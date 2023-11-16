"Мы все состоим из атомов". Алтайский физик об алом сиянии и опасности магнитных бурь
Жалуетесь на головные боли во время вспышек на Солнце? Сейчас ученая АлтГУ Татьяна Андрухова все вам объяснит
16 ноября 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков
В ночь на 5 ноября в Алтайском крае, как и в других регионах России, были видны масштабные полярные сияния. Они имели ярко выраженный красный оттенок, что является довольно необычным. Мощнейшая вспышка на Солнце стала сюрпризом для ученых, которые заранее не смогли спрогнозировать магнитную бурю. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала amic.ru, почему подобные природные явления редко можно увидеть в наших широтах. Также специалист объяснила, как магнитные бури влияют на здоровье людей, почему магнитные полюса планеты сместились и чем это грозит.
"Выброс потоков электронов был огромным"
По словам Татьяны Андруховой, подобные природные явления очень редки для наших широт. На севере же страны полярное сияние можно наблюдать очень часто. Явление 5 ноября, по мнению специалиста, было аномальным.
"Выброс потоков электронов был огромным. Когда эти заряженные частицы попадают в атмосферу Земли, происходит процесс ионизации, и мы наблюдаем такое свечение. Обычное полярное сияние хорошо видно на магнитных полюсах нашей планеты, так как концентрация ионизирующих частиц там значительно выше из-за конфигурации электромагнитного поля Земли. Но эта вспышка была настолько мощной, что сияние увидели даже жители Сибири – это крайне редкое явление для наших широт. Специалисты отмечают, что масштаб взрыва на Солнце сравним по площади с Евразийским континентом", – пояснила Татьяна Андрухова.
Подобного полярного сияния не было на Алтае в современной истории. Обычно они бывают зелено-синими. У нас же преобладал розово-красный цвет. По словам эксперта, это зависит от процесса ионизации атома и частоты колебания кванта.
"Эффект ноцебо"
Сильные магнитные бури по-разному влияют на людей. Многие люди в это время чувствуют недомогание и жалуются на здоровье. По словам представительницы АлтГУ, такое природное явление, несомненно, влияет на человека. Однако в большинстве случаев человек сам внушает себе, что причиной головной боли становятся магнитные бури.
"Мы живем в постоянном электромагнитном поле нашей планеты. Мы все состоим из атомов. Наш организм, конечно, подстраивается под электромагнитные вспышки, подстраивает свое давление и поддерживает температурный баланс. Когда идут резкие изменения, то мы замечаем этот процесс. Другое дело, что зачастую некоторые природные явления выдают за "эффект ноцебо", когда человек внушает себе какие-нибудь заболевания. Человек может себя психологически настраивать на то, что сегодня магнитная буря и, видимо, из-за этого у него болит голова", – считает Татьяна Андрухова.
При этом большинство вспышек на Солнце человек не замечает. В качестве примера физик привела случай, когда человек получает диагностику с помощью магнитно-резонансной томографии. В таких случаях человек не чувствует, что у него болит голова или крутит ноги. Другое дело, что мы можем чувствовать недомогание при перепаде температуре или смены погоды.
Магнитное поле не ослабло
В целом, поясняет специалист, магнитное поле нашей планеты смещается. Еще в конце 90-х годов студенты АлтГУ уже выяснили, что показания горизонтальной составляющей магнитного поля Земли на нашей широте и долготе отличались от тех, что должны быть, согласно всем принятым стандартам. За последние годы магнитное поле заметно сместилось. Однако это не говорит о том, что магнитное поле нашей планеты ослабло.
"О том, к каким последствиям это может привести, сейчас говорить сложно", – добавила Татьяна Андрухова.
09:05:38 16-11-2023
Электромагнитное поле Земли находится на севере.. всё-всё? Какая странная конструкция.
09:48:10 16-11-2023
И совсем не верю я в эти суеверия!!!!!!!!!
09:48:45 16-11-2023
Правильно сказано: "как себя запрограммируешь, так и будет!"
10:33:47 16-11-2023
Гость (09:48:45 16-11-2023) Правильно сказано: "как себя запрограммируешь, так и будет!"... я была совсем маленьким ребенком, когда у меня начались головокружения и падение давления в ветренную погоду. с тех пор ничего не изменилось. а вот про существование магнитных бурь я узнала когда мне было хорошо за 30. так что, оставьте эту чушь про самопрограммирование при себе. если вам повезло не родится метеозависимым, живите и радуйтесь.
12:50:00 16-11-2023
Элен без ребят (10:33:47 16-11-2023) я была совсем маленьким ребенком, когда у меня начались гол... А если внезапно появляется эпилепсия, и без внушения магнитные волны влияют на мозг?
19:20:26 16-11-2023
Гость (12:50:00 16-11-2023) А если внезапно появляется эпилепсия, и без внушения магнит... Сейчас все принято валить на психосоматику
10:42:24 17-11-2023
Элен без ребят (10:33:47 16-11-2023) я была совсем маленьким ребенком, когда у меня начались гол... Добрый день. Сочувствую Вам. У меня вопрос: "А в детстве, до того как появились головные боли, у Вас не было сотрясения мозга? " Обычно ребятишки бегают, падают и травмируются, не придавая, зачастую, этому значения. А травмы приводят к тому, что там, где были даже незначительные повреждения, нарушаются процессы работы тканей. Как пример, сосуды на травмированных участках становятся менее эластичными и при изменении внешнего давления более медленно реагируют на это, расширение или сужение сосудов протекает медленнее - силовое воздействие со стороны потока крови выше и как результат возникают боли .
10:21:51 16-11-2023
не знала про бури ( да как-то и не обращала на них внимания никогда), но тут дня три голова болела, не характерно. и оказалось как раз ,что вот эта канитель была.
11:13:22 16-11-2023
Мы все состоим из веществ, которые в свою очередь состоят из атомов: ядро и крутящиеся вокруг него электроны... Что-то крутящееся всегда создаёт вибрацию, т.е. волну... т.е. мы все, как и всё вокруг нас и космос, и вселенная, создают волны, в которых мы существуем...
15:47:06 16-11-2023
малоинформационный материал, можно бы объяснить природу магнитных бурь, что Солнце имеет магнитное поле, что Земля тоже магнит, что человек, как Солнце и Земля, тоже имеет магнитное поле, которое реагирует на бурю.
19:17:58 16-11-2023
гость (15:47:06 16-11-2023) малоинформационный материал, можно бы объяснить природу магн... Ну дак это разъяснение дала кандидат наук, а не какой-то там С. Н. Лазарев или народный целитель!
23:47:31 16-11-2023
На меня влияют бури и перемены погода. И я не слежу за календарем маг.бурь.так что внушения нет. Когда начинаю себя плохо чувствовать , тогда смотрю , есть бури или нет. Всегда совпадает. Обычно за день или два чувствую.
03:25:02 17-11-2023
Белая гадость лежит за окном. Я ношу шарф и шерстяные носки. Мне везде не уютно....Климат меняется и существенно.
10:20:33 17-11-2023
Добрый день. Когда состоялся телефонный разговор по данной теме имелся ввиду эфект плацебо.
16:33:37 19-11-2023
Приношу извинения за описку в слове эффект
11:20:15 20-11-2023
Андрухова Татьяна Витальевна (10:20:33 17-11-2023) Добрый день. Когда состоялся телефонный разговор по данной т... «Плацебо» переводится с латыни как «понравлюсь» - собственно эффект воздействия на организм человека, основанный на самовнушении. «Ноцебо» означает «наврежу». Если плацебо, вмешиваясь в мозговые процессы, успокаивает боль, то ноцебо провоцирует ее.
11:41:35 17-11-2023
В небольшой заметке невозможно осветить весь материал интервью. Эффект плацебо встречается примерно в 50 % . Любые изменения (давление, температура и т.д.) в окружающей среде заставляют наш организм "подстраиваться" и именно эта способность индивидуальна. Она может быть сопряжена с различными изменениями которые человеческий организм претерпевает в процессе своей жизнедеятельности (паталогии,травмы, "изношенность" и т. д.). Поэтому, если возник интерес к эти процессам, рекомендую обратиться к научным исследованиям (статьи) по данной проблематике.