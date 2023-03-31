Люди несколько часов мёрзли в 60-километровой пробке на ростовской трассе

Водителям и пассажирам пришлось греться самостоятельно в ожидании помощи

31 марта 2023, 10:01, ИА Амител

В Ростовской области из-за сильной метели на трассе М-4 "Дон" скопилась многокилометровая пробка, в которой замерзающие люди простояли несколько часов. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

"В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г. Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах", – написал губернатор.

Для пропуска движения срезают тросовое ограждение на разделительной полосе, работает спецтехника для ликвидации последствий снегопада. По последним данным, затор сократился с 60 км до 39 км. На разных участках дороги организовали пункты обогрева, питания и временного размещения.

Снегопад обрушился на область накануне. Трасса М-4 "Дон" оказалась заблокирована. Замерзающим людям пришлось долгое время ожидать помощи от спасателей. В соцсетях рассказали, что водителям и пассажирам пришлось стоять в пробках больше 10 часов.