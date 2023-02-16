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Что изменится в правилах получения льгот и пособий с 1 марта?

Изменения коснутся детских выплат и мер поддержки для инвалидов

16 февраля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Несколько изменений в правилах получения социальных выплат и льгот начнут действовать с 1 марта. Нововведения в основном коснутся мер поддержки инвалидов. Но для части россиян изменится и порядок начисления детских выплат.

О том, что изменится с 1 марта, – в материале amic.ru.

1

Новые виды помощи для инвалидов

Российские инвалиды с 1 марта 2023 года смогут рассчитывать на новые виды помощи от государства. В стране расширят федеральный перечень технических средств, которые положены людям с ограниченными возможностями для реабилитации.
Теперь в этот список войдут вспомогательные электронные средства ориентации. Это приборы, которые могут определять расстояние до объектов, а также лица людей. Всю информацию устройство сообщает инвалиду либо вибрацией, либо голосом.
С весны у инвалидов появится право получать такие приборы от государства, рассказал изданию Life ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.
2

В предоставлении услуг на дому смогут отказать

Также Спиридонов сообщил, что с 20 марта инвалидам смогут отказывать в предоставлении соцуслуг в полустационарной форме или на дому.
"С 20 марта 2023 года получателю может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, если у него есть медицинские противопоказания. Ранее отказ по такому основанию был возможен только при социальном обслуживании в стационарной форме, – цитирует Life юриста.

Но для отказа нужно будет веское основание – заключение медэкспертизы. По словам эксперта, мера направлена на то, чтобы соцработники не заражались опасными болезнями. Временно отказывать в соцуслугах будут, например, туберкулёзным больным.

Отказ – временная мера. Как только человек перестанет представлять опасность, всю помощь ему возобновят.

3

Кто начнёт получать детские выплаты?

Жители новых регионов России. С 1 марта ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области перейдут на российскую социальную систему, сообщила Life юрист Елена Кузнецова.

"Госдума уже одобрила переход новых регионов на российскую социальную систему с 1 марта. Это касается, в том числе, выплаты пенсий и пособий. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области интегрируют в российское законодательство о социальной защите. По новым правилам, там будут выплачивать пособия на детей, больничные, пособия безработным", – передаёт слова эксперта издание.

Так что те, кто живёт на новых российских территориях, смогут получать пенсии, детские выплаты, а также все остальные меры господдержки.

4

Это все изменения?

Да. Изменений немного, поскольку основные нововведения в сфере социальной поддержки уже произошли в 2023 году.
Так, с начала года в стране появилось единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Оно объединило в себе несколько различных мер поддержки, которые полагались детям разных возрастов. Теперь достаточно подать заявление однажды: например, когда женщина ещё находится на раннем сроке беременности. После этого пособие будут выплачивать, пока ребёнку не исполнится 17 лет.
Пособие положено малоимущим семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Размер выплаты теперь тоже един для всех: 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.
А с 1 февраля 2023 года в России проиндексировали более 40 социальных выплат. Пособия увеличили в размере на 11,9%.
Фото: amic.ru

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