60-километровая пробка образовалась на трассе М-4 в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области из-за непогоды.

В ночь на 30 марта в регионе начался мокрый снег с дождём, а впоследствии перерос в сильный снегопад, нетипичный для южного марта.

На дороге выросли сугробы, в которых застревали автомобили. Движение на участке с 907 по 983 километр М-4 временно прекратили в обоих направлениях.

"В последний раз такая метель в течение трёх дней в конце марта была в 1995 году. <...> Процесс связан с затоком холода с севера. Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные, один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно всё начнёт таять", – объяснил ТАСС климатолог Южного федерального университета Александр Иошпа.

Отметим, что, по последним данным, пробка сократилась с 60 до 39 километров.