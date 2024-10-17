SHAMAN выпустил клип на песню "Отец" с мальчиком из Барнаула

Ролик он официально представил в своих соцсетях

17 октября 2024, 17:10, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип на песню "Отец". В ролике, опубликованном в социальных сетях, принял участие мальчик из Барнаула Егор Бахарев.

"С Егором мы познакомились 9 мая – в День Победы, на праздничной программе Андрея Малахова, где он пел песни военных лет. Драматическая история юноши и его талант тронули меня до глубины души. Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу", – написал Дронов.

Ранее SHAMAN вместе с Егором спел песню "Отец" на концерте.

Егор Бахарев под гитару исполнил композицию "От героев былых времен" из фильма "Офицеры" на передаче "Песни от всей души" и рассказал, что его прапрадед погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом, а отца не стало на СВО. Именно папа и подарил ему гитару.