В прошедшие выходные по меньшей мере 35 человек отравились суррогатным алкоголем в Дмитровграде Ульяновской области. 16 из них скончались.

Ещё 18, в том числе 16-летняя девочка, сейчас в реанимации. Врачи борются за их жизни.

Две женщины умерли от отравления яблочным сидром в Ульяновской области.

Также два человека отравились сидром в Удмуртии. Они, по данным на 5 июня, находятся в критическом состоянии.