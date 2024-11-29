В учреждении выявили кишечную инфекцию, эпидемиологическое расследование продолжается

29 ноября 2024, 13:17, ИА Амител

Фото: кадр из видео от СУ СК РФ по Алтайскому краю

Несколько человек скончались в результате массового отравления, которое произошло 28 ноября в частном социальном приюте в одном из сел Алтайского края. Других пострадавших экстренно доставили в Барнаул: некоторым оказывают помощь в реанимации.

В учреждении продолжают проводить расследование, а ситуацию взял на контроль губернатор региона Виктор Томенко.

Все, что известно о массовом отравлении в приюте и том, в каком состоянии находятся пострадавшие, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? О массовом отравлении вечером 28 ноября сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю . Там уточнили, что вспышка заболевания произошла в учреждении, расположенном в селе Калистратиха Калманского района. Сразу стало известно и о том, что в результате отравления есть погибшие. На место оперативно выехали правоохранители, медики и эпидемиологи. Постояльцев, которым потребовалась срочная медицинская помощь, эвакуировали в Барнаул. Также в учреждении организован медицинский пост, других жителей приюта взяли под наблюдение. Проводится эпидемиологическое расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства отравления.

2 Сколько человек погибло в результате отравления в алтайском приюте? Погибших трое. Как сообщили в региональном Следкоме, днем в учреждении обнаружили тело одного из постояльцев. Двое других пострадавших скончались уже в больнице, куда их доставили с симптомами отравления.

3 Сколько всего человек пострадало? Количество заболевших увеличивается, поскольку у постояльцев продолжают выявлять острую кишечную инфекцию. По последним данным, которые сообщили РИА Новости в Минздраве Алтайского края, всего из-за отравления в Калманском районе пострадал 21 человек.

4 Какую помощь оказывают пострадавшим? Для госпитализации пострадавших задействовали не меньше семи бригад скорой помощи. Постояльцев доставили в инфекционное отделение горбольницы № 5 Барнаула (РТП). Трое находятся в реанимации: их состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. За другими постояльцами, которым не понадобилась госпитализация, постоянно наблюдают специалисты Калманской ЦРБ. Кроме того, Минздрав Алтайского края организовал и психологическую поддержку для пострадавших. В работу включилось и Минсоцзащиты региона. Специалисты ведомства оказывают всю необходимую помощь и ведут адресное сопровождение постояльцев.

5 Из-за чего произошло отравление в частном приюте на Алтае? Известно лишь, что причиной произошедшего стала острая кишечная инфекция. При этом все обстоятельства массового отравления остаются невыясненными. Это предстоит установить эпидемиологам и правоохранителям. Краевой Следком ведет расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Также свою проверку всех обстоятельств начала и прокуратура региона.

6 Что известно о самом приюте, где произошло отравление? Это коммерческое учреждение, основное направление которого – адаптация бывших осужденных. Название приюта – "Рубикон", а его руководитель – Алик Гельфенбайн. Как пояснил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев, ранее никаких нареканий к работе социального центра не было. А его владельцы в ближайшем времени планировали переезд в новое здание.

7 Что говорит руководитель соцприюта об отравлении? В разговоре с ТАСС глава частного центра Алик Гельфенбайн рассказал, что проблемы в учреждении начались еще неделю назад. По его словам, началось все с одного человека, которому стало плохо. Ему вызвали скорую – медики поставили укол и рассказали, как лечиться дальше. "Через несколько дней ему стало хуже. Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом – еще у одного", – сообщил глава центра. Уже 29 ноября стало известно, что Гельфенбайна задержали в рамках расследования по уголовному делу. "Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении алтайского СУ СК.