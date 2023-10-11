Пьяный водитель сбил девушку на трамвайной остановке в центре Барнаула

От удара пострадавшую отбросило на рельсы. Предположительно, она осталась жива и находилась в сознании

11 октября 2023, 20:33, ИА Амител





























Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткая авария произошла на проспекте Красноармейском у ТЦ "Первомайский" – иномарка врезалась в ограждение на трамвайной остановке. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Как рассказала очевидец, машина сбила девушку, которая ждала трамвай на остановке за ограждением. От удара ее отбросило на рельсы. Предположительно, она осталась жива и находилась в сознании – ее забрала скорая. Достоверной информации о состоянии пострадавшей пока нет.

Предположительно, водитель был пьян. Подробности происшествия выясняются.