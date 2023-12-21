Московский клуб проверяют после полуобнаженной вечеринки Насти Ивлеевой

Сразу несколько организаций потребовали разобраться в ситуации

21 декабря 2023, 18:20, ИА Амител

Кадр из видео / Mash

Московский клуб "Мутабор" проверяют после эпатажной вечеринки, которую закатила блогерша Настя Ивлеева. Об этом сообщает Mash.

На тусовку собралось множество звезд, среди которых заметили Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана и многих других. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Один из гостей пришел на вечеринку в одном носке. Надел он его не на ногу.

Сразу несколько общественных организаций обратились к правоохранителям с требованием провести проверку. Если какие-либо правонарушения будут установлены, клуб могут закрыть.