НОВОСТИКультура

Московский клуб проверяют после полуобнаженной вечеринки Насти Ивлеевой

Сразу несколько организаций потребовали разобраться в ситуации

21 декабря 2023, 18:20, ИА Амител

Кадр из видео / Mash
Кадр из видео / Mash

Московский клуб "Мутабор" проверяют после эпатажной вечеринки, которую закатила блогерша Настя Ивлеева. Об этом сообщает Mash.

На тусовку собралось множество звезд, среди которых заметили Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана и многих других. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Один из гостей пришел на вечеринку в одном носке. Надел он его не на ногу. 

Сразу несколько общественных организаций обратились к правоохранителям с требованием провести проверку. Если какие-либо правонарушения будут установлены, клуб могут закрыть.

Знаменитости

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

18:44:29 21-12-2023

Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы? Взрослые люди, что хотят, то и делают. А ханжество уже просто зашкаливает!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:03 21-12-2023

Гость (18:44:29 21-12-2023) Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы... что хотят, то и делают - это когда вдвоем с женой в спальне. А это была натуральная оргия.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:09 22-12-2023

Гость (18:44:29 21-12-2023) Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы... То, что вы называете "ханжеством" нормальные люди называют культурой. А это стадо гоблинов, считающее себя "культурной элитой", стараются привить всему народу мораль стаи обезьян...

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:58 22-12-2023

Гость (06:59:09 22-12-2023) То, что вы называете "ханжеством" нормальные люди называют к... Стадо гоблинов - это ты с единомышленниками. И не надо тут о культуре говорить. Культура - это не лезть в чужие трусы. Вам бы только все запретить, кроме плодячки и побирушничества!

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:39 22-12-2023

Гость (07:57:58 22-12-2023) Стадо гоблинов - это ты с единомышленниками. И не надо тут о... А не демонстрируйте свои трусы, только и всего. Никто бы и не говорил ничего, если бы они не выложили всё это в публичное пространство. Или вы предпочитаете демонстрировать свой секс публично?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:06 22-12-2023

Гость (07:57:58 22-12-2023) Стадо гоблинов - это ты с единомышленниками. И не надо тут о... Завидуете, что не пригласили на эту тусьню?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галина

18:37:30 23-12-2023

Гость (18:44:29 21-12-2023) Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы... Дома пусть себе гуляют как хотят, а не на публике, да с вложенным в инете. Совсем обнаглели!!!!! Убрать их всех от кормушки и хорошенько штрафануть!!! На жопе 23 млн? Эти деньги ребятам на передовую,!!!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:24 21-12-2023

Вот Лолиту без трусов и с "ушами спаниэля" увидать, Кондратий обнимит точно

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:36 21-12-2023

Нельзя носок надевать не на ногу, это правонарушение

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:32 21-12-2023

Гость (19:19:36 21-12-2023) Нельзя носок надевать не на ногу, это правонарушение... На письку что ли надел?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:23 22-12-2023

Гость (20:54:32 21-12-2023) На письку что ли надел?... На ухо)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:34 21-12-2023

Хм... А носки бывают на левую ногу и на правую?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:53 21-12-2023

Это общественное место, поэтому будьте добры соблюдать правила поведения и этики.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:38 22-12-2023

Гость (21:03:53 21-12-2023) Это общественное место, поэтому будьте добры соблюдать прави... Так баня тоже общественное место,так будете добры соблюдать правила поведения и этики и мыться в брюках и рубашке,а ещё лучше в куртке

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:48 22-12-2023

Гость (07:41:38 22-12-2023) Так баня тоже общественное место,так будете добры соблюдать ... Ночной клуб - это не баня и для мытья не предназначен. А баня - как раз для этого.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:51:40 22-12-2023

Гость (09:00:48 22-12-2023) Ночной клуб - это не баня и для мытья не предназначен. А бан... уважаемый,там черным по белому-ЗАКРЫТАЯ вечеринка,соответственно общества там не было,а если на то пошло,то и тебя так же можно обвинить за публичный стриптиз,в связи с тем что квартира в которой ты проживаешь находится в общественном доме,а дом стоит в общественном месте

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:28 22-12-2023

гость (09:51:40 22-12-2023) уважаемый,там черным по белому-ЗАКРЫТАЯ вечеринка,соответств... Так тогда и фото и видеоматериалов быть не должно было. О какой закрытости вы тут вещаете?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:12 22-12-2023

Гость (06:59:09 22-12-2023) То, что вы называете "ханжеством" нормальные люди называют к... Люди умеют отдыхать и расслабляться....а все негативные комментарии - это просто зависть

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:31 22-12-2023

Гость (08:08:12 22-12-2023) Люди умеют отдыхать и расслабляться....а все негативные комм... А что остается провинциальным жителям? Только завидовать. Грязь и срач на улицах их не возмущает, а вот носок на п.ке возмутил! Лицемеры!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:00:03 22-12-2023

Гость (08:54:31 22-12-2023) А что остается провинциальным жителям? Только завидовать. Г... тоже смешно на это надувание щек,если вы такие моралисты,да без проблем-паранджу на голову и ходи сколько хочешь,да заодно введите эти нормы для хождения по улицам для всех людей,а водители распустились летом,куда не глянь полуголые ходють

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:00 22-12-2023

Гость (08:54:31 22-12-2023) А что остается провинциальным жителям? Только завидовать. Г... а вот носок на п.ке возмутил! Лицемеры! ==== п.ке - правильно писать на письке. Такие как ты скоро слово -губы- будут считать нецензурным.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:16 22-12-2023

А люди этой всей братии деньги тащут свои, на концерты их ходят, чтоб они вот так потом развлекались. Игнорить надо концерты и шоу всех подобных п

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:49 22-12-2023

Екатерина Мизулина возмутилась голой вечеринкой. Надо начать с того, что и сама Мизулина живёт в другом мире, отличный не только от этих голых вечеринок, но и от жития холопов, которым она пытается указывать как жить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:46 22-12-2023

Гость (10:21:49 22-12-2023) Екатерина Мизулина возмутилась голой вечеринкой. Надо начать... ну так давайте забьем на все, что происходит, давайте обратно окунемся в животный мир, а что нет то? Столько тысяч лет на эволюцию потрачено, а по итогу для чего? Эти люди, не все, конечно, кумиры подрастающего поколения, вы хотите подобный пример для своих потомков? Я лично, нет. Мы полным ходом движемся к закату нашей цивилизации, ну невозможно продолжать в таком духе дальше и пытаться строить прекрасное будущее. Прекращайте стрелочничеством заниматься.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аристарх

14:51:01 23-12-2023

полумужиков на сво и в штурмовые роты, самок туда же на рытье окопов и траншей. причем в этой же клубной амуниции, с носком вместо бронежилета. пора чистить матушку рассею от всей этой зажравшейся мрази

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тамара

20:48:03 23-12-2023

Почему после вечеринки лолиту не убрали с тв

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

11:06:49 29-12-2023

Все делается с нашего молчаливо согласия. Пошло. Все напоказ. И в церковь напоказ. Что уж тут. "Каждый выбирает для себя..." Передачи с их участием не смотрю, на концерты не хожу: перед глазами голая ж... Мерзко и грустно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:04 29-12-2023

"Куда подует ветер, туда и облака" (С) это песенка их "Электроника" Вам Начальник, как его Ритка называет сказал "Ату", вы и бросились. Да они на сцене выступают в нарядах похлеще. Если бы не начальник ваш бровью не повел и не нахмурился слегка с просьбой "разобраться" никто бы и слова не сказал. А вот кто подсунул и науськал хозяина - очень интересный вопрос. И гдавное, зачем? Кто-то из полуобнаженных дорогу перешел?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров