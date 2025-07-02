Накануне ученые зафиксировали выбросы солнечных масс в направлении планеты

02 июля 2025, 11:50, ИА Амител

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Ученые предупреждают о вероятности очередной магнитной бури, которая может накрыть Землю уже 2 июля. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в конце июня на Солнце произошло несколько выбросов, направленных в сторону нашей планеты.

О том, будет ли магнитная буря 2 июля 2025 года и какой мощности она может достичь, - в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 2 июля 2025 года? Вероятность такого сценария есть, следует из сообщения лаборатории . Ученые подчеркивают, что выбросы были зафиксированы лишь одним космическим аппаратом, так что полностью доверять этим данным нельзя. Тем не менее, и исключать того, что солнечные массы достигнут Земли и вызовут магнитную бурю, нельзя.

2 Какова вероятность, что 2 июля Землю накроет магнитная буря? 70%. Еще 20% ученые дают на то, что магнитосфера Земли будет возбужденной. Шанс на то, что она останется спокойной, оценивают в 10%. В прогнозе на 2 июля, опубликованном на сайте лаборатории , вероятность магнитной бури оценивается в. Еще 20% ученые дают на то, что магнитосфера Земли будет возбужденной. Шанс на то, что она останется спокойной, оценивают в 10%.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 2 июля 2025 года? Даже если прогноз подтвердится, магнитная буря будет не особо мощной, следует из сообщения лаборатории. "Магнитные бури даже в самом пиковом варианте ожидаются слабые", - говорится в публикации В прогнозе указано, что на пике мощность геомагнитных ударов чуть превысит 5 баллов. Это уровень G1, означающий слабую магнитную бурю.

4 Как долго продлится эта магнитная буря и когда она закончится? 2 июля магнитосфера Земли успокоится после 15.00 по московскому времени, следует из прогноза. Впрочем, уже на следующий день, 3 июля, геомагнитные колебания вновь могут перейти в "желтую" зону опасности.