На Урале задержали более 50 человек после массовых беспорядков из-за убийства женщины

В преступлении подозревают двух представителей диаспоры цыган — одному из них 17 лет

25 октября 2024, 07:44, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Более 50 человек доставили в отделение полиции в городе Коркине Челябинской области во время массовых беспорядков, которые случились из-за убийства местной жительницы, пишет Shot.

По данным канала, тело погибшей с ножевыми ранениями нашли в среду. В убийстве 40-летней женщины подозревают 17-летнего подростка из диаспоры цыган, которого она подвозила. Предполагаемого убийцу задержали и возбудили в его отношении дело.

Местные жители после этого решили взять штурмом дом, в котором, предположительно, находился второй подозреваемый – 19-летний парень. Хозяева дома забаррикадировались, с их стороны была слышна стрельба. Сообщается о двух раненых. Вскоре в жилище вошел ОМОН и выстрелы прекратились.

Также сообщается, что силовики сдерживали толпу от самосуда. Но люди начали крушить все вокруг: подожгли три машины и два дома, из-за чего представители диаспоры были вынуждены массово уезжать в соседний Еманжелинск.

По данным очевидцев, в общей сложности силовики задержали более 50 человек, среди которых участники беспорядков и цыгане, в том числе попытавшиеся сбежать из города. По состоянию на 23:00 24 октября (время местное) волнения прекратились.

С 19-летним подозреваемым в убийстве женщины уже работают полицейские. Его причастность к преступлению проверяют. 17-летний парень тем временем уже ждет меру пресечения.