"Абсолютно недопустимая ситуация". Томенко высказался о массовом отравлении в приюте

По словам губернатора, пострадавшим помогают сотрудники Минздрава и Минсоцзащиты

29 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал массовое отравление постояльцев частного соццентра "Рубикон" в Калманском районе. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное – организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают", – заявил он.

Глава региона добавил, что специалисты "обязательно детально разберутся" в произошедшем и как такое стало возможным. "Абсолютно недопустимая ситуация, когда люди обращаются за помощью, а в итоге страдают еще больше", – добавил Томенко.

По его словам, Минздрав и Минсоцзащиты помогают пострадавшим: людям оказывают социально-психологическую помощь, часть из них госпитализировали в больницу № 5 Барнаула.

"Трое находятся в реанимации, 15 – в инфекционном отделении. За теми, кому не потребовалась эвакуация в Барнаул, наблюдают медики Калманской ЦРБ", – отметил губернатор.

По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Как заверил Виктор Томенко, ответственные будут наказаны.

Ранее сообщили, что еще у трех человек из соццентра "Рубикон" в Калманском районе обнаружили кишечную инфекцию. Погибли от отравления три человека.

Руководителя организации задержали. В ближайшее время следователь СК направит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.