Пьяный водитель сбил девушку на трамвайной остановке в центре Барнаула
От удара пострадавшую отбросило на рельсы. Предположительно, она осталась жива и находилась в сознании
11 октября 2023, 20:33, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жесткая авария произошла на проспекте Красноармейском у ТЦ "Первомайский" – иномарка врезалась в ограждение на трамвайной остановке. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Как рассказала очевидец, машина сбила девушку, которая ждала трамвай на остановке за ограждением. От удара ее отбросило на рельсы. Предположительно, она осталась жива и находилась в сознании – ее забрала скорая. Достоверной информации о состоянии пострадавшей пока нет.
Предположительно, водитель был пьян. Подробности происшествия выясняются.
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20:52:31 11-10-2023
Камеры не могут определить трезвый водитель или нет, а гаишники переобулись в офисный планктон или в декретном отпуске. Зато когда иногурация или революция их на каждом перекрёстке, как у дурака махорки.
22:48:12 11-10-2023
Гость (20:52:31 11-10-2023) Камеры не могут определить трезвый водитель или нет, а гаишн... Несколько раз видел, на Калинина-Кулагина стоит инспектор ДПС, по выделенке едет машина, он просто отворачивается или делает вид, что разговаривает по телефону. И это разные люди! Возможно деректива такая)
21:09:25 11-10-2023
Срочно надо принимать какие-то меры! Что такое в городе творится с ДТП!
21:30:52 11-10-2023
Гость (21:09:25 11-10-2023) Срочно надо принимать какие-то меры! Что такое в городе твор... ГИБДД самоустранилась от контроля за соблюдением ПДД, мол, все камеры регистрируют. Результат всего этого мы наблюдаем - полная вакханалия на дорогах.
22:41:33 11-10-2023
Гость (21:09:25 11-10-2023) Срочно надо принимать какие-то меры! Что такое в городе твор... дураков пора перестать рожать ?
07:42:05 12-10-2023
Гость (22:41:33 11-10-2023) дураков пора перестать рожать ?... Это самая лучшая мера
12:51:53 12-10-2023
Гость (07:42:05 12-10-2023) Это самая лучшая мера... Дураками не рождаются, ими становятся)))
22:44:00 11-10-2023
Гость (21:09:25 11-10-2023) Срочно надо принимать какие-то меры! Что такое в городе твор... Вот здесь нужно быть очень осторожными, они если меры начнут принимать. Пострадают все, кроме тех против кого эти меры. Нужно желания сопоставлять с реальностью
21:27:45 11-10-2023
весь центр по ночам слышит визг шин мажориков на Ленинском. Но гибдд молчит и спит спокойно.
21:42:09 11-10-2023
Забирать автомобили у пьяных тварей и любителей погонять,если бы сняли мораторий на смертную казнь,многие бы обосрались. Не умеете ездить по правилам, ходите пешком всю жизнь и ездите на ОТ. И нефиг кукарекать,гоняете как в жопу ужаленые,мужики к парням своим спешат,бабы так не гоняют. Зальют в себя водяры и за руль в пьяном угаре, а потом на суде глазки в пол, и ноете когда выносят приговор.
22:05:08 11-10-2023
ГИБДД не желает начать реальную работу по наведению порядка на дорогах? Потери наверное хлеще, чем на СВО
07:27:13 12-10-2023
ждала трамвай на остановке --- наверное ПДД нарушала, надо ждать и смотреть по сторонам, она же не бессмертная, хоть она права, но ей от этого не легче
09:39:48 12-10-2023
Хотелось бы услышать ответ ГИБДД на такой вопрос: на Аносова со стороны Ленина в центр должны ездить только автобусы, почему по утрам там едет много личного автотранспорта? Почему ослабили контроль?
10:16:33 12-10-2023
Гость (09:39:48 12-10-2023) Хотелось бы услышать ответ ГИБДД на такой вопрос: на Аносова... Его там НИКОГДА не было! Тормозили только автобусы за перегруз. Такая установка. А мимо спокойно проезжают легковые.
10:21:08 12-10-2023
Гость (09:39:48 12-10-2023) Хотелось бы услышать ответ ГИБДД на такой вопрос: на Аносова... Аносова, Вы на Строителей посмотрите утром и вечером - выделенка занята водятлами наглыми.
14:32:31 12-10-2023
Почему Барнаульское ГИБДД и Власть эту «подлянку» для водителей и пешеходов на трамвайных остановках не хочет устранить? Неужели нужна человеческая жертва жизнью в мирное время, чтобы устранить «косяк» в проектировании, исполнении и работе Госструктур? На данном месте и похожих местах по пр. Красноармейскому, за последние годы после «расширения» проезжей части улицы, произошло несколько ДТП. В месте данного ДТП есть недопустимые ошибки: 1. Пр. Красноармейский имеет ширину проезжей часть улицы для движения автомобилей в три ряда в обе стороны, а также для движения трамваев в две однопутные стороны. Трамвайные остановочные площадки по всей длине «выступают» на левую (третью) полосу для движения легкового транспорта. Это приводит к сужению левой (третьей) полосы. Это значит, что авто движущееся по третьей (левой) полосе должно перестроиться на другие полосы, так как авто по габаритным размерам не может уместиться на «зауженой» полосе. Кто проектировал, утверждал и выполнял проект по расширению пр. Красноармейского выполненного несколько лет назад «ЗАЛОЖИЛИ» такие аварийноопасные участки. 2. «Заужение» левой (третьей) полосы для автомобилей, на участке «трамвайной остановки» никак не обозначено на разметке проезжей части улицы. 3. «Заужение» левой (третьей) полосы для автомобилей, на участке «трамвайной остановки» никак не обозначено знаками «Конец полосы». 4. По краю участка «трамвайной остановки», по всей длине установлено «нестандартизованное» ограждение – которое является «препятствие» для авто движущемуся по левой (третьей) полосе. Данное препятствие не обозначено никакими «светоотражающими» знаками. Так что в данном ДТП много виновных, а не только водитель Тойоты.