Вертолет Ми-8, идентичный разбившемуся / Фото: МЧС России
В Карелии разбился самолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, которому принадлежал борт. Воздушное судно, которое выполняло тренировочный полет, рухнуло на Онежское озеро. Спасатели уже обнаружили место падения, теперь готовится подводная операция.
Рассказываем, что известно о крушении Ми-8 над Онежским озером, кто был на борту и что что произошло с экипажем.
1
Что случилось?
Вертолет Ми-8 МЧС России разбился вечером 4 февраля, выполняя тренировочный полет над Онежским озером. Сначала о том, что борт пропал с радаров, сообщили Telegram-каналы. Позже информацию подтвердили и в пресс-службе МЧС.
"Перестал выходить на связь вертолет Ми-8", – сообщили в ведомстве.В МЧС уточнили, что экипаж вертолета числился в Северо-Западном авиационно-спасательном центре. Ведомство экстренно организовало поисково-спасательные работы.
"Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное", – подчеркнули в МЧС. Уже ночью 5 февраля спасатели обнаружили место крушения. Информация о том, что борт рухнул, подтвердилась.
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Куда направлялся вертолет Ми-8?
Вертолет доставил спасателей из Санкт-Петербурга в Вытергу на соревнования "Русский лед – 2024", а затем отправился на дозаправку в Петрозаводск.
Сообщается, что прогноз погоды был не самым благоприятным: низкая облачность и плохая видимость. Тем не менее полет был разрешен.
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Где разбился Ми-8 МЧС России?
Место крушения обнаружили на Онежском озере, в 11 километрах от берега. Как сообщили в МЧС, обломки залегают на 50-метровой глубине.
К поисково-спасательным работам уже привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники. Кроме того, к работе приступили водолазы, которые проводят операции особого риска и погружаются до 60 метров.
Планируется использовать и глубоководные аппараты.
"Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров)", – говорится в сообщении МЧС.
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Кто был на борту разбившегося Ми-8?
На борту вертолета находилось три члена экипажа. В МЧС сообщили, что это был очень опытный экипаж, чей налет исчисляется тысячами часов.
"Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей", – сообщается в Telegram-канале МЧС России.
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Сколько человек погибло при крушении Ми-8?
По предварительной информации, погибли все три члена экипажа. Впрочем, официально об этом объявят только после того как спасатели обнаружат тела погибших.
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Из-за чего разбился вертолет Ми-8 МЧС России?
Это предстоит узнать следователям. Правоохранители уже начали выяснять обстоятельства катастрофы.
Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что вертолет перед вылетом прошел все необходимые проверки. Приоритетной версии случившегося нет, следователи рассматривают несколько причин.
"На данный момент приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях", – цитирует ТАСС собеседника.
13:11:50 05-02-2024
Так всё таки тренировочный полёт или же всё таки перевозка людей!?
17:28:34 05-02-2024
Гость (13:11:50 05-02-2024) Так всё таки тренировочный полёт или же всё таки перевозка л... Зачем тренироваться экипажу у которого налет как пишут несколько тысяч часов, да еще в воскресение. Мутит что-то МЧС.
13:19:41 05-02-2024
Соболезную родственникам, друзьям, коллегам.