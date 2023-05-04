Что известно о крупном пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае?
Это второй с начала мая крупный пожар на Кубани, связанный с нефтепродуктами
04 мая 2023, 10:52, ИА Амител
Сильнейший пожар произошёл на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг, 4 мая. За последние несколько дней это второе крупное возгорание на Кубани. Между ними не прошло и суток.
Что известно о ЧП и есть ли пострадавшие – читайте на amic.ru.
Что загорелось?
На Ильском НПЗ загорелись резервуары с топливом.
Что могло стать причиной пожара на Ильском НПЗ?
Причиной пожара на Ильском НПЗ могло стать падение неизвестного беспилотника, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ", – заявил собеседник издания утром 4 мая.
Есть ли пострадавшие?
Какова площадь пожара на Ильском НПЗ?
Правда ли, что пожар на Ильском НПЗ уже локализовали?
Да, правда, пожар на Ильском НПЗ уже локализовали.
"Чтобы оперативнее справиться с возгоранием, группировка сил увеличена до 167 человек и 37 единиц техники", – написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на МЧС.
А что известно о другом пожаре в Краснодарском крае, произошедшем 3 мая?
Незадолго до этого в кубанском селе загорелся крупный резервуар с нефтепродуктами. Об этом утром 3 мая также сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Пожар вспыхнул в посёлке Волна Темрюкского района. Как пишет "Коммерсантъ", рядом с местом возгорания находятся порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".
По информации Telegram-канала Baza, перед пожаром местные жители услышали звук, похожий на взрыв. Издание также называет предварительной причиной ЧП атаку беспилотнику.
Огонь удалось потушить к вечеру 3 мая. На это ушло почти 20 часов.
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