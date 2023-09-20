Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

20 сентября 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В ФСБ по Алтайскому краю рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против жителя Барнаула, отравившего воду мобилизованным. Аmic.ru собрал все, что известно о резонансном случае.

В чем обвиняют мужчину?

По данным алтайского УФСБ, 42-летний житель Барнаула вышел в соцсетях на граждан Украины и стал активно делиться своими радикальными взглядами на политику России, а также выражать готовность поддержки украинских вооруженных сил.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое отправил новым украинским "интернет-друзьям".

Когда все произошло?

Инцидент случился осенью 2022 года, во время мобилизационной кампании.

Что это было за вещество?

В ФСБ не уточнили, о каком веществе шла речь. Однако известно, что оно могло привести к серьезным пищевым отравлениям, вплоть до летального исхода.

Сколько человек пострадало?

К счастью, довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось. В результате его действий никто не пострадал. Мужчину задержали.

Какое наказание ему грозит?

Барнаульца будут судить сразу по двум статьям: "Покушение на государственную измену" и "Покушение на террористический акт". Санкция по ним предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленнику уже предъявили обвинение.