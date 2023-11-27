Что известно о героине ток-шоу, убившей мачеху и ее мужа под Новосибирском
У женщины забрали двух дочек — за пьянки и агрессию
27 ноября 2023, 18:45, ИА Амител
Стали известны подробности жестокой расправы, которую учинила жительница города Болотное Новосибирской области над мачехой и ее новым мужем. Как сообщает "КП-Новосибирск", недавно Ирина (имя изменено) стала участницей ток-шоу "За гранью" на НТВ, где сестры сожителя обвинили ее в нападениях на брата.
"Ирина неоднократно избивала его, кидалась ножами. Все это происходит на глазах у детей", – рассказывали они в эфире. Сестра сожителя утверждала, что ей не раз приходилось лечить брата после его ссор с женщиной. Когда он хотел уйти от нее, то Ирина ударила его ножом в лопатку. Дочек у нее забрали – из-за пьянок и агрессии.
После участия в шоу администрация города пошла ей навстречу и устроила ее уборщицей в школу. Тогда казалось, что женщина хочет вернуть детей.
Несколько дней до убийства Ирина провела в доме мачехи. В день совершения преступления она пришла к родственнице в гости с мужчиной. Вместе они выпивали, а после между парами произошла ссора, и гости избили хозяев.
19:06:12 27-11-2023
это конец!
19:32:11 27-11-2023
Не надо было ей работу предоставлять, бесполезно. Для начала нужно было все дырки у барышни запенить пеной монтажной.