Что известно о барнаульце, который отравил воду мобилизованным
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
20 сентября 2023, 15:35, ИА Амител
В ФСБ по Алтайскому краю рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против жителя Барнаула, отравившего воду мобилизованным. Аmic.ru собрал все, что известно о резонансном случае.
В чем обвиняют мужчину?
По данным алтайского УФСБ, 42-летний житель Барнаула вышел в соцсетях на граждан Украины и стал активно делиться своими радикальными взглядами на политику России, а также выражать готовность поддержки украинских вооруженных сил.
Чтобы доказать серьезность своих намерений, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое отправил новым украинским "интернет-друзьям".
Когда все произошло?
Инцидент случился осенью 2022 года, во время мобилизационной кампании.
Что это было за вещество?
В ФСБ не уточнили, о каком веществе шла речь. Однако известно, что оно могло привести к серьезным пищевым отравлениям, вплоть до летального исхода.
Сколько человек пострадало?
К счастью, довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось. В результате его действий никто не пострадал. Мужчину задержали.
Какое наказание ему грозит?
Барнаульца будут судить сразу по двум статьям: "Покушение на государственную измену" и "Покушение на террористический акт". Санкция по ним предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленнику уже предъявили обвинение.
15:53:34 20-09-2023
15 лет ? это измена родине. и покушение на десятки а может сотни жизней. На передовую его гада, на минное поле, дорожку протаптывать. Вину искуплять ценой своей никчемной жизни. И женушку туда же. Все видела, все знала - поддерживала.
17:11:54 20-09-2023
Гость (15:53:34 20-09-2023) 15 лет ? это измена родине. и покушение на десятки а может с... На передовую??? вы серьезно???? Чтоб он там на месте неизвестно что натворил? Нет уж. Его только изолировать и желательно на пожизненно.
03:51:30 21-09-2023
Гость (17:11:54 20-09-2023) На передовую??? вы серьезно???? Чтоб он там на месте неизвес... вы хотите пожизненно это содержать на свои налоги? я- нет.
15:59:53 20-09-2023
Жаль, что нет растрела для таких мразей.
16:04:56 20-09-2023
гадость, а не мужик
16:18:05 20-09-2023
Тварь
17:53:29 20-09-2023
А как он к воде - то подобрался, ничего не охраняется что ли?
18:33:23 20-09-2023
Чтобы доказать серьезность своих намерений, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих.Что то странно как то для них что специальная вода что ли какая то и как он вообще туда проник, вообщем много вопросов.А так поступок конечно хреновый и при чём здесь вообще люди они то в чём виноваты????.От них ведь нихрена не зависит.
20:15:49 20-09-2023
Каким способом? Он трубу нашёл Барнаул - ДНР?
08:04:20 21-09-2023
42-летний --- в Советском Союзе в школу ходил, октябренком был и пионером
09:17:57 22-09-2023
Водичку пусть свою пьет,пока идёт следствие,а там уже и приговора не будет .