Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь
Андрей Кондрахин посоветовал в дни геоударов не перетруждаться и высыпаться
03 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Аномально мощные магнитные бури особенно опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказал "Ридусу" терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
По его словам, речь идет о людях с заболеваниями сердца, легких и неврологическими патологиями. Также геоудары могут плохо сказаться на здоровье тех, кто борется с острыми инфекциями, поскольку организм этих людей ослаблен и хуже адаптируется к изменениям магнитного поля.
В дни таких бурь врач рекомендует всем россиянам избегать перегрузок, высыпаться и отказаться от стимуляторов, чтобы снизить стресс для организма.
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