Что известно о магнитной буре, которая может ударить по Земле 25 сентября 2024 года?
Геомагнитная обстановка на планете вновь будет нестабильной
25 сентября 2024, 10:44, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Сентябрь выдался очень богатым на магнитные бури. Те, что были вызваны мощнейшими вспышками на Солнце, оказались весьма мощными и затяжными. Впрочем, и конец месяца будет не очень стабильным и спокойным, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
О том, будет ли магнитная буря 25 сентября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 25 сентября 2024 года?
Такая вероятность есть. Дело в том, что со стопроцентной точностью предсказать магнитную бурю современная наука может далеко не всегда. Чаще всего ученые лишь высчитывают шанс, с которым магнитная буря может прийти на Землю. Так вот, 25 сентября вероятность геомагнитного удара ощутимо больше, чем в обычные дни.
2
Какова вероятность, что магнитная буря обрушится на Землю 25 сентября 2024 года?
Вероятность магнитной бури 25 сентября 2024 года оценивается в 25%.
3
Насколько мощной может быть магнитная буря 25 сентября 2024 года?
В прогнозе указано, что геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после полудня по московскому времени. Ожидается, что сначала уровень возмущений превысит четыре балла ("желтая зона"), а после 15:00 приблизится к 5 баллам ("красная зона"). После 18:00 магнитосфера успокоится, указано в прогнозе.
4
Каков шанс, что по Земле ударит сильный геомагнитный шторм?
Вероятность, что буря будет еще мощнее и перерастет в настоящий шторм, оценивается в 10%.
5
Что нужно делать, чтобы чувствовать себя нормально во время магнитной бури?
На самом деле, нужно лишь хорошо высыпаться, правильно питаться, пить достаточно воды и не забывать о физической активности. По крайней мере, такие советы дает большинство врачей. А еще они настоятельно рекомендуют не накручивать себя лишний раз из-за магнитных бурь.
Напомним, современной наукой до сих пор не доказано воздействие магнитных бурь на организм человека. А многие авторитетные ученые вообще сомневаются в том, что есть какое-либо влияние.
14:36:12 25-09-2024
Указывают часы, когда будет буря, но по какому времени или часовому поясу? Или я чего-то не понимаю?
09:32:12 26-09-2024
вы всего не понимате.
оранжевая опасность - мир в труху на пороге, а вы...