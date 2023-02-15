С весны начнут действовать несколько нововведений, которые могут повлиять на суммы в платёжках

15 февраля 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Несколько важных изменений в сфере ЖКХ произойдут с 1 марта 2023 года. Изменится порядок начисления платы за некоторые виды коммунальных услуг, а также правила перерасчёта. По мнению экспертов, из-за этого у некоторых россиян могут увеличиться счета за "коммуналку". И это при том, что с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ ощутимо выросли по всей стране.

О том, какие изменения в коммунальной сфере произойдут весной и у кого могут подорожать услуги ЖКХ, – в материале amic.ru.

1 Как изменится расчёт платы за коммунальные услуги с 1 марта? Грядущие изменения касаются потребления ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Сейчас сумму за ОДН могут высчитывать двумя способами – по фактическому потреблению (по счётчикам) и по нормативам (если общедомовых счётчиков нет). При этом для расчёта нормативов ОДН применяют специальную формулу, которая включает в себя мощность подключаемого оборудования и удельные расходы ресурсов. С 1 марта нормативы начнут считать иначе: для вычисления будут применять метод аналога. Это значит, что в основу расчёта лягут фактические показания счётчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичной климатической зоне. Другими словами, норматив выставят, взяв за основу то количество ресурсов, которое потребляют в другом точно таком же доме. Изменения затронут расходы на холодную и горячую воду, водоотведение и электричество. Власти считают, что новые правила помогут приблизить расчётные значения к фактическому потреблению коммунальных услуг на общедомовые нужды. Глава Национального жилищного конгресса Татьяна Вепрецкая в беседе с "Парламентской газетой" допустила, что суммы в платёжках из-за новых правил станут больше. "Люди будут платить равномерно в течение года. Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост", – цитирует эксперта издание.

2 Как изменят правила перерасчёта платы за ЖКХ? Нововведения касаются платы за вывоз мусора. Теперь за эту услугу можно будет не платить в то время, когда вы отсутствуете дома. Другими словами, жильцам дадут право сделать перерасчёт. Но ваш отъезд должен по времени быть не меньше пяти дней. Чтобы подать заявление на перерасчёт, вам нужно будет подтвердить своё отсутствие: билетами, чеками из гостиницы или другими документами. При этом оформить перерасчёт можно в течение 30 дней после возвращения. Если вы всё успеете и докажете своё отсутствие, сумму в квитанции пересчитают, и за коммуналку вы заплатите меньше. О том, что такое перерасчёт за услуги ЖКХ и как его сделать, читайте в материале amic.ru

3 Что ещё изменится в сфере ЖКХ с 1 марта 2023 года? Ещё одно изменение, пусть и не касается сферы ЖКХ, влияет на неё косвенно. С 1 марта вступит в силу закон, по которому Росреестр перестанет предоставлять сведения из ЕГРН по запросу третьих лиц. Соответственно, вы не сможете получить выписку с информацией о собственнике, если он не даст на это согласие. Если же посторонний человек всё-таки заказал выписку, в ней не будет фамилии, имени и отчества собственника. Это может осложнить жизнь и гражданам, и управляющим компаниям, полагают эксперты. "Это повышает уровень защиты персональных данных собственников недвижимости. Впрочем, также следует учитывать, что такие выписки необходимы для ведения деятельности управляющих компаний. Например, по управлению многоквартирными домами, а такое нововведение усложняет и удлиняет процесс получения данных", – рассказал Life представитель юридической группы "Совет" Александр Федотов. При этом он подчеркнул, что получить выписку всё-таки будет можно. Нововведения не коснутся представителей уполномоченных органов, нотариусов, кадастровых инженеров, арендаторов и арендодателей, а также супругов собственников. В остальных случаях получить выписку из ЕГРН можно будет лишь с помощью нотариуса.