мягкого знака сохранены). Сама Ивлеева нарядилось в очень маленькое и очень прозрачное платье. На пятой точке, где был огромный вырез, красовалось колье с изумрудами и бриллиантами. По данным СМИ, украшение, которым организатор вечеринки украсила низ спины, стоит не меньше 23 млн рублей.

4 Почему "почти голая" вечеринка Ивлеевой вызвала такой скандал? Все из-за фото и видео, которые быстро попали в Сеть. Многих пользователей – как простых людей, так и известных общественников, – возмутили наряды звезд. Некоторые сравнили вечеринку в Mutabor с Содомом и Гоморрой.

5 Что происходило в клубе Mutabor на второй день вечеринки Насти Ивлеевой? Ивлеева изначально сообщила, что вечеринка пройдет в два вечера. Сначала будет "полуголая" тусовка для звезд, на следующий день – для всех остальных. Стоимость билета на это мероприятие начиналась от 2,5 тысячи рублей и доходила до миллиона за VIP-комнату. Но уже после первого вечера поднялся скандал, и на следующий день в Mutabor нагрянули силовики. Они проводили в клубе обыски, а гостей вечеринки в это время держали на улице. Впрочем, затем людей все же начали запускать. Вот только таких откровенных нарядов в клубе уже не наблюдалось. В какой-то момент к гостям вышла и сама Ивлеева. Она отыграла DJ-сет, а затем уехала в сопровождении четырех охранников.

6 Что будет с московским клубом Mutabor после вечеринки Ивлеевой? Пока неизвестно. Telegram-каналы сообщают, что у клуба большие проблемы с правоохранительными органами после скандальной вечеринки. В СМИ звучат предположения о том, что Mutabor теперь и вовсе могут закрыть. Но никакой конкретики пока нет. Что ждет московский клуб, станет понятно в ближайшее время.

7 Что сами звезды говорят о скандальной вечеринке? Джиган быстро открестился от вечеринки. Он рассказал, что мероприятие было "отвратным", поэтому он быстро его покинул. А вот Лолита Милявская объяснила журналистам РЕН-ТВ, что гости были не голыми людьми, а "ангелами". "То было сделано изящно, со вкусом. Нагота – не сама цель, а ироничное и красивое отношение к наготе. Ничего вульгарного в этом не было", – цитирует ее телеканал. Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что на закрытых вечеринках звезды могут заниматься чем захотят. "Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось, как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой ж***й – это их личное дело", – написала Собчак.