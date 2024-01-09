Что известно о магнитной буре, которая может накрыть Землю 9 января?
Некоторые СМИ сообщают о новом "витке геоударов"
09 января 2024, 17:25, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Российские издания пишут об очередной магнитной буре, которая в ближайшее время может обрушиться на Землю. Согласно некоторым сообщениям, это может произойти уже 9 января.
Рассказываем, правда ли, что 9 января Землю накроет магнитная буря и что нужно делать во время геомагнитных вспышек.
1
Правда ли, что 9 января Землю накроет магнитная буря?
Не совсем. В прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, которая считается одной из самых авторитетных в стране, нет никаких данных об угрозе магнитных бурь.
Из информации лаборатории следует, что уровень геомагнитных колебаний 9 января будет в "зеленой зоне". А значит, все должно быть спокойно.
2
Какой будет геомагнитная обстановка Земли 9 января 2024 года?
В течение всего дня максимальная сила геомагнитных колебаний составит 2 балла. По шкале, которую использует лаборатория, это очень спокойная и вполне комфортная геомагнитная обстановка.
3
Какова вероятность магнитной бури 9 января?
Всего лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальна – 1%.
4
Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря?
Неизвестно. Прогноз, который опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии, сулит нам очень спокойный январь. В течение всего месяца геомагнитные колебания составят 2 балла, лишь иногда усиливаясь до 3.
Так что никакой информации о том, что в ближайшее время Землю могут накрыть магнитные бури, у специалистов нет.
5
Что нужно делать, чтобы не пострадать от магнитной бури?
Вопрос сложный. Дело в том, что сам факт воздействия на человека магнитных бурь научно не доказан. Специалисты спорят, способен ли человеческий организм вообще улавливать подобные колебания.
А поскольку единого мнения в науке нет, врачи ограничиваются лишь общими советами. Они рекомендуют пить побольше воды, не злоупотреблять алкоголем, соблюдать режим сна и не забывать про спорт. Тогда вы будете в тонусе и никакие магнитные бури вам точно будут не страшны.
17:35:16 09-01-2024
всем хана