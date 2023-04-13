Подросток погиб ночью на стадионе в алтайском селе

Следователи работают на месте, обстоятельства случившегося устанавливаются

13 апреля 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подросток погиб в ночь с 12 на 13 апреля в Алтайском крае. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Инцидент произошёл в селе Павловка в Угловском районе. Мальчик с друзьями был на стадионе.

Что привело к гибели ребёнка - неизвестно. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Также в село, по поручению главы региона, выехала уполномоченный по правам ребёнка Ольга Казанцева.

"Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района", - отметила омбудсмен на своей странице во "ВКонтакте".

Томенко заявил, что будет лично контролировать ход проверки.