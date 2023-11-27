Что известно о героине ток-шоу, убившей мачеху и ее мужа под Новосибирском

У женщины забрали двух дочек — за пьянки и агрессию

27 ноября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стали известны подробности жестокой расправы, которую учинила жительница города Болотное Новосибирской области над мачехой и ее новым мужем. Как сообщает "КП-Новосибирск", недавно Ирина (имя изменено) стала участницей ток-шоу "За гранью" на НТВ, где сестры сожителя обвинили ее в нападениях на брата.

"Ирина неоднократно избивала его, кидалась ножами. Все это происходит на глазах у детей", – рассказывали они в эфире. Сестра сожителя утверждала, что ей не раз приходилось лечить брата после его ссор с женщиной. Когда он хотел уйти от нее, то Ирина ударила его ножом в лопатку. Дочек у нее забрали – из-за пьянок и агрессии.

После участия в шоу администрация города пошла ей навстречу и устроила ее уборщицей в школу. Тогда казалось, что женщина хочет вернуть детей.

Несколько дней до убийства Ирина провела в доме мачехи. В день совершения преступления она пришла к родственнице в гости с мужчиной. Вместе они выпивали, а после между парами произошла ссора, и гости избили хозяев.