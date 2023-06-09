Площадь, пройденная огнем, увеличивается, а погода лишь усугубляет обстановку

09 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Огромный лесной пожар бушует в Егорьевском районе Алтайского края с 7 июня. В его тушении задействовано более сотни спасателей, но пока ликвидировать возгорание не удалось. Площадь, пройденная огнем, лишь увеличивается, а расстояние до ближайших населенных пунктов сокращается.

В МЧС опасаются, что погода в ближайшее время может лишь усугубить обстановку.

Все, что известно о пожаре в Егорьевском районе на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Что сейчас известно о лесном пожаре в Егорьевском районе? Возгорание все еще не ликвидировано. Пожар в Егорьевском районе продолжает бушевать. Сейчас площадь активного горения составляет около 900 га, сообщили 9 июня на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2 Сколько леса выгорело в Егорьевском районе? По последним данным, которые опубликовало алтайское Минприроды, площадь, пройденная огнем, превысила уже 5200 гектаров.

3 Как тушат огромный лесной пожар? В тушении пожара задействовано 158 человек личного состава и 72 единицы техники. Кроме того, в ликвидации возгорания участвует самолет-амфибия Бе-200, прибывший в регион из Красноярского края. Он сбрасывает воду с воздуха, чтобы потушить пламя. Как сообщили в ходе заседания комиссии, в зону ЧС прибыли также десантники-пожарные из Республики Алтай, которые действуют на самых опасных участках. Кроме того, комиссия приняла решение еще усилить группировку сил и средств, чтобы эффективнее бороться с огнем. Также в районе опахивают населенные пункты и электроподстанции и прокладывают защитные полосы. Контроль за тушением пожара ведут губернатор Виктор Томенко, региональное Минприроды, а также главный прокурор края Антон Герман, который выехал на место ЧС.

4 Как близко огонь подошел к населенным пунктам? 8 июня сообщалось, что от зоны пожара до ближайших населенных пунктов около 10 километров. Но глава Егорьевского района Максин Нуйкин сообщил ТАСС , что огонь не доходит до поселков всего 8 километров. Обстановку в районе он назвал "напряженной".

5 Проводят ли в Егорьевском районе эвакуацию населения? Пока нет. Но в населенных пунктах, находящихся рядом с зоной ЧС, проводят подворовый обход и предупреждают о возможной эвакуации. Впрочем, пока необходимости нет, уточнил Нуйкин. "Единственное, рекомендовали жителям отдаленных поселков выехать с дач, с лесных участков, они своим ходом выехали", – цитирует главу района ТАСС Впрочем, частично в районе провели превентивную эвакуацию. Так, 29 пациентов туберкулезного диспансера перевезли в медучреждения Барнаула и Рубцовска. А 141 ребенка из районного психоневрологического интерната временно переместили в Новоегорьевскую детско-юношескую спортивную школу. Тем не менее пункты временного размещения для населения близлежащих поселков уже готовы, заявили в ходе комиссии.