Что известно о магнитной буре, которая может обрушиться на Землю 2 июля 2025 года?
Накануне ученые зафиксировали выбросы солнечных масс в направлении планеты
02 июля 2025, 11:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Ученые предупреждают о вероятности очередной магнитной бури, которая может накрыть Землю уже 2 июля. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в конце июня на Солнце произошло несколько выбросов, направленных в сторону нашей планеты.
О том, будет ли магнитная буря 2 июля 2025 года и какой мощности она может достичь, - в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 2 июля 2025 года?
Вероятность такого сценария есть, следует из сообщения лаборатории. Ученые подчеркивают, что выбросы были зафиксированы лишь одним космическим аппаратом, так что полностью доверять этим данным нельзя. Тем не менее, и исключать того, что солнечные массы достигнут Земли и вызовут магнитную бурю, нельзя.
2
Какова вероятность, что 2 июля Землю накроет магнитная буря?
В прогнозе на 2 июля, опубликованном на сайте лаборатории, вероятность магнитной бури оценивается в 70%. Еще 20% ученые дают на то, что магнитосфера Земли будет возбужденной. Шанс на то, что она останется спокойной, оценивают в 10%.
3
Насколько мощной может быть магнитная буря 2 июля 2025 года?
Даже если прогноз подтвердится, магнитная буря будет не особо мощной, следует из сообщения лаборатории.
"Магнитные бури даже в самом пиковом варианте ожидаются слабые", - говорится в публикации. В прогнозе указано, что на пике мощность геомагнитных ударов чуть превысит 5 баллов. Это уровень G1, означающий слабую магнитную бурю.
4
Как долго продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
2 июля магнитосфера Земли успокоится после 15.00 по московскому времени, следует из прогноза. Впрочем, уже на следующий день, 3 июля, геомагнитные колебания вновь могут перейти в "желтую" зону опасности.
5
Что нужно сделать, чтобы во время магнитной бури не чувствовать себя плохо?
По словам врачей, самое главное - не придавать магнитным бурям слишком большого значения. В конце концов, наукой до сих пор не доказано их серьезное воздействие на организм человека. А потому достаточно лишь поддерживать организм в тонусе, считают медики:
- пить достаточное количество воды;
- соблюдать режим сна;
- не забывать про физическую активность;
- проводить время на свежем воздухе;
- не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.
Комментарии 0