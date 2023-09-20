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Что известно о барнаульце, который отравил воду мобилизованным

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

20 сентября 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В ФСБ по Алтайскому краю рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против жителя Барнаула, отравившего воду мобилизованным. Аmic.ru собрал все, что известно о резонансном случае.

В чем обвиняют мужчину?

По данным алтайского УФСБ, 42-летний житель Барнаула вышел в соцсетях на граждан Украины и стал активно делиться своими радикальными взглядами на политику России, а также выражать готовность поддержки украинских вооруженных сил.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое отправил новым украинским "интернет-друзьям".

Когда все произошло?

Инцидент случился осенью 2022 года, во время мобилизационной кампании.

Что это было за вещество?

В ФСБ не уточнили, о каком веществе шла речь. Однако известно, что оно могло привести к серьезным пищевым отравлениям, вплоть до летального исхода.

Сколько человек пострадало?

К счастью, довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось. В результате его действий никто не пострадал. Мужчину задержали.

Какое наказание ему грозит?

Барнаульца будут судить сразу по двум статьям: "Покушение на государственную измену" и "Покушение на террористический акт". Санкция по ним предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленнику уже предъявили обвинение.

Фото: pxhere.com

Барнаульца обвинили в теракте за то, что он отравил воду для мобилизованных

Процесс мужчина снимал на видео, которое позднее отправил представителям Украины
НОВОСТИПроисшествия

Теракт ФСБ Мобилизация

Комментарии 11

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Гость

15:53:34 20-09-2023

15 лет ? это измена родине. и покушение на десятки а может сотни жизней. На передовую его гада, на минное поле, дорожку протаптывать. Вину искуплять ценой своей никчемной жизни. И женушку туда же. Все видела, все знала - поддерживала.

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Гость

17:11:54 20-09-2023

Гость (15:53:34 20-09-2023) 15 лет ? это измена родине. и покушение на десятки а может с... На передовую??? вы серьезно???? Чтоб он там на месте неизвестно что натворил? Нет уж. Его только изолировать и желательно на пожизненно.

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Элен без ребят

03:51:30 21-09-2023

Гость (17:11:54 20-09-2023) На передовую??? вы серьезно???? Чтоб он там на месте неизвес... вы хотите пожизненно это содержать на свои налоги? я- нет.

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Татьяна

15:59:53 20-09-2023

Жаль, что нет растрела для таких мразей.

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горожанка

16:04:56 20-09-2023

гадость, а не мужик

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Андрей

16:18:05 20-09-2023

Тварь

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Гость

17:53:29 20-09-2023

А как он к воде - то подобрался, ничего не охраняется что ли?

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пенсионер

18:33:23 20-09-2023

Чтобы доказать серьезность своих намерений, он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих.Что то странно как то для них что специальная вода что ли какая то и как он вообще туда проник, вообщем много вопросов.А так поступок конечно хреновый и при чём здесь вообще люди они то в чём виноваты????.От них ведь нихрена не зависит.

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Гость

20:15:49 20-09-2023

Каким способом? Он трубу нашёл Барнаул - ДНР?

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Гость

08:04:20 21-09-2023

42-летний --- в Советском Союзе в школу ходил, октябренком был и пионером

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Гость

09:17:57 22-09-2023

Водичку пусть свою пьет,пока идёт следствие,а там уже и приговора не будет .

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