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"Абсолютно недопустимая ситуация". Томенко высказался о массовом отравлении в приюте

По словам губернатора, пострадавшим помогают сотрудники Минздрава и Минсоцзащиты

29 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал массовое отравление постояльцев частного соццентра "Рубикон" в Калманском районе. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное – организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают", – заявил он.

Глава региона добавил, что специалисты "обязательно детально разберутся" в произошедшем и как такое стало возможным. "Абсолютно недопустимая ситуация, когда люди обращаются за помощью, а в итоге страдают еще больше", – добавил Томенко.

По его словам, Минздрав и Минсоцзащиты помогают пострадавшим: людям оказывают социально-психологическую помощь, часть из них госпитализировали в больницу № 5 Барнаула.

"Трое находятся в реанимации, 15 – в инфекционном отделении. За теми, кому не потребовалась эвакуация в Барнаул, наблюдают медики Калманской ЦРБ", – отметил губернатор.

По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Как заверил Виктор Томенко, ответственные будут наказаны.

Ранее сообщили, что еще у трех человек из соццентра "Рубикон" в Калманском районе обнаружили кишечную инфекцию. Погибли от отравления три человека.

Руководителя организации задержали. В ближайшее время следователь СК направит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Томенко Алтайский край Происшествия
Читайте также в сюжете: Отравление постояльцев в частном соцприюте на Алтае

Комментарии 8

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Гость

11:57:51 29-11-2024

Однако же, допустили...!?
Или, как говорил тов. Сталин, у кого-то будут другие мнения по этому вопросу?...

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Гость

12:12:45 29-11-2024

Да потому что бардак полный в наших краевых властных структурах, сидят что бы зарплату получать!

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Коля

12:25:16 29-11-2024

Только государственные учреждения соцзащиты способны обеспечить уровень жизни. Частник тянет в свой карман. Это нужно прекращать.

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Гость

12:40:07 29-11-2024

А что же вы раньше им не помогли?

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Гость

12:50:51 29-11-2024

закрыть то этот центр то можно, директора посадить тоже но куда пойдут живущие там бывшие зэки???
кому они нужны??? красивые речи толкать и обещания раздавать это несерьезно. Язык он без костей
Директор этот то что такой центр создал большое дело делал. Просто вполне возможно его подставили

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Повсекакий

14:26:15 29-11-2024

Гость (12:50:51 29-11-2024) закрыть то этот центр то можно, директора посадить тоже но к... Вот ,чтобы никто никого не подставлял, и нужно ,чтобы государство создавало и содержало подобные центры.А то приспособились сваливать проблемы то на частников ,то на самих граждан.А государство, только купоны стричь.

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Гость

06:49:26 30-11-2024

Повсекакий (14:26:15 29-11-2024) Вот ,чтобы никто никого не подставлял, и нужно ,чтобы госуда... Вы на серьезных щщах думаете, что государственное лучше будет?

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Гость

13:15:07 29-11-2024

Это не должно повториться

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