НОВОСТИПроисшествия

Что известно о 60-километровой пробке, которая образовалась в Ростовской области?

Сильнейший снегопад застал врасплох водителей в Ростовской области

31 марта 2023, 12:05, Анастасия Бичакова

Кадр из видео "Ростов Главный"
Кадр из видео "Ростов Главный"

Огромная 60-километровая пробка образовалась на трассе в Ростовской области накануне, 30 марта. Из-за погодной аномалии водители и пассажиры оказались в снежном плену. На помощь к ним прибыли спасатели, а в регионе ввели режим ЧС.

Подробнее о гигантской пробке в Ростовской области – читайте на amic.ru.

1

Что известно об огромной пробке в Ростовской области?

60-километровая пробка образовалась на трассе М-4 в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области из-за непогоды.

В ночь на 30 марта в регионе начался мокрый снег с дождём, а впоследствии перерос в сильный снегопад, нетипичный для южного марта.

На дороге выросли сугробы, в которых застревали автомобили. Движение на участке с 907 по 983 километр М-4 временно прекратили в обоих направлениях.

"В последний раз такая метель в течение трёх дней в конце марта была в 1995 году. <...> Процесс связан с затоком холода с севера. Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные, один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно всё начнёт таять", – объяснил ТАСС климатолог Южного федерального университета Александр Иошпа.

Отметим, что, по последним данным, пробка сократилась с 60 до 39 километров.

2

Правда ли, что на трассе М-4 развернули пункты обогрева?

Правда. Из-за непогоды и огромной пробки на трассе М-4 в Ростовской области развернули пункты обогрева.

"Развёрнуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек", – рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев своём Telegram-канале.

В городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.

"Работаем в режиме ЧС. Мобилизованы региональные и муниципальные службы. Направлена тяжёлая техника", – подчеркнул Голубев.

Всего на трассе работали более 100 единиц техники и более 100 спасателей. Но отмечалось, что в район направляли и новые бригады.

3

Что известно о ДТП, произошедшем в пробке в Ростовской области?

В районе хутора Чапаев водитель легковушки ВАЗ-21099 не справился с управлением во время сильнейшего снегопада, съехал с трассы и не смог на неё вернуться. Мужчине помогли сотрудники ГИБДД.

"Проезжавшие мимо инспекторы ДПС отдела ГИБДД <...> старший лейтенант Валерий Калашников и лейтенант полиции Гор Саакян незамедлительно пришли на помощь автомобилисту и помогли вернуть транспортное средства на проезжую часть", – отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.

4

Правда ли, что в пробке у мужчины началось кровотечение?

Да, правда. У одного из мужчин в пробке началось открытое кровотечение, сообщил Telegram-канал Shot. По имеющейся информации, он военный и после подрыва мины потерял ногу.

После операции мужчина ехал из Нижнего Новгорода в ЛНР. По его словам, несколько скорых проехали мимо, а операторы 112 якобы бросали трубки, когда им говорили, откуда вызов.

В пробке также находились другие люди, которым требовалась медицинская помощь, добавляет "Газета.ру". У кого-то падал сахар, а у кого-то поднималось давление.

5

Что о пробке в Ростовской области говорят местные жители?

Ростовчанка Лариса Носова поделилась с "Аргументами и Фактами", что переживает за отца, который ехал по трассе М-4.

"Папа выехал ко мне из Каменска в 11 утра, до сих пор не доехал до поворота на Донецк. Пока была возможность, заезжал на заправки перекусить, заглянуть в туалет. Сейчас у него сел телефон, и я уже паникую", – говорила она.

Ещё одна жительница отметила, что в снежный плен попали не только взрослые, но и дети.

"Просто кошмар! Сын с мужем находятся там. Люди в снежном плену с 14 часов. У многих нет бензина. В машинах есть дети", – рассказала подписчица Telegram-канала rostov.aif.ru.

6

Правда ли, что снегопад оставил жителей Ростовской области без света?

Да, правда. Сильный снегопад также оставил без света порядка 35 тыс. жителей Ростовской области, заявил губернатор Голубев.

"Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – остались без энергоснабжения почти 35 тыс. жителей в восьми районах и трёх городах в центре Ростовской области", – уточнил глава региона.

Фото: unsplash.com

Люди несколько часов мёрзли в 60-километровой пробке на ростовской трассе

Водителям и пассажирам пришлось греться самостоятельно в ожидании помощи
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 3

  • Да количество снегоуборочных внушает ,А скажите для чего по вечерам машина с бочкой воды и делаяв === вид что подметает
    31 марта, Гость   Ответить
  • Интересно где и что они чистят. Мой сын находится там в районе Каменска-Шахтинска с вчерашнего дня. С 2-х часов и до сих пор не сдвинулся с места. Нет ни воды, ни еды, связь тоже прекратилась и бензин на исходе. Никто там ничего не делает, ни какая помощь людям не оказывается.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Сын с двумя детьми 5 и 8 лет с 12.00 30 марта в этом кошмаре. Младший астматик. С трудом в 21.00 дозвонилась до МЧС Шахтинскую. Просила эвакуировать детей, не оставлять их в ночь. Младший болен. Записали телефон, номер машины и всё. Даже не позвонили. Никаких пунктов обогрева, никакой спец. Техники. Никакие горячие линии не отвечали, ни администрация, ни МВД. Больше не смогла дозвониться никуда. Позор губернатору ! Только по телевизору все хорошо!!!
    31 марта, Гость   Ответить
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