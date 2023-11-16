Жалуетесь на головные боли во время вспышек на Солнце? Сейчас ученая АлтГУ Татьяна Андрухова все вам объяснит

16 ноября 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "Пекло"

В ночь на 5 ноября в Алтайском крае, как и в других регионах России, были видны масштабные полярные сияния. Они имели ярко выраженный красный оттенок, что является довольно необычным. Мощнейшая вспышка на Солнце стала сюрпризом для ученых, которые заранее не смогли спрогнозировать магнитную бурю. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала amic.ru, почему подобные природные явления редко можно увидеть в наших широтах. Также специалист объяснила, как магнитные бури влияют на здоровье людей, почему магнитные полюса планеты сместились и чем это грозит.

"Выброс потоков электронов был огромным"

По словам Татьяны Андруховой, подобные природные явления очень редки для наших широт. На севере же страны полярное сияние можно наблюдать очень часто. Явление 5 ноября, по мнению специалиста, было аномальным.

"Выброс потоков электронов был огромным. Когда эти заряженные частицы попадают в атмосферу Земли, происходит процесс ионизации, и мы наблюдаем такое свечение. Обычное полярное сияние хорошо видно на магнитных полюсах нашей планеты, так как концентрация ионизирующих частиц там значительно выше из-за конфигурации электромагнитного поля Земли. Но эта вспышка была настолько мощной, что сияние увидели даже жители Сибири – это крайне редкое явление для наших широт. Специалисты отмечают, что масштаб взрыва на Солнце сравним по площади с Евразийским континентом", – пояснила Татьяна Андрухова.

Подобного полярного сияния не было на Алтае в современной истории. Обычно они бывают зелено-синими. У нас же преобладал розово-красный цвет. По словам эксперта, это зависит от процесса ионизации атома и частоты колебания кванта.

"Эффект ноцебо"

Сильные магнитные бури по-разному влияют на людей. Многие люди в это время чувствуют недомогание и жалуются на здоровье. По словам представительницы АлтГУ, такое природное явление, несомненно, влияет на человека. Однако в большинстве случаев человек сам внушает себе, что причиной головной боли становятся магнитные бури.

"Мы живем в постоянном электромагнитном поле нашей планеты. Мы все состоим из атомов. Наш организм, конечно, подстраивается под электромагнитные вспышки, подстраивает свое давление и поддерживает температурный баланс. Когда идут резкие изменения, то мы замечаем этот процесс. Другое дело, что зачастую некоторые природные явления выдают за "эффект ноцебо", когда человек внушает себе какие-нибудь заболевания. Человек может себя психологически настраивать на то, что сегодня магнитная буря и, видимо, из-за этого у него болит голова", – считает Татьяна Андрухова.

При этом большинство вспышек на Солнце человек не замечает. В качестве примера физик привела случай, когда человек получает диагностику с помощью магнитно-резонансной томографии. В таких случаях человек не чувствует, что у него болит голова или крутит ноги. Другое дело, что мы можем чувствовать недомогание при перепаде температуре или смены погоды.

Магнитное поле не ослабло

В целом, поясняет специалист, магнитное поле нашей планеты смещается. Еще в конце 90-х годов студенты АлтГУ уже выяснили, что показания горизонтальной составляющей магнитного поля Земли на нашей широте и долготе отличались от тех, что должны быть, согласно всем принятым стандартам. За последние годы магнитное поле заметно сместилось. Однако это не говорит о том, что магнитное поле нашей планеты ослабло.

"О том, к каким последствиям это может привести, сейчас говорить сложно", – добавила Татьяна Андрухова.