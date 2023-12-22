В клуб Mutabor уже нагрянули силовики, а блогершу предлагают проверить на неуплату налогов
"Почти голая" вечеринка, которую 20 декабря организовала в Москве Анастасия Ивлеева, обернулась грандиозным скандалом. На тусовку пришло большое количество звезд: там заметили Диму Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Джигана и многих других. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.
Общественников возмутило все, что происходило на этой вечеринке. Теперь клуб, где была тусовка, проверяют силовики, а Ивлееву предлагают проверить на все возможные нарушения: от неуплаты налогов до пропаганды ЛГБТ*.
Рассказываем, что теперь грозит Насте Ивлеевой за ее "голую" вечеринку.
Что за "голая" вечеринка Насти Ивлеевой прошла в Москве?
Вечеринка проходила вечером 20 декабря в клубе Mutabor в центре Москвы. Организовала мероприятие сама Анастасия Ивлеева, пригласила туда практически всех известных личностей столичной светской жизни. Особенность вечеринки была в том, что она проходила в формате almost naked – "почти голые".
Гостей собралось немало: пришло много всем известных артистов, блогеров и стилистов. И многие из них оделись так, как и было задумано Ивлеевой, – с минимумом ткани на теле.
Вечеринка была закрытой, но очень скоро фото и видео просочились в Сеть. И тогда случился информационный скандал.
Кто из звезд пришел на полуобнаженную вечеринку к Ивлеевой?
Гостей было очень много. На вечеринке заметили Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак, Алёна Водонаеву, Анну Асти (она пела для звезд), Джигана и его жену Оксану Самойлову, экс-солистку "Блестящих" Ольгу Орлову, Лолиту Милявскую, блогершу Сашу Спилберг и многих других.
В каких нарядах пришли звезды на вечеринку к Ивлеевой?
Костюмы были очень разные. Кто-то лишь формально учел дресс-код, надев несколько полупрозрачных вещей, а кто-то со всей ответственностью подошел к выбору наряда (вернее, его отсутствия).
Например, Лолита была в черном кружевном белье и поясе для чулок. Но поверх этого она надела белое прозрачное парео. Филипп Киркоров надел костюм-сетку, украшенный стразами. Ксения Собчак пришла в прозрачном платье, под которое "забыла" надеть бюстгальтер.
Но наибольший резонанс вызвал малоизвестный екатеринбургский рэпер Vacio. Он пришел на вечеринку в одном носке, но надел его совсем не на ногу. А на спине у него красовалась надпись "Уроды бояться красоты" (орфография автора и наличие мягкого знака сохранены).
Сама Ивлеева нарядилось в очень маленькое и очень прозрачное платье. На пятой точке, где был огромный вырез, красовалось колье с изумрудами и бриллиантами. По данным СМИ, украшение, которым организатор вечеринки украсила низ спины, стоит не меньше 23 млн рублей.
Почему "почти голая" вечеринка Ивлеевой вызвала такой скандал?
Все из-за фото и видео, которые быстро попали в Сеть. Многих пользователей – как простых людей, так и известных общественников, – возмутили наряды звезд. Некоторые сравнили вечеринку в Mutabor с Содомом и Гоморрой.
Что происходило в клубе Mutabor на второй день вечеринки Насти Ивлеевой?
Ивлеева изначально сообщила, что вечеринка пройдет в два вечера. Сначала будет "полуголая" тусовка для звезд, на следующий день – для всех остальных. Стоимость билета на это мероприятие начиналась от 2,5 тысячи рублей и доходила до миллиона за VIP-комнату.
Но уже после первого вечера поднялся скандал, и на следующий день в Mutabor нагрянули силовики. Они проводили в клубе обыски, а гостей вечеринки в это время держали на улице. Впрочем, затем людей все же начали запускать. Вот только таких откровенных нарядов в клубе уже не наблюдалось. В какой-то момент к гостям вышла и сама Ивлеева. Она отыграла DJ-сет, а затем уехала в сопровождении четырех охранников.
Что будет с московским клубом Mutabor после вечеринки Ивлеевой?
Пока неизвестно. Telegram-каналы сообщают, что у клуба большие проблемы с правоохранительными органами после скандальной вечеринки. В СМИ звучат предположения о том, что Mutabor теперь и вовсе могут закрыть.
Но никакой конкретики пока нет. Что ждет московский клуб, станет понятно в ближайшее время.
Что сами звезды говорят о скандальной вечеринке?
Джиган быстро открестился от вечеринки. Он рассказал, что мероприятие было "отвратным", поэтому он быстро его покинул.
А вот Лолита Милявская объяснила журналистам РЕН-ТВ, что гости были не голыми людьми, а "ангелами".
"То было сделано изящно, со вкусом. Нагота – не сама цель, а ироничное и красивое отношение к наготе. Ничего вульгарного в этом не было", – цитирует ее телеканал.Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что на закрытых вечеринках звезды могут заниматься чем захотят.
"Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось, как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой ж***й – это их личное дело", – написала Собчак.
Что грозит Ивлеевой после ее "почти голой" вечеринки?
Пока неизвестно. Но многие общественники требуют проверить и Ивлееву, и гостей ее вечеринки на предмет самых разных нарушений.
Например, поэтесса и член Союза писателей ДНР и Союза писателей России Анна Ревякина возмутилась, что подобные вечеринки проходят во время СВО, пока на передовой гибнут бойцы.
"Я просто не могу поверить, что это все реально происходит… Происходит именно сейчас, именно в это время!" – заявила Ревякина.Согласился с ней и телеведущий Владимир Соловьев.
"Скоты, которым плевать, что происходит. Насколько вы должны быть морально глухими? Вот сейчас мальчишки на фронте воюют. Насколько вы должны вообще ничего не понимать про страну, про Путина? Верховный главнокомандующий поднимает бокал за нашу Победу, а вы сволочи – вы за кого? Вы даже себе представить не можете, как вас народ ненавидит и презирает", – сказал журналист.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот всем звездам, которые пришли на полуголую вечеринку.
"Такие тусовки – выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем самое страшное, что, видимо, организаторам непонятно, что не так. Все просто – не так все. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна", – написала общественник.Также известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов уже готовит обращение в МВД с просьбой проверить Настю Ивлееву и ее скандальную вечеринку. Чаще всего звучат обвинения в пропаганде ЛГБТ*. Но уже известно, что популярным блогером займутся и налоговики. Их заинтересовало, как Ивлеева заработала на такое дорогое колье, которое надела на пятую точку.
Перерастут ли эти призывы и разбирательства в реальное наказание для Насти Ивлеевой или гостей ее вечеринки, станет понятно в ближайшее время.
* Признано экстремистской организацией и запрещено в России
12:23:01 22-12-2023
В СМИ раньше публиковали расценки на концерты и корпоративы с такими звездами. Приходит налоговая, выясняются суммы. Сверяются с тратами. Сводится дебет. Если не совпадает, отчитайся. Плати налоги и живи спокойно. А если там все черным налом выходит, то звезд за жабры и как инфоцыган раскошелить. Вон Шакиру налоговая Испании прижала, других мировых мегазвезд налоговые щемят в их "цивилизованных странах", пора и тут спросить. Например, у той же Собчак, она все налоги заплатила со своих доходов? А то борзеть не надо, когда есть за что притянуть. Так притягивайте
12:23:44 22-12-2023
Товарища С. на них бы (как же его не хватает).
13:35:00 22-12-2023
Гость (12:23:44 22-12-2023) Товарища С. на них бы (как же его не хватает).... А вы ссыте написать Сталина?
17:50:18 22-12-2023
Гость (13:35:00 22-12-2023) А вы ссыте написать Сталина?... Ну не стал бы Иосиф Виссарионович на них время тратить, поручил бы "разобраться" тов. Судоплатову.
17:26:33 23-12-2023
Гость (12:23:44 22-12-2023) Товарища С. на них бы (как же его не хватает).... При Сталине было все так же. Кто-то на Меланжевом работал в две смены, а кто-то торговал беляшами на "лестнице" (сейчас остановка электрички). Их ловили и заставляли работать, так у моей соседки за всю жизнь появилась одна запись в трудовой книжке - она в 43 году аж 30 дней отработала. Потом, в 90-е и нулевые, ходила все по администрациям, хотела ветерана получить (якобы архив сгорел по месту работы и надо свидетелей подтвердить, что она всю войну работала). С виду обычная бабка. И таких много было.
12:28:38 22-12-2023
Есть присказка:всему своё время.Однозначно этой блогерше миллиардерше нужно создать проблемы с проверками.
12:29:17 22-12-2023
Не взлетит, новый год корпоративы, все эти "звёзды" на них выступать и будут. Смешно, сегодня мы у вас поём и пляшем, а завтра вы нас проверять будите))
12:44:37 22-12-2023
отвратительные людишки, должны получить по заслугам
14:23:53 22-12-2023
гость (12:44:37 22-12-2023) отвратительные людишки, должны получить по заслугам... Бабоньки России, вот вы мечите гром, молнии, камни, но эта только часть извращенцев, которых по стране пруд пруди, это же ваше произведение из крови и плоти, вашим молоком вскормленные, и вами воспитанные, вы хлопали в ладоши, гордились ими.....
12:55:58 22-12-2023
зависть - ЗЛО !!! )))
15:33:26 22-12-2023
Гость (12:55:58 22-12-2023) зависть - ЗЛО !!! )))... Вы сейчас о какой зависти говорите? Зависти тусить голыми? Да нормальным людям этого и не надо. Зависти к деньгам? Вы до сих пор не поняли, что деньги не приносят счастье.
12:58:56 22-12-2023
Вечеринка была закрытой, но очень скоро фото и видео просочились в Сеть --- это и был косяк. Если она докажет документально, что она под роспись запрещала утечку в Сеть и письменно отдала соответствующие распоряжения охране, то может отобъется. Но вряд ли. Она скорее всего этого не делала. И все понимали, что это будет в Сети даже при наличии этих мер, потому что в этом и смысл пиара. А значит это публичная акция, которой, если они не совсем идиоты, то понимали, что могут публично оскорбить и даже нарушить закон. Сейчас будут косить под идиотов, говорить, что даже не думали об этом
13:24:24 22-12-2023
Сейчас выяснится, что колье не за 23 млн., а подделка за 23 тыс. рублей
13:34:24 22-12-2023
На наркоту всю эту компашку вместе с клубом надо колоть...тогда реальные сроки будут, а все эти "общественные" порицания и бойкоты им как с гуся вода.
13:38:14 22-12-2023
Как можно веселиться когда яйца так подорожали?
13:44:09 22-12-2023
стоит не меньше 23 млн рублей. -С ценником на пятой точке развлекалась?
14:01:06 22-12-2023
Что организатор вечеринки, что гости - отстой полный!! Они ни кому не интересны...что в одежде,,,что без... Они давно оморально все уроды... Собчак, Киркоров..Продолжить? Но меры нужны...Обязательно нужны. Додуматься же надо...в такое время - такое вычюдить???
14:04:30 22-12-2023
А мне по Вацапу видео этой вечеринки прислали, завидуйте, халдеи.
14:29:00 22-12-2023
Гость (14:04:30 22-12-2023) А мне по Вацапу видео этой вечеринки прислали, завидуйте, ха... Прям сдохли от зависти. Что ты ЭТО видел.
21:19:12 22-12-2023
Гость (14:29:00 22-12-2023) Прям сдохли от зависти. Что ты ЭТО видел.... Ты первый и сдох от зависти, аж об этом написал.
15:21:08 23-12-2023
Гость (14:04:30 22-12-2023) А мне по Вацапу видео этой вечеринки прислали, завидуйте, ха... Я завидую...я завидую что легко живется таким людям
14:44:31 22-12-2023
Сатана правит балом
16:31:03 22-12-2023
гость (14:44:31 22-12-2023) Сатана правит балом... Не там Сатану ищете, ох не там!
18:01:29 22-12-2023
гость (14:44:31 22-12-2023) Сатана правит балом... Сатана не только правит балом, он мерзавец правит всем миром в лице глав государств, а уж эти главы государств, творят на своих территориях, что угодно сатане. Кто, на что горазд.
16:05:04 22-12-2023
То из всех утюгов про "слово пацана", теперь про никому не интересную вечеринку. Наверно под этот белый шум кто-то где-то ворует вагонами.
18:31:45 22-12-2023
Ну так это в первую очередь прокол правоохранителей и роснадзора. не так ли? давно на сцене собачка с ивлеевой в засос целовалась. маты со сцены, как у молодняка так и у старшего поколения. эта вечеринка только начсало. Скоро оргии в открытую будут устраивать. за такие вечера всех под суд, лишить права выступать, так как они со сцены негатив несут и тд...
20:21:25 22-12-2023
телеведущий Григорий Азаренок опубликовал фото полуголых людей с вечеринки и написал следующее: «Вчера Донецк обстреляли несколько раз. А вот это Москва. Модная вечеринка от Ивлеевой. На манеже все те же - собчачка, Лолита, Филя. Ну и весь сброд помойный. Кто б этих бешеных собак перестрелял на**р». Если так, то нет ли тут оскорбления ? Хотя кое кто дрес код нарушил.
23:33:01 22-12-2023
Гость (20:21:25 22-12-2023) телеведущий Григорий Азаренок опубликовал фото полуголых люд... Если все друг друга перестреляют, то кто останется в живых?
12:11:26 23-12-2023
Не понимаю почему такое возможно в столице нашей Родины?! Такое недопустимо не в мирное и уж тем более военное! Этим нелюдям не должно быть хода на сцену и ТВ. Пусть тусуются на своих междусобойчиках, а не зарабатывают на тех кого за людей не считают. Где наше правосудие???
11:29:46 24-12-2023
Ну отдыхают люди. Не надо завидовать, тем более, что вы сами проплачиваете им такую жизнь. И не только им.
20:02:52 24-12-2023
Да неужели эту мразь не накажут, как и всегда??? Они морального права не имеют рисоваться наТ.В.. Как до сих пор эта мразь Собчак и все блогеры могут работать на телевидение, и в средствах информации?? ((Когда же привлекут за моральное растление всю эту мразь??? Минимум на 15 суток, а лучше отправить на СВО!!!