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Что известно о крупном пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае?

Это второй с начала мая крупный пожар на Кубани, связанный с нефтепродуктами

04 мая 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: t.me/kondratyevvi
Фото: t.me/kondratyevvi

Сильнейший пожар произошёл на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг, 4 мая. За последние несколько дней это второе крупное возгорание на Кубани. Между ними не прошло и суток.

Что известно о ЧП и есть ли пострадавшие – читайте на amic.ru.

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Что загорелось?

На Ильском НПЗ загорелись резервуары с топливом.

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Что могло стать причиной пожара на Ильском НПЗ?

Причиной пожара на Ильском НПЗ могло стать падение неизвестного беспилотника, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ", – заявил собеседник издания утром 4 мая.

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Есть ли пострадавшие?

О пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ не сообщается.
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Какова площадь пожара на Ильском НПЗ?

Площадь пожара на Ильском НПЗ составила 400 кв. м.
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Правда ли, что пожар на Ильском НПЗ уже локализовали?

Да, правда, пожар на Ильском НПЗ уже локализовали.

"Чтобы оперативнее справиться с возгоранием, группировка сил увеличена до 167 человек и 37 единиц техники", – написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на МЧС.

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А что известно о другом пожаре в Краснодарском крае, произошедшем 3 мая?

Незадолго до этого в кубанском селе загорелся крупный резервуар с нефтепродуктами. Об этом утром 3 мая также сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пожар вспыхнул в посёлке Волна Темрюкского района. Как пишет "Коммерсантъ", рядом с местом возгорания находятся порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".

По информации Telegram-канала Baza, перед пожаром местные жители услышали звук, похожий на взрыв. Издание также называет предварительной причиной ЧП атаку беспилотнику.

Огонь удалось потушить к вечеру 3 мая. На это ушло почти 20 часов.

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