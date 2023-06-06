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Что известно о массовом отравлении яблочным сидром в российских регионах?

Жители сразу нескольких регионов отравились суррогатным алкоголем, содержащим метанол

06 июня 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Ульяновской, Самарской области и Удмуртии массово отравились яблочным сидром, сообщили накануне, 5 июня. российские СМИ. Есть жертвы.

Что известно о трагедии и какой сидр мог стать причиной массового отравления в российском регионе – в материале amic.ru.

1

Что случилось?

В прошедшие выходные по меньшей мере 35 человек отравились суррогатным алкоголем в Дмитровграде Ульяновской области. 16 из них скончались.

Ещё 18, в том числе 16-летняя девочка, сейчас в реанимации. Врачи борются за их жизни.

Две женщины умерли от отравления яблочным сидром в Ульяновской области.

Также два человека отравились сидром в Удмуртии. Они, по данным на 5 июня, находятся в критическом состоянии.

2

Известно ли, каким сидром отравились люди?

По информации Роспотребнадзора и Следственного комитета, жители Ульяновской области, предположительно, отравились крафтовым яблочным сидром "Мистер Сидр" крепостью 4,7%, изготовленным на предприятии в Самарской области.

Отравление людей произошло от метанола.

Напиток изымают из магазинов. Жителей Димитровграда просят не покупать сидр до окончания следственных действий.

3

Что значит крафтовый сидр?

Сейчас под крафтовым подразумевается любой алкоголь "гаражного" розлива, рассказал "Известиям" эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузумухамедов.

"Зачастую [такой алкоголь] не только некачественный, но и опасен для здоровья", – подчёркивает издание, ссылаясь на эксперта.

4

Накажут ли поставщика сидра?

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Поставщика напитка "Мистер Сидр", предпринимателя из Самарской области, задержали для дачи показаний.

По данным СМИ, производитель сидра – ООО "Анди". Его единственный учредитель – Анар Афат Оглы Гусейнов, сказано на портале российских поставщиков.

5

Какая доза метанола – опасная?

Даже небольшая доза вещества может серьёзно навредить здоровью, а 90 граммов метанола смертельны.
6

Как распознать отравление метанолом?

Увы, вовремя выявить признаки отравления метанолом сложно. По запаху и консистенции он похож на этиловый спирт.

Чтобы отличить их, напиток следует поджечь: метанол горит зелёным пламенем, а этанол – синим.

Медики напоминают, что отравление суррогатным алкоголем наступает в течение 24 часов.

При отравлении метанолом одним из первых страдает зрение, вплоть до слепоты.

Также среди признаков отравления – головная боль, тошнота и рвота.

Фото: unsplash.com

Двух жителей Алтайского края осудили за торговлю суррогатом, убившим пять человек

В 2021 году 45-летний дальнобойщик привёз канистры "коньяка" из другого конца России. Продавать смертельно опасный напиток ему помогал родственник
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия чрезвычайное происшествие алкоголь

Комментарии 5

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Гость

12:45:07 06-06-2023

Как поджечь СИДР, если он всего имеет 4,7% ???

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Гость

14:35:56 06-06-2023

Гость (12:45:07 06-06-2023) Как поджечь СИДР, если он всего имеет 4,7% ???... И сколько 4,7% сидра надо выпить, чтобы получить 90 г метанола? Задачка по химии, не ЕГЭ.

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Гость

12:48:29 06-06-2023

Хто ж этого Оглы накажет??

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ВВП

13:20:03 06-06-2023

Гость (12:48:29 06-06-2023) Хто ж этого Оглы накажет??... Как становиться известно там миллиардные состояния делали на всевозможных настойках, уважаемые всё люди.

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Гость

15:47:55 06-06-2023

Капец изготовителям настоящего сидра. Из "каждого утюга" уже про сидр. Та "бурда", которой отравились потерпевшие, никакого отношения к яблочному сидру, кроме названия, не имеет. Там набор химических элементов, разведенный водой и спиртом, в данном случае наверно спиртом метиловым. А еще Оглы кто-то выдал лицензию на производство этой отравы. Регулятор линию производственную то видел?

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