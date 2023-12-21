Московский клуб проверяют после полуобнаженной вечеринки Насти Ивлеевой
Сразу несколько организаций потребовали разобраться в ситуации
21 декабря 2023, 18:20, ИА Амител
Московский клуб "Мутабор" проверяют после эпатажной вечеринки, которую закатила блогерша Настя Ивлеева. Об этом сообщает Mash.
На тусовку собралось множество звезд, среди которых заметили Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана и многих других. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Один из гостей пришел на вечеринку в одном носке. Надел он его не на ногу.
Сразу несколько общественных организаций обратились к правоохранителям с требованием провести проверку. Если какие-либо правонарушения будут установлены, клуб могут закрыть.
18:44:29 21-12-2023
Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы? Взрослые люди, что хотят, то и делают. А ханжество уже просто зашкаливает!
19:51:03 21-12-2023
Гость (18:44:29 21-12-2023) Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы... что хотят, то и делают - это когда вдвоем с женой в спальне. А это была натуральная оргия.
06:59:09 22-12-2023
Гость (18:44:29 21-12-2023) Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы... То, что вы называете "ханжеством" нормальные люди называют культурой. А это стадо гоблинов, считающее себя "культурной элитой", стараются привить всему народу мораль стаи обезьян...
07:57:58 22-12-2023
Гость (06:59:09 22-12-2023) То, что вы называете "ханжеством" нормальные люди называют к... Стадо гоблинов - это ты с единомышленниками. И не надо тут о культуре говорить. Культура - это не лезть в чужие трусы. Вам бы только все запретить, кроме плодячки и побирушничества!
09:16:39 22-12-2023
Гость (07:57:58 22-12-2023) Стадо гоблинов - это ты с единомышленниками. И не надо тут о... А не демонстрируйте свои трусы, только и всего. Никто бы и не говорил ничего, если бы они не выложили всё это в публичное пространство. Или вы предпочитаете демонстрировать свой секс публично?
09:41:06 22-12-2023
Гость (07:57:58 22-12-2023) Стадо гоблинов - это ты с единомышленниками. И не надо тут о... Завидуете, что не пригласили на эту тусьню?
18:37:30 23-12-2023
Гость (18:44:29 21-12-2023) Это была закрытая вечеринка. Какие вообще могут быть вопросы... Дома пусть себе гуляют как хотят, а не на публике, да с вложенным в инете. Совсем обнаглели!!!!! Убрать их всех от кормушки и хорошенько штрафануть!!! На жопе 23 млн? Эти деньги ребятам на передовую,!!!!!
19:07:24 21-12-2023
Вот Лолиту без трусов и с "ушами спаниэля" увидать, Кондратий обнимит точно
19:19:36 21-12-2023
Нельзя носок надевать не на ногу, это правонарушение
20:54:32 21-12-2023
Гость (19:19:36 21-12-2023) Нельзя носок надевать не на ногу, это правонарушение... На письку что ли надел?
08:36:23 22-12-2023
Гость (20:54:32 21-12-2023) На письку что ли надел?... На ухо)
20:17:34 21-12-2023
Хм... А носки бывают на левую ногу и на правую?
21:03:53 21-12-2023
Это общественное место, поэтому будьте добры соблюдать правила поведения и этики.
07:41:38 22-12-2023
Гость (21:03:53 21-12-2023) Это общественное место, поэтому будьте добры соблюдать прави... Так баня тоже общественное место,так будете добры соблюдать правила поведения и этики и мыться в брюках и рубашке,а ещё лучше в куртке
09:00:48 22-12-2023
Гость (07:41:38 22-12-2023) Так баня тоже общественное место,так будете добры соблюдать ... Ночной клуб - это не баня и для мытья не предназначен. А баня - как раз для этого.
09:51:40 22-12-2023
Гость (09:00:48 22-12-2023) Ночной клуб - это не баня и для мытья не предназначен. А бан... уважаемый,там черным по белому-ЗАКРЫТАЯ вечеринка,соответственно общества там не было,а если на то пошло,то и тебя так же можно обвинить за публичный стриптиз,в связи с тем что квартира в которой ты проживаешь находится в общественном доме,а дом стоит в общественном месте
18:49:28 22-12-2023
гость (09:51:40 22-12-2023) уважаемый,там черным по белому-ЗАКРЫТАЯ вечеринка,соответств... Так тогда и фото и видеоматериалов быть не должно было. О какой закрытости вы тут вещаете?
08:08:12 22-12-2023
Гость (06:59:09 22-12-2023) То, что вы называете "ханжеством" нормальные люди называют к... Люди умеют отдыхать и расслабляться....а все негативные комментарии - это просто зависть
08:54:31 22-12-2023
Гость (08:08:12 22-12-2023) Люди умеют отдыхать и расслабляться....а все негативные комм... А что остается провинциальным жителям? Только завидовать. Грязь и срач на улицах их не возмущает, а вот носок на п.ке возмутил! Лицемеры!
10:00:03 22-12-2023
Гость (08:54:31 22-12-2023) А что остается провинциальным жителям? Только завидовать. Г... тоже смешно на это надувание щек,если вы такие моралисты,да без проблем-паранджу на голову и ходи сколько хочешь,да заодно введите эти нормы для хождения по улицам для всех людей,а водители распустились летом,куда не глянь полуголые ходють
13:52:00 22-12-2023
Гость (08:54:31 22-12-2023) А что остается провинциальным жителям? Только завидовать. Г... а вот носок на п.ке возмутил! Лицемеры! ==== п.ке - правильно писать на письке. Такие как ты скоро слово -губы- будут считать нецензурным.
10:09:16 22-12-2023
А люди этой всей братии деньги тащут свои, на концерты их ходят, чтоб они вот так потом развлекались. Игнорить надо концерты и шоу всех подобных п
10:21:49 22-12-2023
Екатерина Мизулина возмутилась голой вечеринкой. Надо начать с того, что и сама Мизулина живёт в другом мире, отличный не только от этих голых вечеринок, но и от жития холопов, которым она пытается указывать как жить.
18:55:46 22-12-2023
Гость (10:21:49 22-12-2023) Екатерина Мизулина возмутилась голой вечеринкой. Надо начать... ну так давайте забьем на все, что происходит, давайте обратно окунемся в животный мир, а что нет то? Столько тысяч лет на эволюцию потрачено, а по итогу для чего? Эти люди, не все, конечно, кумиры подрастающего поколения, вы хотите подобный пример для своих потомков? Я лично, нет. Мы полным ходом движемся к закату нашей цивилизации, ну невозможно продолжать в таком духе дальше и пытаться строить прекрасное будущее. Прекращайте стрелочничеством заниматься.
14:51:01 23-12-2023
полумужиков на сво и в штурмовые роты, самок туда же на рытье окопов и траншей. причем в этой же клубной амуниции, с носком вместо бронежилета. пора чистить матушку рассею от всей этой зажравшейся мрази
20:48:03 23-12-2023
Почему после вечеринки лолиту не убрали с тв
11:06:49 29-12-2023
Все делается с нашего молчаливо согласия. Пошло. Все напоказ. И в церковь напоказ. Что уж тут. "Каждый выбирает для себя..." Передачи с их участием не смотрю, на концерты не хожу: перед глазами голая ж... Мерзко и грустно.
11:34:04 29-12-2023
"Куда подует ветер, туда и облака" (С) это песенка их "Электроника" Вам Начальник, как его Ритка называет сказал "Ату", вы и бросились. Да они на сцене выступают в нарядах похлеще. Если бы не начальник ваш бровью не повел и не нахмурился слегка с просьбой "разобраться" никто бы и слова не сказал. А вот кто подсунул и науськал хозяина - очень интересный вопрос. И гдавное, зачем? Кто-то из полуобнаженных дорогу перешел?