"Абсолютно недопустимая ситуация". Томенко высказался о массовом отравлении в приюте
По словам губернатора, пострадавшим помогают сотрудники Минздрава и Минсоцзащиты
29 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал массовое отравление постояльцев частного соццентра "Рубикон" в Калманском районе. Об этом политик написал в телеграм-канале.
"Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное – организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают", – заявил он.
Глава региона добавил, что специалисты "обязательно детально разберутся" в произошедшем и как такое стало возможным. "Абсолютно недопустимая ситуация, когда люди обращаются за помощью, а в итоге страдают еще больше", – добавил Томенко.
По его словам, Минздрав и Минсоцзащиты помогают пострадавшим: людям оказывают социально-психологическую помощь, часть из них госпитализировали в больницу № 5 Барнаула.
"Трое находятся в реанимации, 15 – в инфекционном отделении. За теми, кому не потребовалась эвакуация в Барнаул, наблюдают медики Калманской ЦРБ", – отметил губернатор.
По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Как заверил Виктор Томенко, ответственные будут наказаны.
Ранее сообщили, что еще у трех человек из соццентра "Рубикон" в Калманском районе обнаружили кишечную инфекцию. Погибли от отравления три человека.
Руководителя организации задержали. В ближайшее время следователь СК направит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
11:57:51 29-11-2024
Однако же, допустили...!?
Или, как говорил тов. Сталин, у кого-то будут другие мнения по этому вопросу?...
12:12:45 29-11-2024
Да потому что бардак полный в наших краевых властных структурах, сидят что бы зарплату получать!
12:25:16 29-11-2024
Только государственные учреждения соцзащиты способны обеспечить уровень жизни. Частник тянет в свой карман. Это нужно прекращать.
12:40:07 29-11-2024
А что же вы раньше им не помогли?
12:50:51 29-11-2024
закрыть то этот центр то можно, директора посадить тоже но куда пойдут живущие там бывшие зэки???
кому они нужны??? красивые речи толкать и обещания раздавать это несерьезно. Язык он без костей
Директор этот то что такой центр создал большое дело делал. Просто вполне возможно его подставили
14:26:15 29-11-2024
Гость (12:50:51 29-11-2024) закрыть то этот центр то можно, директора посадить тоже но к... Вот ,чтобы никто никого не подставлял, и нужно ,чтобы государство создавало и содержало подобные центры.А то приспособились сваливать проблемы то на частников ,то на самих граждан.А государство, только купоны стричь.
06:49:26 30-11-2024
Повсекакий (14:26:15 29-11-2024) Вот ,чтобы никто никого не подставлял, и нужно ,чтобы госуда... Вы на серьезных щщах думаете, что государственное лучше будет?
13:15:07 29-11-2024
Это не должно повториться