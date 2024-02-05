Воздушное судно выполняло тренировочный полет и перестало выходить на связь

05 февраля 2024, 12:42, ИА Амител

Вертолет Ми-8, идентичный разбившемуся / Фото: МЧС России

В Карелии разбился самолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, которому принадлежал борт. Воздушное судно, которое выполняло тренировочный полет, рухнуло на Онежское озеро. Спасатели уже обнаружили место падения, теперь готовится подводная операция.

Рассказываем, что известно о крушении Ми-8 над Онежским озером, кто был на борту и что что произошло с экипажем.

1 Что случилось? Вертолет Ми-8 МЧС России разбился вечером 4 февраля, выполняя тренировочный полет над Онежским озером. Сначала о том, что борт пропал с радаров, сообщили Telegram-каналы. Позже информацию подтвердили и в пресс-службе МЧС. "Перестал выходить на связь вертолет Ми-8", – сообщили в ведомстве. В МЧС уточнили, что экипаж вертолета числился в Северо-Западном авиационно-спасательном центре. Ведомство экстренно организовало поисково-спасательные работы. В МЧС уточнили, что экипаж вертолета числился в Северо-Западном авиационно-спасательном центре. Ведомство экстренно организовало поисково-спасательные работы. "Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное", – подчеркнули в МЧС. Уже ночью 5 февраля спасатели обнаружили место крушения. Информация о том, что борт рухнул, подтвердилась.

2 Куда направлялся вертолет Ми-8? Вертолет доставил спасателей из Санкт-Петербурга в Вытергу на соревнования "Русский лед – 2024", а затем отправился на дозаправку в Петрозаводск. Сообщается, что прогноз погоды был не самым благоприятным: низкая облачность и плохая видимость. Тем не менее полет был разрешен.

3 Где разбился Ми-8 МЧС России? Место крушения обнаружили на Онежском озере, в 11 километрах от берега. Как сообщили в МЧС, обломки залегают на 50-метровой глубине. К поисково-спасательным работам уже привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники. Кроме того, к работе приступили водолазы, которые проводят операции особого риска и погружаются до 60 метров. Планируется использовать и глубоководные аппараты. "Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров)", – говорится в сообщении МЧС.

4 Кто был на борту разбившегося Ми-8? На борту вертолета находилось три члена экипажа. В МЧС сообщили, что это был очень опытный экипаж, чей налет исчисляется тысячами часов. "Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей", – сообщается в Telegram-канале МЧС России

5 Сколько человек погибло при крушении Ми-8? По предварительной информации, погибли все три члена экипажа. Впрочем, официально об этом объявят только после того как спасатели обнаружат тела погибших.