Что изменится в правилах получения льгот и пособий с 1 марта?
Изменения коснутся детских выплат и мер поддержки для инвалидов
16 февраля 2023, 07:15, ИА Амител
Несколько изменений в правилах получения социальных выплат и льгот начнут действовать с 1 марта. Нововведения в основном коснутся мер поддержки инвалидов. Но для части россиян изменится и порядок начисления детских выплат.
О том, что изменится с 1 марта, – в материале amic.ru.
Новые виды помощи для инвалидов
В предоставлении услуг на дому смогут отказать
"С 20 марта 2023 года получателю может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, если у него есть медицинские противопоказания. Ранее отказ по такому основанию был возможен только при социальном обслуживании в стационарной форме, – цитирует Life юриста.
Но для отказа нужно будет веское основание – заключение медэкспертизы. По словам эксперта, мера направлена на то, чтобы соцработники не заражались опасными болезнями. Временно отказывать в соцуслугах будут, например, туберкулёзным больным.
Отказ – временная мера. Как только человек перестанет представлять опасность, всю помощь ему возобновят.
Кто начнёт получать детские выплаты?
"Госдума уже одобрила переход новых регионов на российскую социальную систему с 1 марта. Это касается, в том числе, выплаты пенсий и пособий. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области интегрируют в российское законодательство о социальной защите. По новым правилам, там будут выплачивать пособия на детей, больничные, пособия безработным", – передаёт слова эксперта издание.
Так что те, кто живёт на новых российских территориях, смогут получать пенсии, детские выплаты, а также все остальные меры господдержки.
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