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Что известно о магнитной буре, которая может ударить по Земле 25 сентября 2024 года?

Геомагнитная обстановка на планете вновь будет нестабильной

25 сентября 2024, 10:44, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сентябрь выдался очень богатым на магнитные бури. Те, что были вызваны мощнейшими вспышками на Солнце, оказались весьма мощными и затяжными. Впрочем, и конец месяца будет не очень стабильным и спокойным, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, будет ли магнитная буря 25 сентября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1

Будет ли магнитная буря 25 сентября 2024 года?

Такая вероятность есть. Дело в том, что со стопроцентной точностью предсказать магнитную бурю современная наука может далеко не всегда. Чаще всего ученые лишь высчитывают шанс, с которым магнитная буря может прийти на Землю. Так вот, 25 сентября вероятность геомагнитного удара ощутимо больше, чем в обычные дни.
2

Какова вероятность, что магнитная буря обрушится на Землю 25 сентября 2024 года?

Вероятность магнитной бури 25 сентября 2024 года оценивается в 25%.
3

Насколько мощной может быть магнитная буря 25 сентября 2024 года?

В прогнозе указано, что геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после полудня по московскому времени. Ожидается, что сначала уровень возмущений превысит четыре балла ("желтая зона"), а после 15:00 приблизится к 5 баллам ("красная зона"). После 18:00 магнитосфера успокоится, указано в прогнозе.
4

Каков шанс, что по Земле ударит сильный геомагнитный шторм?

Вероятность, что буря будет еще мощнее и перерастет в настоящий шторм, оценивается в 10%.
5

Что нужно делать, чтобы чувствовать себя нормально во время магнитной бури?

На самом деле, нужно лишь хорошо высыпаться, правильно питаться, пить достаточно воды и не забывать о физической активности. По крайней мере, такие советы дает большинство врачей. А еще они настоятельно рекомендуют не накручивать себя лишний раз из-за магнитных бурь.
Напомним, современной наукой до сих пор не доказано воздействие магнитных бурь на организм человека. А многие авторитетные ученые вообще сомневаются в том, что есть какое-либо влияние.
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НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 2

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Гость

14:36:12 25-09-2024

Указывают часы, когда будет буря, но по какому времени или часовому поясу? Или я чего-то не понимаю?

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Мусик

09:32:12 26-09-2024

вы всего не понимате.
оранжевая опасность - мир в труху на пороге, а вы...

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