В приложении Shazam трек ищут даже чаще, чем новый хит Леди Гаги

07 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Группа Ay Yola / Фото: vk.com/ayyola.music

Песня Homay башкирской группы Ay Yola с конца марта активно штурмует мировые чарты. Трек добрался уже до топ-5 мирового рейтинга в приложении Shazam, а в TikTok на него ежедневно снимают множество видео. Причем сначала композиция на башкирском языке завоевала популярность за границей, а уже потом ее по достоинству оценили в России.

О том, откуда взялась группа Ay Yola, в чем секрет успеха песни Homay и почему часть башкирской аудитории ее раскритиковала, – в материале amic.ru.

1 Что известно о группе Ay Yola? Башкирская группа состоит из трех человек, у каждого из которых немалый музыкальный опыт. Основал коллектив Руслан Шайхитдинов, ранее работавший с несколькими известными инди-проектами. Музыку он создавал под псевдонимами Руслан Север или DJ Север. Вел свою программу на радио Maximum. На вокале в Ay Yola дочь Шайхитдинова – молодая девушка Адель. На сцене она выступает с 16 лет: исполнительница неоднократно побеждала в разных музыкальных конкурсах. Отец и дочь однажды уже создавали музыкальный проект, который получил название Musume, но тогда они пели на русском и английском. В 2019 году Шайхитдиновы стали участниками шоу "Песни" на ТНТ с Тимати и Бастой, но далеко им пройти не удалось. Третий участник группы – Ринат Рамазанов, он играет на курае и исполняет некоторые вокальные партии. Это известный в республике мультиинструменталист и заслуженный артист Башкортостана. Ранее создал собственную этно-группу "Аргымак". Как Шайхитдинов рассказал в беседе с "КП" , группа Ay Yola образовалась всего лишь в прошлом году. "В прошлом году мне исполнилось 50 лет, а нашему городу Уфе – 450, и я решил подарить себе и городу подарок – написать гимн. Нужна была партия курая, мне порекомендовали обратиться к Ринату Рамазанову. Так мы стали работать вместе. Оказалось, что курай прекрасно звучит на электронном саунде и мы решили сделать вот такой проект, который назвали Ay Yola", – цитирует его издание В своем творчестве новый коллектив полностью опирается на тюркский этнос, а потому все песни исполняются на башкирском языке.

2 Почему песня Homay стала настолько популярной в мире? Об этом музыкальные эксперты спорят. Одни говорят, что дело в случайности и алгоритмах приложений, которые зачастую "поднимают" в топ малоизвестных исполнителей. Другие уверены, что секрет кроется в теме, которой посвящена песня. Тюркский эпос лежит в основе многих культур, а поэтому жителям самых разных стран трек пришелся по душе. Уже сейчас под эту песню многие пользователи снимают челленджи. Например, девушки вспоминают девичьи фамилии своих мам, бабушек, прабабушек и далее, восстанавливая историю рода. Да и вообще этническое наполнение композиции побудило многих глубже погрузиться в культуру собственного народа. Так, песня обрела большую популярность в Казахстане, Узбекистане и Турции. Впрочем, следом она ворвалась в топы не только в России, но и в Финляндии, Чехии, Дании, Нидерландах, Германии, ОАЭ, Великобритании, Швеции и Южной Корее. Существует мнение, что эта популярность обусловлена интересным сочетанием электронной музыки и народных инструментов. Но музыкальный обозреватель "АиФ" Владимир Полупанов в беседе с "Бизнес Online" выразил уверенность, что у композиции просто есть душа. "Алгоритмы – это что-то из области математики, а здесь история все-таки больше душевная. Откуда чего берется, никто не может объяснить. Даже опытные маститые композиторы не знают точно, "выстрелит" песня или нет. Ну да, есть, конечно, сейчас искусственный интеллект, который может сочинить нечто подобное, похожее и так далее. Но все равно, если в песне не присутствует душа (а в этой песне, безусловно, она есть), тогда, конечно, ничего не "выстреливает", – цитирует его издание Все критики при этом сошлись во мнении, что сегодня популярность той или иной песни – слишком сложнопрогнозируемая вещь. Сам Руслан Шахитдинов считает, что просто сошлись все необходимые факторы. "На самом деле все элементарно. Секрет в том, что песня просто понравилась, она попала в нерв слушателя. Это и образ дочки, Адель, это и звучание, это и врывающийся саз с домброй. Все это такой коктейль, который произвел эффект: люди стали поддерживать, и пошла такая лавина. Плюс потом подключились радиостанции, люди стали делать какие-то тренды, танцевать, петь, показывать свои национальные костюмы. Песне нужно было появиться в это время, здесь и сейчас. Это случилось", – рассказал он в беседе с "КП". При этом никаких огромных бюджетов на раскрутку песни и группы не было, подчеркнул артист.

3 О чем поется в песне Homay группы Ay Yola? Хомай (по-другому – Хемо, Хема, Хумо, Умай, Умайя) – древнее женское божество во многих тюркских культурах, которое умеет превращаться в лебедя. Считается птицей счастья и доброты, а также покровительницей женщин и детей. Песня посвящена варианту этого божества из древнего уральского эпоса "Урал-батыр", в котором главный герой Урал очищает мир от зла, сражаясь с чудовищами и жестокими правителями. Хомай в этом эпосе – дочь бога неба Самрау и Солнца. Она подарила батыру алмазный меч и мифического коня Акбузата для борьбы с нечистью. Позже стала ему не только соратницей, но и женой. По легенде, именно Хомай показала Уралу путь к источнику вечной жизни. В конце предания тяжело раненый главный герой добирается до него, но решает не пить живительную воду. Вместо этого он дарует источник во спасение всего человечества и умирает. Хомай же, будучи преданной возлюбленной (она даже родила батыру сына), после этих событий навсегда превратилась в лебедя. В песне на башкирском языке поется о том, что Хомай "никогда не соглашалась связать себя узами брака с чужеземцами, не изменила древним традициям своей земли, вырастила верных сыновей, и у башкирских красавиц путь к роднику с живой водой отпечатан в их душе".

4 Какие еще есть песни у группы Ay Yola? Пока коллектив выпустил лишь две песни: Batyr ("Батыр") – в феврале и ту самую Homay – в марте. Но как рассказывали сами музыканты, весь проект – это альбом, посвященный эпосу "Урал-батыр". Песни в нем планируется выпускать в "сериальном" формате. Так, следующая песня Ay Yola выйдет в апреле и будет называться Ugez ("Бык").