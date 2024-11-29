Что известно о массовом отравлении в соццентре на Алтае, из-за которого погибли люди?
В учреждении выявили кишечную инфекцию, эпидемиологическое расследование продолжается
29 ноября 2024, 13:17, ИА Амител
Фото: кадр из видео от СУ СК РФ по Алтайскому краю
Несколько человек скончались в результате массового отравления, которое произошло 28 ноября в частном социальном приюте в одном из сел Алтайского края. Других пострадавших экстренно доставили в Барнаул: некоторым оказывают помощь в реанимации.
В учреждении продолжают проводить расследование, а ситуацию взял на контроль губернатор региона Виктор Томенко.
Все, что известно о массовом отравлении в приюте и том, в каком состоянии находятся пострадавшие, – в материале amic.ru.
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Что произошло?
О массовом отравлении вечером 28 ноября сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю. Там уточнили, что вспышка заболевания произошла в учреждении, расположенном в селе Калистратиха Калманского района.
Сразу стало известно и о том, что в результате отравления есть погибшие.
На место оперативно выехали правоохранители, медики и эпидемиологи. Постояльцев, которым потребовалась срочная медицинская помощь, эвакуировали в Барнаул. Также в учреждении организован медицинский пост, других жителей приюта взяли под наблюдение.
Проводится эпидемиологическое расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства отравления.
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Сколько человек погибло в результате отравления в алтайском приюте?
Погибших трое. Как сообщили в региональном Следкоме, днем в учреждении обнаружили тело одного из постояльцев. Двое других пострадавших скончались уже в больнице, куда их доставили с симптомами отравления.
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Сколько всего человек пострадало?
Количество заболевших увеличивается, поскольку у постояльцев продолжают выявлять острую кишечную инфекцию.
По последним данным, которые сообщили РИА Новости в Минздраве Алтайского края, всего из-за отравления в Калманском районе пострадал 21 человек.
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Какую помощь оказывают пострадавшим?
Для госпитализации пострадавших задействовали не меньше семи бригад скорой помощи. Постояльцев доставили в инфекционное отделение горбольницы № 5 Барнаула (РТП). Трое находятся в реанимации: их состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
За другими постояльцами, которым не понадобилась госпитализация, постоянно наблюдают специалисты Калманской ЦРБ.
Кроме того, Минздрав Алтайского края организовал и психологическую поддержку для пострадавших.
В работу включилось и Минсоцзащиты региона. Специалисты ведомства оказывают всю необходимую помощь и ведут адресное сопровождение постояльцев.
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Из-за чего произошло отравление в частном приюте на Алтае?
Известно лишь, что причиной произошедшего стала острая кишечная инфекция.
При этом все обстоятельства массового отравления остаются невыясненными. Это предстоит установить эпидемиологам и правоохранителям.
Краевой Следком ведет расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также свою проверку всех обстоятельств начала и прокуратура региона.
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Что известно о самом приюте, где произошло отравление?
Это коммерческое учреждение, основное направление которого – адаптация бывших осужденных. Название приюта – "Рубикон", а его руководитель – Алик Гельфенбайн.
Как пояснил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев, ранее никаких нареканий к работе социального центра не было. А его владельцы в ближайшем времени планировали переезд в новое здание.
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Что говорит руководитель соцприюта об отравлении?
В разговоре с ТАСС глава частного центра Алик Гельфенбайн рассказал, что проблемы в учреждении начались еще неделю назад. По его словам, началось все с одного человека, которому стало плохо. Ему вызвали скорую – медики поставили укол и рассказали, как лечиться дальше.
"Через несколько дней ему стало хуже. Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом – еще у одного", – сообщил глава центра.Уже 29 ноября стало известно, что Гельфенбайна задержали в рамках расследования по уголовному делу.
"Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении алтайского СУ СК.
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Как на массовое отравление в приюте отреагировал губернатор Алтайского края?
Виктор Томенко назвал произошедшее "абсолютно недопустимой ситуацией" и подчеркнул, что главный приоритет сейчас – помощь пострадавшим.
"Возбуждено уголовное дело, так что ответственные понесут наказание. Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере – и государственных, и частных", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
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13:48:23 29-11-2024
А врачи скорой, которая не захотела забирать больного понесут наказание?
15:21:32 29-11-2024
Гость (13:48:23 29-11-2024) А врачи скорой, которая не захотела забирать больного понесу... Тю. Укольчик же поставили и, Вася, не горюй.
16:27:00 29-11-2024
Имя у главаря очень говорящее. Не удивлюсь, что главной заботой было выкачать побольше прибыли. Что кормили стариков просрочкой и откровенной тухлятиной. Что уход был таким же тухлым, то есть фактически никаким. Что по большому счёту на них было наплевать. А "скорая" лишь как дополнение ко всему. "Вот когда убьют, тогда и приходите".
17:18:10 29-11-2024
а почему к скорой нет вопросов? Человека с острым отравлением не госпитализировали, явно это не инициатива врачей СМП, видимо им установка такая, не забирать? Надо разбираться и гнать в шею виновных. Точнее привлекать к ответственности. Может был шанс спасти
17:36:40 29-11-2024
Гость (17:18:10 29-11-2024) а почему к скорой нет вопросов? Человека с острым отравление... Это называется простым словом-возраст