Что известно о ДТП, в котором водитель снес людей на трамвайной остановке в Барнауле?
Авария произошла на проспекте Красноармейском
12 октября 2023, 08:56, ИА Амител
Страшное ДТП произошло 11 октября в Барнауле на проспекте Красноармейском: водитель иномарки снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали трамвай на остановке. В социальных сетях сообщали, что одна девушка погибла на месте. Amic.ru выяснил, как все было на самом деле. О том, что известно об этой аварии на данный момент, рассказываем в нашем материале.
Что произошло на проспекте Красноармейском 11 октября?
Предварительно установлено, что 32-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, за которым на трамвайной остановке стояли люди. В социальных сетях сообщали, что одна девушка погибла, но это не так, рассказали amic.ru в ГИБДД по городу Барнаулу. Всего пострадали два человека, но оба они живы.
22-летнюю девушку от удара откинуло на трамвайные пути. Она получила многочисленные телесные травмы. Ее госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с тяжелой сочетанной травмой. На данный момент состояние девушки стабильно тяжелое, она в сознании.
Также пострадал 18-летний парень. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. При этом водитель не пострадал.
Водитель был пьян?
Да. Сотрудники полиции установили, что водитель Toyota Camry Gracia был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Напомним, наказание по этой статье – лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
09:11:46 12-10-2023
Лишение прав и то не на всегда, и штраф, а девушке кто здоровье вернет, лечение.....? А если средств нет ни на суды, ни на лекарства, ни бегать за этим горе водителем.
09:46:07 12-10-2023
Гость (09:11:46 12-10-2023) Лишение прав и то не на всегда, и штраф, а девушке кто здоро... Соглашусь, глупые решения какие то 2 года максимум , штраф за такое должен быть не менее 1 млн каждому из пострадавших , неизвестно еще какие травмы и на сколько продолжительное лечение потребуется . И лишение прав навсегда!
18:21:27 12-10-2023
Гость (09:46:07 12-10-2023) Соглашусь, глупые решения какие то 2 года максимум , штраф з... А Вы реально думаете ,что лишение водительского удостоверения (не прав, как Вы думаете), помешает ему управлять автомобилем, при условии, что он бухим за руль сел? Точно так же сядет и без ВУ.
09:23:29 12-10-2023
У...рка в тюрьму,авто под пресс!!!
09:29:42 12-10-2023
Там сужение дороги неприятное, вплоть до полной остановки из трёх полос две получается, а из-за остановки и парковки вообще одна полоса по середине и то едешь по ней и пропускаешь справа и слева хотя делать это не обязан. Там трезвый то вцепившись в руль 40 км/ч еле проезжает.
09:31:05 12-10-2023
Минус один правый руль, морально устаревшая грация. Повод пересесть на чери тиго х3)
09:43:19 12-10-2023
Да, там сужение нехорошее, провоцирующее ДТП. Об этом много раз писалось, говорилось, но властям городским наплевать на это. И узенькая остановочка тут же, как для смертничков.
09:59:50 12-10-2023
Когда-то там и ограждения не было... Знакомому летом под колеса падала девушка - стало плохо на остановке, потеряла сознание, упала на дорогу. Благо, он еле полз, успел оттормозиться. Но седых волос прибавилось.
10:07:54 12-10-2023
Если бы руль был левым, то на конце трубы торчащей из заднего стекла висел бы кусок пьяного мозга
10:18:29 12-10-2023
Когда уже нормальное наказание для алкашей будет? Пусть пожизненно содержит пострадавших в плане медицинской реабилитации . Смешные законы у нас,отобрал здоровье у людей ,а сам пьяный и целый.
10:30:13 12-10-2023
Там сужение еще и никаким знаком не обозначено, ДТП там не первый раз, удивительно что еще никто дорожников на деньги не нагрел, ну и там раньше полос движения не было, а сейчас нарисовали, но машина в нее не помещается. Наверное надо чтоб кто-то там погиб чтоб обратили внимание, с противоположной стороны немного шире получается и 3 машине проезжают, а с этой стороны 2,5 машины.
14:20:31 12-10-2023
Гость (10:30:13 12-10-2023) Там сужение еще и никаким знаком не обозначено, ДТП там не п... В городе происходит столько ДТП!!!Давно уже пора проверить все дороги, установленные (или неустановленные)дорожные знаки, что-то добавить и т.д НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЬ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
11:00:00 12-10-2023
В этом месте трамвайная остановка выдвинута на проезжую часть проспекта и любой водитель, двигающийся по левой полосе, может въехать в ограждение по неопытности, опасности шоркнуть авто, едущее впритык справа, по пьяни и т. д. Эти решеходв на остановке - камикадзе. Водители в левом ряду - экстремалы.
11:07:17 12-10-2023
Это может продолжаться. Когда же простой человек нужен будет. Пройдёт 1.5 года и снова садись за руль и продолжай пить и кататься. Закон на твоей стороне. Когда этих сволочей будут лишать прав на всегда изымать автомобиль. Ведь уже вопрос поднимался по этой остановке. Там и для пешеходов такая узенькая тропка. Или всё в городе решается через смерть людей. Тогда что то начинают решать сколько этот беспредел будет продолжаться?
11:12:09 12-10-2023
Ловушка от дорожников для неместных водителей. Считаю, что прокуратура, когда будет описывать причины и условия, способствовавшие совершению преступления (а они это всегда делают), должны указать сужение третьей полосы дороги в месте ДТП как сопутствующий фактор.
11:17:44 12-10-2023
можно нескРРРомный вопРРРос? кто озвучивал этот РРРолик? не нашлось человека с ноРРРмальной дикцией? уши РРРежет...
11:23:53 12-10-2023
Гость (09:29:42 12-10-2023) Там сужение дороги неприятное, вплоть до полной остановки из... уничтожьте свое ВУ. машина это не ваше. намного хуже выглядит трамвайная остановка "аграрный университет" при движении в любую сторону по красноармейскому. а тут бухарь летел по прямой. от партизанской, а м.б. и от анатолия. потому что соблюдай он скоростной режим, так бы свою камрю не насадил.
11:39:22 12-10-2023
Возле сельхоза такая же остановка. Тут дорожники в первую очередь виновны
11:42:51 12-10-2023
Слишком мягко у нас с пьяными и обдолбанными за рулем.
11:45:01 12-10-2023
А зачем Трамвайные линии посреди дороги? Проблемы очевидны, а плюсы кроме не нужной симметрии?
12:01:19 12-10-2023
Лишать бухарей прав никто не будет, потому что тогда властьимущим и иже с ними придется остаться без прав
14:26:09 12-10-2023
Гость (10:30:13 12-10-2023) Там сужение еще и никаким знаком не обозначено, ДТП там не п... В городе происходит столько ДТП!!!Давно уже пора проверить все дороги, установленные (или неустановленные)дорожные знаки, что-то добавить и т.д НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЬ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
14:31:34 12-10-2023
Почему Барнаульское ГИБДД и Власть эту «подлянку» для водителей и пешеходов на трамвайных остановках не хочет устранить? Неужели нужна человеческая жертва жизнью в мирное время, чтобы устранить «косяк» в проектировании, исполнении и работе Госструктур? На данном месте и похожих местах по пр. Красноармейскому, за последние годы после «расширения» проезжей части улицы, произошло несколько ДТП. В месте данного ДТП есть недопустимые ошибки: 1. Пр. Красноармейский имеет ширину проезжей часть улицы для движения автомобилей в три ряда в обе стороны, а также для движения трамваев в две однопутные стороны. Трамвайные остановочные площадки по всей длине «выступают» на левую (третью) полосу для движения легкового транспорта. Это приводит к сужению левой (третьей) полосы. Это значит, что авто движущееся по третьей (левой) полосе должно перестроиться на другие полосы, так как авто по габаритным размерам не может уместиться на «зауженой» полосе. Кто проектировал, утверждал и выполнял проект по расширению пр. Красноармейского выполненного несколько лет назад «ЗАЛОЖИЛИ» такие аварийноопасные участки. 2. «Заужение» левой (третьей) полосы для автомобилей, на участке «трамвайной остановки» никак не обозначено на разметке проезжей части улицы. 3. «Заужение» левой (третьей) полосы для автомобилей, на участке «трамвайной остановки» никак не обозначено знаками «Конец полосы». 4. По краю участка «трамвайной остановки», по всей длине установлено «нестандартизованное» ограждение – которое является «препятствие» для авто движущемуся по левой (третьей) полосе. Данное препятствие не обозначено никакими «светоотражающими» знаками. Так что в данном ДТП много виновных, а не только водитель Тойоты.
15:12:09 12-10-2023
Гость (14:31:34 12-10-2023) Почему Барнаульское ГИБДД и Власть эту «подлянку» для водите... Поставить светящиеся железные столбы в местах сужения, как вариант. Недорого и сердито.
15:29:12 12-10-2023
Количесто авто ДПС в вечернее время стало опять мало в Барнауле. Можно ехать вечером по улицам Барнаула и встретить несколько легковых авто, едущих в потоке авто без включённых фар и даже габаритных огней. Это же потенциальные - "убийцы"!!!