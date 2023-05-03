Что известно о крупном пожаре на резервуаре с нефтепродуктами рядом с портом Тамань?
По данным Telegram-каналов, перед возгоранием местные жители слышали взрыв
03 мая 2023, 10:18, ИА Амител
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Baza
В Краснодарском крае вспыхнул крупный пожар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, горит большой резервуар с нефтепродуктами. Село, где произошло ЧП, находится рядом с крупным российским портом Тамань.
Всё, что известно о пожаре на резервуаре к этому часу, – в материале amic.ru.
1
Что за пожар случился в Краснодарском крае 3 мая?
В кубанском селе загорелся крупный резервуар с нефтепродуктами. Об этом утром 3 мая сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона добавил, что держит ситуацию на контроле.
"На место стянуты пожарные расчёты, МЧС и экстренные службы. Делается всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше", – прокомментировал он ЧП,
2
Где находится загоревшийся резервуар с топливом?
Пожар вспыхнул в посёлке Волна Темрюкского района. Как пишет "Ъ", рядом с местом возгорания находятся порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".
3
Есть ли пострадавшие и погибшие?
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом Кондратьев также сообщил в своём Telegram-канале.
4
Каковы масштабы ЧП?
Подробностей происшествия пока немного. Губернатор Краснодарского края сообщил, что пожару присвоен высший ранг сложности. При этом Кондратьев добавил, что угрозы для жителей посёлка нет.
По данным телеканала РЕН ТВ, объём загоревшегося резервуара с нефтепродуктами – 20 тысяч кубометров.
5
Что известно о причинах пожара на резервуаре с нефтепродуктами?
Никакой официальной информации о причинах возгорания нет. По данным Telegram-канала Baza, перед возгоранием местные жители услышали звук, похожий на взрыв. Издание также называет предварительную причину ЧП – атака беспилотника.
Но это лишь ничем не подтверждённая версия. Поэтому стоит дождаться официальных комментариев властей и профильных ведомств.
10:30:13 03-05-2023
Такие времена- гореть может в любом месте...
10:33:27 03-05-2023
атака беспилотника --- в ответ надо гиперзвук
11:21:16 03-05-2023
Почему мы не взрываем мосты,по ним идет вооружение с Запада,а да,мы же продаем нефть и газ по жд
13:03:39 03-05-2023
Алех,в чём же дело? Рюкзак со взрывчаткой на плечи и вперёд,взрывать мосты Украины!