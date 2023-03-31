Что известно о 60-километровой пробке, которая образовалась в Ростовской области?
Сильнейший снегопад застал врасплох водителей в Ростовской области
31 марта 2023, 12:05, Анастасия Бичакова
Огромная 60-километровая пробка образовалась на трассе в Ростовской области накануне, 30 марта. Из-за погодной аномалии водители и пассажиры оказались в снежном плену. На помощь к ним прибыли спасатели, а в регионе ввели режим ЧС.
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Что известно об огромной пробке в Ростовской области?
60-километровая пробка образовалась на трассе М-4 в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области из-за непогоды.
В ночь на 30 марта в регионе начался мокрый снег с дождём, а впоследствии перерос в сильный снегопад, нетипичный для южного марта.
На дороге выросли сугробы, в которых застревали автомобили. Движение на участке с 907 по 983 километр М-4 временно прекратили в обоих направлениях.
"В последний раз такая метель в течение трёх дней в конце марта была в 1995 году. <...> Процесс связан с затоком холода с севера. Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные, один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно всё начнёт таять", – объяснил ТАСС климатолог Южного федерального университета Александр Иошпа.
Отметим, что, по последним данным, пробка сократилась с 60 до 39 километров.
Правда ли, что на трассе М-4 развернули пункты обогрева?
Правда. Из-за непогоды и огромной пробки на трассе М-4 в Ростовской области развернули пункты обогрева.
"Развёрнуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек", – рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев своём Telegram-канале.
В городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.
"Работаем в режиме ЧС. Мобилизованы региональные и муниципальные службы. Направлена тяжёлая техника", – подчеркнул Голубев.
Всего на трассе работали более 100 единиц техники и более 100 спасателей. Но отмечалось, что в район направляли и новые бригады.
Что известно о ДТП, произошедшем в пробке в Ростовской области?
В районе хутора Чапаев водитель легковушки ВАЗ-21099 не справился с управлением во время сильнейшего снегопада, съехал с трассы и не смог на неё вернуться. Мужчине помогли сотрудники ГИБДД.
"Проезжавшие мимо инспекторы ДПС отдела ГИБДД <...> старший лейтенант Валерий Калашников и лейтенант полиции Гор Саакян незамедлительно пришли на помощь автомобилисту и помогли вернуть транспортное средства на проезжую часть", – отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.
Правда ли, что в пробке у мужчины началось кровотечение?
Да, правда. У одного из мужчин в пробке началось открытое кровотечение, сообщил Telegram-канал Shot. По имеющейся информации, он военный и после подрыва мины потерял ногу.
После операции мужчина ехал из Нижнего Новгорода в ЛНР. По его словам, несколько скорых проехали мимо, а операторы 112 якобы бросали трубки, когда им говорили, откуда вызов.
В пробке также находились другие люди, которым требовалась медицинская помощь, добавляет "Газета.ру". У кого-то падал сахар, а у кого-то поднималось давление.
Что о пробке в Ростовской области говорят местные жители?
Ростовчанка Лариса Носова поделилась с "Аргументами и Фактами", что переживает за отца, который ехал по трассе М-4.
"Папа выехал ко мне из Каменска в 11 утра, до сих пор не доехал до поворота на Донецк. Пока была возможность, заезжал на заправки перекусить, заглянуть в туалет. Сейчас у него сел телефон, и я уже паникую", – говорила она.
Ещё одна жительница отметила, что в снежный плен попали не только взрослые, но и дети.
"Просто кошмар! Сын с мужем находятся там. Люди в снежном плену с 14 часов. У многих нет бензина. В машинах есть дети", – рассказала подписчица Telegram-канала rostov.aif.ru.
Правда ли, что снегопад оставил жителей Ростовской области без света?
Да, правда. Сильный снегопад также оставил без света порядка 35 тыс. жителей Ростовской области, заявил губернатор Голубев.
"Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – остались без энергоснабжения почти 35 тыс. жителей в восьми районах и трёх городах в центре Ростовской области", – уточнил глава региона.
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