Что известно о беспорядках в Челябинской области, начавшихся из-за убийства женщины?
Местные жители устроили погром в цыганском квартале, где искали одного из подозреваемых
25 октября 2024, 13:50, ИА Амител
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Mash
В Челябинской области вечером 24 октября начались массовые беспорядки. Десятки жителей города Коркино пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне. В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – несовершеннолетний.
Люди бросались камнями, переворачивали и жгли машины. Сообщается, что были слышны выстрелы. Задержаны десятки граждан.
Что известно о беспорядках, об убийстве в Коркине и о подозреваемых, – в материале amic.ru.
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Что за беспорядки произошли в Челябинской области 24 октября?
Как сообщает портал 74.ru, беспорядки начались вечером в четверг, 24 октября. Жители города Коркино в Челябинской области устроили сход в поселке Тимофеевка. Это квартал, который входит в состав города и где компактно проживают цыгане.
Как сообщает Telegram-канал Baza, люди пришли к дому, где, по их предположениям, жили подозреваемые в убийстве, и стали закидывать его камнями. Здание также оцепили ОМОН и СОБР.
Сообщается, что по толпе несколько раз выстрелили. Но о том, кто это сделал, официальной информации пока нет. В Telegram-каналах появились многочисленные видео беспорядков. На кадрах видно, как люди переворачивают машины и поджигают дома.
После этого толпа пошла в центр города, требуя от полиции более активных действий по поимке подозреваемых.
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Как удалось остановить погромы?
Беспорядки удалось остановить совместными действиями ОМОН, полиции и Росгвардии. Также правоохранители провели массовые задержания.
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Есть ли пострадавшие в результате беспорядков?
Да. По данным Mash, в результате беспорядков пострадало два человека. Одному из них пуля попала в бедро, второму – в шею. Оба находятся в больнице, утверждает Telegram-канал.
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Сколько человек задержано из-за погромов в Челябинской области?
По последним данным, всего правоохранители задержали около 50 человек. Среди них есть как митингующие, так и представители цыганской диаспоры.
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Что за убийство стало причиной беспорядков в Коркине?
Убита женщина. Ее тело обнаружили накануне вечером с ножевыми ранениями. Как сообщает 74.ru, убитую звали Елена, ей было 40 лет и она подрабатывала частным извозом. Издание утверждает, что горожанку зарезали и выбросили из машины.
У нее остались муж и двое детей, а также мать.
Как сообщает 74.ru, перед своей смертью Елена ездила на вызов к местным цыганам.
"Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД по Челябинской области, – сообщили 74.ru в Следственном комитете Челябинской области.
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Кого подозревают в убийстве таксистки в Челябинской области?
В убийстве подозревают двух молодых парней из цыганской диаспоры. Как сообщает Mash, одному из них 17 лет, а второму – 19. В день беспорядков в соцсетях появились ориентировки с фотографиями молодых людей, что отчасти и побудило горожан выйти на улицы.
Сообщается, что сейчас оба подозреваемых уже задержаны.
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Что происходит в Коркине после массовых беспорядков?
Сейчас никаких беспорядков уже нет. Как пишет 66.ru, цыгане спасаются от погрома и массово покидают Тимофеевку. Семьями они спешно уезжают в соседний город Еманжелинск.
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Что говорят местные власти?
Губернатора Челябинской области Алексея Текслера оперативно проинформировали о происходящем. Он отправил на место событий двух своих заместителей, чтобы они координировали работу местных властей.
Также он сообщил, что семье погибшей женщины окажут всю необходимую помощь и поддержку.
14:04:34 25-10-2024
Задержаниями граждан, не цыган
14:12:43 25-10-2024
30 граждан рф задержано
подозреваемые сбежали
4 барона на насёлнный пункт
главный перевалочный пункт наркотиков в регионе
15:32:36 25-10-2024
Гость (14:12:43 25-10-2024) 30 граждан рф задержаноподозреваемые сбежали4 барона... Откуда у вас информация про наркотики? Почему вы ее раньше в полицию не сообщали? Вы соучастник? ли тупо повторяете как попугай истории 40-летней давности? Мне думается что сейчас весь наркотрафик в интернете, через закладки, какой дурак будет из дома торговать? Не оправдываю, но в 99% случаев в комментариях штампы и призывы к ненависти. Полиция раберется.
16:01:00 25-10-2024
Гость (15:32:36 25-10-2024) Откуда у вас информация про наркотики? Почему вы ее раньше в... Да она уже разобралась. С русскими...
14:13:49 25-10-2024
местные жители уже много лет сообщели в органы что рано или поздно что-то подобное произойдётЙ
15:32:33 25-10-2024
Теперь ждём похожее в Еманжелинске?