Некоторые СМИ сообщают о новом "витке геоударов"

09 января 2024, 17:25, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Российские издания пишут об очередной магнитной буре, которая в ближайшее время может обрушиться на Землю. Согласно некоторым сообщениям, это может произойти уже 9 января.

Рассказываем, правда ли, что 9 января Землю накроет магнитная буря и что нужно делать во время геомагнитных вспышек.

1 Правда ли, что 9 января Землю накроет магнитная буря? Не совсем. В прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, которая считается одной из самых авторитетных в стране , нет никаких данных об угрозе магнитных бурь. Из информации лаборатории следует, что уровень геомагнитных колебаний 9 января будет в "зеленой зоне". А значит, все должно быть спокойно.

2 Какой будет геомагнитная обстановка Земли 9 января 2024 года? В течение всего дня максимальная сила геомагнитных колебаний составит 2 балла. По шкале, которую использует лаборатория, это очень спокойная и вполне комфортная геомагнитная обстановка.

3 Какова вероятность магнитной бури 9 января? Всего лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальна – 1%.

4 Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря? Неизвестно. Прогноз, который опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии, сулит нам очень спокойный январь. В течение всего месяца геомагнитные колебания составят 2 балла, лишь иногда усиливаясь до 3. Так что никакой информации о том, что в ближайшее время Землю могут накрыть магнитные бури, у специалистов нет.