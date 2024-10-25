На Урале задержали более 50 человек после массовых беспорядков из-за убийства женщины
В преступлении подозревают двух представителей диаспоры цыган — одному из них 17 лет
25 октября 2024, 07:44, ИА Амител
Более 50 человек доставили в отделение полиции в городе Коркине Челябинской области во время массовых беспорядков, которые случились из-за убийства местной жительницы, пишет Shot.
По данным канала, тело погибшей с ножевыми ранениями нашли в среду. В убийстве 40-летней женщины подозревают 17-летнего подростка из диаспоры цыган, которого она подвозила. Предполагаемого убийцу задержали и возбудили в его отношении дело.
Местные жители после этого решили взять штурмом дом, в котором, предположительно, находился второй подозреваемый – 19-летний парень. Хозяева дома забаррикадировались, с их стороны была слышна стрельба. Сообщается о двух раненых. Вскоре в жилище вошел ОМОН и выстрелы прекратились.
Также сообщается, что силовики сдерживали толпу от самосуда. Но люди начали крушить все вокруг: подожгли три машины и два дома, из-за чего представители диаспоры были вынуждены массово уезжать в соседний Еманжелинск.
По данным очевидцев, в общей сложности силовики задержали более 50 человек, среди которых участники беспорядков и цыгане, в том числе попытавшиеся сбежать из города. По состоянию на 23:00 24 октября (время местное) волнения прекратились.
С 19-летним подозреваемым в убийстве женщины уже работают полицейские. Его причастность к преступлению проверяют. 17-летний парень тем временем уже ждет меру пресечения.
07:58:25 25-10-2024
у нас в школе Клей учился, с ямы. Правда не долго)))
08:14:07 25-10-2024
гость (07:58:25 25-10-2024) у нас в школе Клей учился, с ямы. Правда не долго)))... В каждом городе есть своя "яма" Разогнали в своё время.
08:45:36 25-10-2024
ВВП (08:14:07 25-10-2024) В каждом городе есть своя "яма" Разогнали в своё время.... давай, расскажи мне про яму)))))))))
12:50:03 25-10-2024
Гость (08:45:36 25-10-2024) давай, расскажи мне про яму)))))))))... А вы не помните про Яму? Так я вам могу рассказать. Очень хорошо знал это место. Не потому что вы подумали, а девушка у меня жила на Эмилия Алексеева. Ну вот так ее родителям служебное жилье дали. И да, яму разогнали. Пересадили активных наркоторговцев, остальные сами съехали.
13:39:57 25-10-2024
Гость (12:50:03 25-10-2024) А вы не помните про Яму? Так я вам могу рассказать. Очень хо... это была не просьба, а сарказм. я на потоке 18 лет прожил, с рождения. сам могу рассказать.
08:01:03 25-10-2024
лучшая фраза из фильма "Большой куш"
08:12:40 25-10-2024
Эти пассажиры хлеще басмачей
08:40:17 25-10-2024
Какая может быть "цыганская диаспора" в России? Они же граждане РФ, должны жить по законам РФ. Нет же в России "русской диаспоры" и прочих народов её населящих.
09:13:29 25-10-2024
Гость (08:40:17 25-10-2024) Какая может быть "цыганская диаспора" в России? Они же гражд... диаспор вообще никаких быть не должно. А их главарей приравнять к экстремистам и устроить швеями в ИК
08:46:32 25-10-2024
Ну довели же. Хотя знали кто это, чем занимаются, что от них ожидать. Но пока не убьют, это не к нам. В итоге сами себе нашли больше проблем, теперь разгребают
09:27:22 25-10-2024
Гость (08:46:32 25-10-2024) Ну довели же. Хотя знали кто это, чем занимаются, что от них... Не-а. Во-первых, парня задержали сразу. Во-вторых, там отметилась "Русская община", так что никакие это не стихийные беспорядки. Ну и к слову - жечь дома вместе с теми, кто там находится - это статья, и кто-то, судя по всему, таки присядет.
11:06:53 25-10-2024
Гость (09:27:22 25-10-2024) Не-а. Во-первых, парня задержали сразу. Во-вторых, там отмет... не все так просто. Если посадить так вот то в следующий раз подожгут ночью и непонятно будет кто
11:27:13 25-10-2024
Гость (11:06:53 25-10-2024) не все так просто. Если посадить так вот то в следующий раз ... Ах, ну да. Собственно, у нас принцип неотвратимости наказания пущен по... самим государством, так что пусть жгут, конечно, никаких проблем. А то в следующий раз постесняются публично поджечь, а на это мы пойтить не могем.
09:47:40 25-10-2024
Любопытный этнос, не имеющий и нежелающий иметь собственную государственность, по миру их разбросано почти 18 млн., в России около 200 тыс. Вряд ли они все имеют отношения к криминалу, но слава такая за ними ходит. Видимо обстановка в Коркино и до этого была напряженной, что триггером беспорядков, стало убийство "таксиста".
09:54:42 25-10-2024
в себя поверили?
10:40:48 25-10-2024
цыганские учёные......................и т.д.