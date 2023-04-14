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Что известно о гибели 16-летнего подростка на стадионе в Угловском районе?

По предварительной информации, незадолго до смерти подросток поссорился с девушкой

14 апреля 2023, 14:22, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ночью 13 апреля 16-летний подросток погиб на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Вместе с ним там находились его друзья.

Что известно о смерти мальчика и почему он мог погибнуть – читайте на amic.ru.

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Как и когда нашли погибшего подростка?

Погибшего подростка нашли ночью 13 апреля на одной из улиц в селе Павловка Угловского района. Правоохранители обнаружили тело без внешних признаков насильственной смерти.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности", рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

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Правда ли, что подросток мог отравиться пропаном?

Да, правда. Подросток, погибший минувшей ночью, мог отравиться пропаном, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Баллончики с газом нашли неподалёку от тела.

"По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них побежит на определённую дистанцию. В итоге подросток побежал, упал и умер", – утверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

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Что известно о погибшем подростке из Угловского района?

По информации Mash Siberia, подросток был спортсменом с крепким здоровьем. Жил в благополучной семье. Предварительно, незадолго до происшествия он поссорился с девушкой.
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Кто-то ещё пострадал?

Да. По словам местных жителей, в компании пострадал ещё один человек. Но его смогли спасти.
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Кто будет разбираться в гибели подростка в Угловском районе?

В гибели подростка в Угловском районе будет разбираться уполномоченный по правам ребёнка Ольга Казанцева. Об этом её попросил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, написал он в своём Telegram-канале.

"Буду лично контролировать ход проверки", – добавил глава региона.

Фото: unsplash.com

Подросток погиб ночью на стадионе в алтайском селе

Следователи работают на месте, обстоятельства случившегося устанавливаются
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Происшествия дети

Комментарии 1

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Гость

14:30:12 14-04-2023

как говаривал мой учитель, любитель разных баек - в деревне мужик, говорит, жил здоровенный, ударил себя в грудь и помер... а в деревне до сих пор спорят, толи такой сильный был, что себя ударил аж умер, а толи такой слабый был, что себя ударил и умер...

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