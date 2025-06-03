Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь

Андрей Кондрахин посоветовал в дни геоударов не перетруждаться и высыпаться

03 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Vasilis Caravitis / unsplash.com

Аномально мощные магнитные бури особенно опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказал "Ридусу" терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, речь идет о людях с заболеваниями сердца, легких и неврологическими патологиями. Также геоудары могут плохо сказаться на здоровье тех, кто борется с острыми инфекциями, поскольку организм этих людей ослаблен и хуже адаптируется к изменениям магнитного поля.

В дни таких бурь врач рекомендует всем россиянам избегать перегрузок, высыпаться и отказаться от стимуляторов, чтобы снизить стресс для организма.

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