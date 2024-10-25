Местные жители устроили погром в цыганском квартале, где искали одного из подозреваемых

25 октября 2024, 13:50, ИА Амител

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Mash

В Челябинской области вечером 24 октября начались массовые беспорядки. Десятки жителей города Коркино пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне. В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – несовершеннолетний.

Люди бросались камнями, переворачивали и жгли машины. Сообщается, что были слышны выстрелы. Задержаны десятки граждан.

Что известно о беспорядках, об убийстве в Коркине и о подозреваемых, – в материале amic.ru.

1 Что за беспорядки произошли в Челябинской области 24 октября? Как сообщает портал 74.ru , беспорядки начались вечером в четверг, 24 октября. Жители города Коркино в Челябинской области устроили сход в поселке Тимофеевка. Это квартал, который входит в состав города и где компактно проживают цыгане. Как сообщает Telegram-канал Baza, люди пришли к дому, где, по их предположениям, жили подозреваемые в убийстве, и стали закидывать его камнями. Здание также оцепили ОМОН и СОБР. Сообщается, что по толпе несколько раз выстрелили. Но о том, кто это сделал, официальной информации пока нет. В Telegram-каналах появились многочисленные видео беспорядков. На кадрах видно, как люди переворачивают машины и поджигают дома. После этого толпа пошла в центр города, требуя от полиции более активных действий по поимке подозреваемых.

2 Как удалось остановить погромы? Беспорядки удалось остановить совместными действиями ОМОН, полиции и Росгвардии. Также правоохранители провели массовые задержания.

3 Есть ли пострадавшие в результате беспорядков? Да. По данным Mash , в результате беспорядков пострадало два человека. Одному из них пуля попала в бедро, второму – в шею. Оба находятся в больнице, утверждает Telegram-канал.

4 Сколько человек задержано из-за погромов в Челябинской области? По последним данным, всего правоохранители задержали около 50 человек. Среди них есть как митингующие, так и представители цыганской диаспоры.

5 Что за убийство стало причиной беспорядков в Коркине? Убита женщина. Ее тело обнаружили накануне вечером с ножевыми ранениями. Как сообщает 74.ru , убитую звали Елена, ей было 40 лет и она подрабатывала частным извозом. Издание утверждает, что горожанку зарезали и выбросили из машины. У нее остались муж и двое детей, а также мать. Как сообщает 74.ru , перед своей смертью Елена ездила на вызов к местным цыганам. "Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД по Челябинской области, – сообщили 74.ru в Следственном комитете Челябинской области.

6 Кого подозревают в убийстве таксистки в Челябинской области? В убийстве подозревают двух молодых парней из цыганской диаспоры. Как сообщает Mash, одному из них 17 лет, а второму – 19. В день беспорядков в соцсетях появились ориентировки с фотографиями молодых людей, что отчасти и побудило горожан выйти на улицы. Сообщается, что сейчас оба подозреваемых уже задержаны.

7 Что происходит в Коркине после массовых беспорядков? Сейчас никаких беспорядков уже нет. Как пишет 66.ru, цыгане спасаются от погрома и массово покидают Тимофеевку. Семьями они спешно уезжают в соседний город Еманжелинск.