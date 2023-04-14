По предварительной информации, незадолго до смерти подросток поссорился с девушкой

14 апреля 2023, 14:22, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Ночью 13 апреля 16-летний подросток погиб на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Вместе с ним там находились его друзья.

Что известно о смерти мальчика и почему он мог погибнуть – читайте на amic.ru.

1 Как и когда нашли погибшего подростка? Погибшего подростка нашли ночью 13 апреля на одной из улиц в селе Павловка Угловского района. Правоохранители обнаружили тело без внешних признаков насильственной смерти. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности", рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

2 Правда ли, что подросток мог отравиться пропаном? Да, правда. Подросток, погибший минувшей ночью, мог отравиться пропаном, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Баллончики с газом нашли неподалёку от тела. "По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них побежит на определённую дистанцию. В итоге подросток побежал, упал и умер", – утверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

3 Что известно о погибшем подростке из Угловского района? По информации Mash Siberia, подросток был спортсменом с крепким здоровьем. Жил в благополучной семье. Предварительно, незадолго до происшествия он поссорился с девушкой.

4 Кто-то ещё пострадал? Да. По словам местных жителей, в компании пострадал ещё один человек. Но его смогли спасти.