Что известно о крупном пожаре на резервуаре с нефтепродуктами рядом с портом Тамань?

По данным Telegram-каналов, перед возгоранием местные жители слышали взрыв

03 мая 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Baza

В Краснодарском крае вспыхнул крупный пожар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, горит большой резервуар с нефтепродуктами. Село, где произошло ЧП, находится рядом с крупным российским портом Тамань.

Всё, что известно о пожаре на резервуаре к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что за пожар случился в Краснодарском крае 3 мая? В кубанском селе загорелся крупный резервуар с нефтепродуктами. Об этом утром 3 мая сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона добавил, что держит ситуацию на контроле. "На место стянуты пожарные расчёты, МЧС и экстренные службы. Делается всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше", – прокомментировал он ЧП,

2 Где находится загоревшийся резервуар с топливом? Пожар вспыхнул в посёлке Волна Темрюкского района. Как пишет "Ъ" , рядом с местом возгорания находятся порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза".

3 Есть ли пострадавшие и погибшие? По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом Кондратьев также сообщил в своём Telegram-канале.

4 Каковы масштабы ЧП? Подробностей происшествия пока немного. Губернатор Краснодарского края сообщил, что пожару присвоен высший ранг сложности. При этом Кондратьев добавил, что угрозы для жителей посёлка нет. 20 тысяч кубометров. По данным телеканала РЕН ТВ , объём загоревшегося резервуара с нефтепродуктами –