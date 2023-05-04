Незадолго до этого в кубанском селе загорелся крупный резервуар с нефтепродуктами. Об этом утром 3 мая также сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пожар вспыхнул в посёлке Волна Темрюкского района. Как пишет "Коммерсантъ", рядом с местом возгорания находятся порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".

По информации Telegram-канала Baza, перед пожаром местные жители услышали звук, похожий на взрыв. Издание также называет предварительной причиной ЧП атаку беспилотнику.

Огонь удалось потушить к вечеру 3 мая. На это ушло почти 20 часов.