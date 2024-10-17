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SHAMAN выпустил клип на песню "Отец" с мальчиком из Барнаула

Ролик он официально представил в своих соцсетях

17 октября 2024, 17:10, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип на песню "Отец". В ролике, опубликованном в социальных сетях, принял участие мальчик из Барнаула Егор Бахарев.

"С Егором мы познакомились 9 мая – в День Победы, на праздничной программе Андрея Малахова, где он пел песни военных лет. Драматическая история юноши и его талант тронули меня до глубины души. Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу", – написал Дронов.

Ранее SHAMAN вместе с Егором спел песню "Отец" на концерте.

Егор Бахарев под гитару исполнил композицию "От героев былых времен" из фильма "Офицеры" на передаче "Песни от всей души" и рассказал, что его прапрадед погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом, а отца не стало на СВО. Именно папа и подарил ему гитару.

музыка

Комментарии 20

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Гость

17:42:10 17-10-2024

Под такую песню водочка от шамана пойдет хорошо. Молодец постреленыш, свою деньгу не упустит. Утром водку, вечером песню.

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Гость

18:37:26 17-10-2024

Гость (17:42:10 17-10-2024) Под такую песню водочка от шамана пойдет хорошо. Молодец пос... ты очень плохо сказал!

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Гость

19:58:18 17-10-2024

Гость (18:37:26 17-10-2024) ты очень плохо сказал!...
А про Шамана разве можно хорошо сказать?

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гость

20:24:45 17-10-2024

Гость (18:37:26 17-10-2024) ты очень плохо сказал!... А что он уже умер разве

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Гость

19:45:31 17-10-2024

Молодец, и шаман и Егор поддержка отличная м Егор молодец. Вот так надо

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Гость

21:02:07 17-10-2024

Гость (17:42:10 17-10-2024) Под такую песню водочка от шамана пойдет хорошо. Молодец пос... ]Какой же ты мерзкий! Не захлебнись своей желчью!

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Гость

00:39:17 18-10-2024

Гость (21:02:07 17-10-2024) ... Мерзкий не он, а тот, кто из трагедии делает пиар

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VESTA

00:12:20 18-10-2024

Великолепный вокал! Замечательная песня! Прекрасный дуэт и талантливое исполнение! Ну, и,как всегда, в ногах у таланта ползают и шипят завистники... Они не стоят внимания...

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Гость

06:13:02 18-10-2024

VESTA (00:12:20 18-10-2024) Великолепный вокал! Замечательная песня! Прекрасный дуэт и т...
Больше многоточий. Больше недосказанности. А ползаете в грязи пока только Вы. И никак выползти не можете.

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Гость

06:47:08 18-10-2024

Я никак к некоему Дронову с погонялом Шаман не отношусь: не то что не был на его концертах, я даже не одной его песни полностью не слышал, только нарезки в ютюб роликах где его каким-нибудь образом упоминают. Но я не понимаю того говна, что сейчас отовсюду транслируется - он лишь застолбил коммерческие права, чтобы никто другой не использовал его трейдмарк. Это чисто бизнесовый поступок. Он что, эту водку уже производит? Он ее кому то наливает? Хейт вызывает любой его поступок, так как принято считать его провластным. Вы лучше обратите внимание на поведение Би-2, когда они расшаркивались перед русофобкой Санду, вот где реальный испанский стыд. А этот Дронов просто хочет либо закрыть возможность делать бизнес на своем имени, либо разрешить это, но на своих условиях. Он регнул торговый знак по всем категориям. Вот появится водка с его именем - вот тогда и рты открывайте. А его «творчество» пинайте сколько угодно, лично мне поровну.

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Гость

09:07:57 18-10-2024

Гость (06:47:08 18-10-2024) Я никак к некоему Дронову с погонялом Шаман не отношусь: не ...
БИ-2 хой! А этот чувырла просто пирует сейчас на костях, вы думаете ему реально есть дело до патриотизма и мальчика-сиротки? Три раза ха. Спросите-ка, где деньги которые он обещал вернуть Орловской администрации.

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Елена

10:48:36 19-10-2024

Гость (06:47:08 18-10-2024) Я никак к некоему Дронову с погонялом Шаман не отношусь: не ... Ты грубый и глупый. Иди пей водку

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Гость

15:48:52 19-10-2024

Гость (06:47:08 18-10-2024) Я никак к некоему Дронову с погонялом Шаман не отношусь: не ... А ты вообще то русский? Или примазываешься,когда тебе выгодно? Если ты не слышал не одной его песни,жто означает,что далек от культуры нашей страны.

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Гость

09:58:36 18-10-2024

Про вокальные данные не скажу, это пусть специалисты анализируют, но песни у него патриотичные, именно те которых сейчас не хватает нашему обществу, это конечно не "сиси-писи", "ты целуй меня везде", который так любимы нашим либерастам )) И да, минусы приветствуются, это именно тот показатель, насколько больно наше общество.

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Елена

16:15:33 18-10-2024

Вовремя. Поддержал детей.еще пиши,не слушай никого!Победа будет за нами!Время героев,мы вас ждём ,воспитывать растущее поколение через любовь к родине и родителям!

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Елена

16:16:31 18-10-2024

Больше песен,Россия вперёд!

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Гость

12:19:31 19-10-2024

Гость (17:42:10 17-10-2024) Под такую песню водочка от шамана пойдет хорошо. Молодец пос... Под такую песню только плакать, а вы про водку, как не стыдно!

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Гость

12:20:03 19-10-2024

Все мерзко , в его поведении, в его отношении к женам, к зрителям, его исполнение песенок, смысл его перенок,его оанте на сцене, его замршки по охране, ночлегу и кормежке. И самое - он думает, что он поет.

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Елена

11:07:23 22-10-2024

огромное тебе, Ярослав, спасибо за замечательную песню!!! А когда слушаешь и видишь как замечательно от всей души сын погибшего исполняет песню, на глазах слезы и вера в то, что погибший герой услышит эти слова... А сыну погибшего, надеюсь, эта песня не даст забыть отца и быть достойным памяти всю его жизнь!

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Елена

11:52:09 06-11-2024

мне очень нравится Ярослав Дронов как певец. Его песни замечательны и об этом свидетельствует концерт на Красной площади в Москве... Такое количество людей разного возраста подпевали ему - и взрослые мужчины и женщины, и дети разных возрастов!!! Это говорит о многом!!! И не нужно обливать грязью замечательного певца! Народ с ним!!! и я тоже!

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