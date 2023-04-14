Что известно о гибели 16-летнего подростка на стадионе в Угловском районе?
По предварительной информации, незадолго до смерти подросток поссорился с девушкой
14 апреля 2023, 14:22, Анастасия Бичакова
Ночью 13 апреля 16-летний подросток погиб на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Вместе с ним там находились его друзья.
Что известно о смерти мальчика и почему он мог погибнуть – читайте на amic.ru.
Как и когда нашли погибшего подростка?
Погибшего подростка нашли ночью 13 апреля на одной из улиц в селе Павловка Угловского района. Правоохранители обнаружили тело без внешних признаков насильственной смерти.
Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности", рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
Правда ли, что подросток мог отравиться пропаном?
Да, правда. Подросток, погибший минувшей ночью, мог отравиться пропаном, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Баллончики с газом нашли неподалёку от тела.
"По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них побежит на определённую дистанцию. В итоге подросток побежал, упал и умер", – утверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Что известно о погибшем подростке из Угловского района?
Кто-то ещё пострадал?
Кто будет разбираться в гибели подростка в Угловском районе?
В гибели подростка в Угловском районе будет разбираться уполномоченный по правам ребёнка Ольга Казанцева. Об этом её попросил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, написал он в своём Telegram-канале.
"Буду лично контролировать ход проверки", – добавил глава региона.
14:30:12 14-04-2023
как говаривал мой учитель, любитель разных баек - в деревне мужик, говорит, жил здоровенный, ударил себя в грудь и помер... а в деревне до сих пор спорят, толи такой сильный был, что себя ударил аж умер, а толи такой слабый был, что себя ударил и умер...