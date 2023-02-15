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Как изменятся правила ЖКХ с 1 марта и у кого может вырасти "коммуналка"?

С весны начнут действовать несколько нововведений, которые могут повлиять на суммы в платёжках

15 февраля 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Несколько важных изменений в сфере ЖКХ произойдут с 1 марта 2023 года. Изменится порядок начисления платы за некоторые виды коммунальных услуг, а также правила перерасчёта. По мнению экспертов, из-за этого у некоторых россиян могут увеличиться счета за "коммуналку". И это при том, что с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ ощутимо выросли по всей стране.

О том, какие изменения в коммунальной сфере произойдут весной и у кого могут подорожать услуги ЖКХ, – в материале amic.ru.

1

Как изменится расчёт платы за коммунальные услуги с 1 марта?

Грядущие изменения касаются потребления ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Сейчас сумму за ОДН могут высчитывать двумя способами – по фактическому потреблению (по счётчикам) и по нормативам (если общедомовых счётчиков нет). При этом для расчёта нормативов ОДН применяют специальную формулу, которая включает в себя мощность подключаемого оборудования и удельные расходы ресурсов.
С 1 марта нормативы начнут считать иначе: для вычисления будут применять метод аналога. Это значит, что в основу расчёта лягут фактические показания счётчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичной климатической зоне. Другими словами, норматив выставят, взяв за основу то количество ресурсов, которое потребляют в другом точно таком же доме.

Изменения затронут расходы на холодную и горячую воду, водоотведение и электричество.

Власти считают, что новые правила помогут приблизить расчётные значения к фактическому потреблению коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Глава Национального жилищного конгресса Татьяна Вепрецкая в беседе с "Парламентской газетой" допустила, что суммы в платёжках из-за новых правил станут больше.

"Люди будут платить равномерно в течение года. Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост", – цитирует эксперта издание.

2

Как изменят правила перерасчёта платы за ЖКХ?

Нововведения касаются платы за вывоз мусора. Теперь за эту услугу можно будет не платить в то время, когда вы отсутствуете дома. Другими словами, жильцам дадут право сделать перерасчёт. Но ваш отъезд должен по времени быть не меньше пяти дней.
Чтобы подать заявление на перерасчёт, вам нужно будет подтвердить своё отсутствие: билетами, чеками из гостиницы или другими документами. При этом оформить перерасчёт можно в течение 30 дней после возвращения. Если вы всё успеете и докажете своё отсутствие, сумму в квитанции пересчитают, и за коммуналку вы заплатите меньше.
О том, что такое перерасчёт за услуги ЖКХ и как его сделать, читайте в материале amic.ru.
3

Что ещё изменится в сфере ЖКХ с 1 марта 2023 года?

Ещё одно изменение, пусть и не касается сферы ЖКХ, влияет на неё косвенно. С 1 марта вступит в силу закон, по которому Росреестр перестанет предоставлять сведения из ЕГРН по запросу третьих лиц. Соответственно, вы не сможете получить выписку с информацией о собственнике, если он не даст на это согласие.
Если же посторонний человек всё-таки заказал выписку, в ней не будет фамилии, имени и отчества собственника. Это может осложнить жизнь и гражданам, и управляющим компаниям, полагают эксперты.
"Это повышает уровень защиты персональных данных собственников недвижимости. Впрочем, также следует учитывать, что такие выписки необходимы для ведения деятельности управляющих компаний. Например, по управлению многоквартирными домами, а такое нововведение усложняет и удлиняет процесс получения данных", – рассказал Life представитель юридической группы "Совет" Александр Федотов.
При этом он подчеркнул, что получить выписку всё-таки будет можно. Нововведения не коснутся представителей уполномоченных органов, нотариусов, кадастровых инженеров, арендаторов и арендодателей, а также супругов собственников. В остальных случаях получить выписку из ЕГРН можно будет лишь с помощью нотариуса.
4

Я так и не понял, у кого в итоге подорожает "коммуналка" с 1 марта?

Чёткого ответа на этот вопрос нет. Очевидно, суммы в платёжках ЖКХ могут вырасти у тех, в чьих домах нет общедомовых счётчиков. Но и тут каждый случай индивидуален: всё зависит от того, какие нормативы установлены в доме и как УК следит за потреблением на общедомовые нужды.
Кстати, если вы считаете, что платите за ЖКХ несоизмеримо много, читайте наш текст о том, как получить субсидии или компенсации на "коммуналку".
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 17

  • Похоже,намеренно ищут повысить расходы на ЖКХ у людей.Да, это не социализм,прОклятый мракобесами-либералами,но несравненно более социальный ,чем капитализм,больше подходящий для простых людей.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что мы ударными темпами идём на штурм европейских платежей за квартиру и уже вот-вот вырвемся вперёд, и обгоним таки "загнивающую европу".
    15 февраля, Гость   Ответить
  • могут вырасти у тех, в чьих домах нет общедомовых счётчиков - в Барнауле нет таких домов
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Цифры в квитанциях могут немного увеличиться --- А почему они не могут немного уменьшиться? Видимо, от слова "никогда"!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Платежи вырастут у всех. Иначе бы не вводили новую систему оплаты! При этом все ресурсоснабжающие организации в частных руках. Вопрос о поддержки населения не стоит, это население поддерживает "тяжелую" жизнь коммерсантов :)!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Как быстро время однако идет,только было 1 декабря 2022 года,моргнуть не успели-бац уже 1 июля 2024 года
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вот поэтому повышение коммуналки произошло в декабре Стратегический ход И опять в марте Что б людям запутать мозги А говорили , что повышение потом будет только в июле А сейчас бац и март Нет веры правительству Правительство АНТИНАРОДНОЕ!!!!!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А говорили , что повышение потом будет только в июле - в июле 2024))), не забудьте. А кто-то тут верил...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А говорили , что повышение потом будет только в июле - в июле 2024)------- чукча не читатель, чукча писатель?? тарифы не будут трогать в марте!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • тарифы не будут трогать в марте! - ну зашибись теперь) Мне, как потребителю, абсолютно без разницы, за счет чего повышение - за счет тарифов или иной хитрости. Как и всем, кто платит. А в июле 2023 еще че-нить повысят - не тарифы, так нормативы или еще что-то. И так по кругу. Но вы верьте, что повышения не будет, ага.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Народ можно вгонять в нищету коммунальными платежами и налогами, дальше по цепочке разгоняется инфляция и рост цен на все. Наша элита не может и не хочет развивать страну, так как если начать это делать они потеряют все, поэтому доить будут нас по полной, все ими продумано, и все их действия последовательны.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А что кто то думал что они для народа что то сделают? Это же обычный феодальный средневековый строй...есть бояре вне законов..а есть холопы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А в июле 2023 еще че-нить повысят - не тарифы, так нормативы или еще что-то. И так по кругу. Но вы верьте, что повышения не будет, ага. .....===Конечно, только мы этого не заметим, отопления ведь не будет...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тысячу раз правы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не платить всей страной! Это единственный выход. Отказаться платить за ЖКХ. Только этим мы заставим упырей и главного лжеца - Путина - отказаться от повышений. Пусть они себе зарплаты уменьшат, может рыла похудей станут... Только вряд ли. Зажралось ворье окончательно. Пора им амба сделать!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тогда было бы не плохо пойти на штурм европейских зарплат, в первую очередь, где средняя з/п от 3'000 до 5000 евро.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, всецело поддерживаю!Прихожу к такому же выводу....Иначе, этот безпредел не остановить
    16 февраля, Гость   Ответить
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