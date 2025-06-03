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Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь

Андрей Кондрахин посоветовал в дни геоударов не перетруждаться и высыпаться

03 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Vasilis Caravitis / unsplash.com
Фото: Vasilis Caravitis / unsplash.com

Аномально мощные магнитные бури особенно опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказал "Ридусу" терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, речь идет о людях с заболеваниями сердца, легких и неврологическими патологиями. Также геоудары могут плохо сказаться на здоровье тех, кто борется с острыми инфекциями, поскольку организм этих людей ослаблен и хуже адаптируется к изменениям магнитного поля.

В дни таких бурь врач рекомендует всем россиянам избегать перегрузок, высыпаться и отказаться от стимуляторов, чтобы снизить стресс для организма.

31 мая на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы из-за вспышки в области, расположенной почти точно на линии Солнце – Земля.

магнитные бури Здоровье

Комментарии 2

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Элен без ребят

14:37:48 03-06-2025

метеозависимые и так это знают, терапевт лучше бы рассказал, как записаться к терапевту не через 2 недели и к несуществующим узким специалистам без обхода всей поликлиники, включая медсестру, измеряющую рост и вес, и того же терапевта, который через 2 недели.

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Гость

20:54:39 07-06-2025

к неврологу и хирургу год не могу попасть(

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