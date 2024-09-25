Геомагнитная обстановка на планете вновь будет нестабильной

25 сентября 2024, 10:44, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сентябрь выдался очень богатым на магнитные бури. Те, что были вызваны мощнейшими вспышками на Солнце, оказались весьма мощными и затяжными. Впрочем, и конец месяца будет не очень стабильным и спокойным, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, будет ли магнитная буря 25 сентября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 25 сентября 2024 года? Такая вероятность есть. Дело в том, что со стопроцентной точностью предсказать магнитную бурю современная наука может далеко не всегда. Чаще всего ученые лишь высчитывают шанс, с которым магнитная буря может прийти на Землю. Так вот, 25 сентября вероятность геомагнитного удара ощутимо больше, чем в обычные дни.

2 Какова вероятность, что магнитная буря обрушится на Землю 25 сентября 2024 года? Вероятность магнитной бури 25 сентября 2024 года оценивается в 25%.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 25 сентября 2024 года? В прогнозе указано, что геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после полудня по московскому времени. Ожидается, что сначала уровень возмущений превысит четыре балла ("желтая зона"), а после 15:00 приблизится к 5 баллам ("красная зона"). После 18:00 магнитосфера успокоится, указано в прогнозе.

4 Каков шанс, что по Земле ударит сильный геомагнитный шторм? Вероятность, что буря будет еще мощнее и перерастет в настоящий шторм, оценивается в 10%.