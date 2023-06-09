Что известно о большом лесном пожаре в Егорьевском районе и когда его потушат?
Площадь, пройденная огнем, увеличивается, а погода лишь усугубляет обстановку
09 июня 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Огромный лесной пожар бушует в Егорьевском районе Алтайского края с 7 июня. В его тушении задействовано более сотни спасателей, но пока ликвидировать возгорание не удалось. Площадь, пройденная огнем, лишь увеличивается, а расстояние до ближайших населенных пунктов сокращается.
В МЧС опасаются, что погода в ближайшее время может лишь усугубить обстановку.
Все, что известно о пожаре в Егорьевском районе на данный момент, – в материале amic.ru.
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Что сейчас известно о лесном пожаре в Егорьевском районе?
Возгорание все еще не ликвидировано. Пожар в Егорьевском районе продолжает бушевать. Сейчас площадь активного горения составляет около 900 га, сообщили 9 июня на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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Сколько леса выгорело в Егорьевском районе?
По последним данным, которые опубликовало алтайское Минприроды, площадь, пройденная огнем, превысила уже 5200 гектаров.
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Как тушат огромный лесной пожар?
В тушении пожара задействовано 158 человек личного состава и 72 единицы техники.
Кроме того, в ликвидации возгорания участвует самолет-амфибия Бе-200, прибывший в регион из Красноярского края. Он сбрасывает воду с воздуха, чтобы потушить пламя.
Как сообщили в ходе заседания комиссии, в зону ЧС прибыли также десантники-пожарные из Республики Алтай, которые действуют на самых опасных участках.
Кроме того, комиссия приняла решение еще усилить группировку сил и средств, чтобы эффективнее бороться с огнем.
Также в районе опахивают населенные пункты и электроподстанции и прокладывают защитные полосы.
Контроль за тушением пожара ведут губернатор Виктор Томенко, региональное Минприроды, а также главный прокурор края Антон Герман, который выехал на место ЧС.
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Как близко огонь подошел к населенным пунктам?
8 июня сообщалось, что от зоны пожара до ближайших населенных пунктов около 10 километров. Но глава Егорьевского района Максин Нуйкин сообщил ТАСС, что огонь не доходит до поселков всего 8 километров. Обстановку в районе он назвал "напряженной".
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Проводят ли в Егорьевском районе эвакуацию населения?
Пока нет. Но в населенных пунктах, находящихся рядом с зоной ЧС, проводят подворовый обход и предупреждают о возможной эвакуации. Впрочем, пока необходимости нет, уточнил Нуйкин.
"Единственное, рекомендовали жителям отдаленных поселков выехать с дач, с лесных участков, они своим ходом выехали", – цитирует главу района ТАСС. Впрочем, частично в районе провели превентивную эвакуацию. Так, 29 пациентов туберкулезного диспансера перевезли в медучреждения Барнаула и Рубцовска. А 141 ребенка из районного психоневрологического интерната временно переместили в Новоегорьевскую детско-юношескую спортивную школу.
Тем не менее пункты временного размещения для населения близлежащих поселков уже готовы, заявили в ходе комиссии.
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Когда пожар в Егорьевском районе потушат?
Это спрогнозировать невозможно. Спасатели делают все, чтобы победить стихию как можно скорее. Но погода лишь усугубляет обстановку. Как сообщили в ходе заседания комиссии, на Егорьевский район надвигается грозовой фронт, а также ожидается сильный и порывистый ветер.
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