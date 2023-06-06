Что известно о массовом отравлении яблочным сидром в российских регионах?
Жители сразу нескольких регионов отравились суррогатным алкоголем, содержащим метанол
06 июня 2023, 12:28, ИА Амител
Жители Ульяновской, Самарской области и Удмуртии массово отравились яблочным сидром, сообщили накануне, 5 июня. российские СМИ. Есть жертвы.
Что известно о трагедии и какой сидр мог стать причиной массового отравления в российском регионе – в материале amic.ru.
Что случилось?
В прошедшие выходные по меньшей мере 35 человек отравились суррогатным алкоголем в Дмитровграде Ульяновской области. 16 из них скончались.
Ещё 18, в том числе 16-летняя девочка, сейчас в реанимации. Врачи борются за их жизни.
Две женщины умерли от отравления яблочным сидром в Ульяновской области.
Также два человека отравились сидром в Удмуртии. Они, по данным на 5 июня, находятся в критическом состоянии.
Известно ли, каким сидром отравились люди?
По информации Роспотребнадзора и Следственного комитета, жители Ульяновской области, предположительно, отравились крафтовым яблочным сидром "Мистер Сидр" крепостью 4,7%, изготовленным на предприятии в Самарской области.
Отравление людей произошло от метанола.
Напиток изымают из магазинов. Жителей Димитровграда просят не покупать сидр до окончания следственных действий.
Что значит крафтовый сидр?
Сейчас под крафтовым подразумевается любой алкоголь "гаражного" розлива, рассказал "Известиям" эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузумухамедов.
"Зачастую [такой алкоголь] не только некачественный, но и опасен для здоровья", – подчёркивает издание, ссылаясь на эксперта.
Накажут ли поставщика сидра?
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Поставщика напитка "Мистер Сидр", предпринимателя из Самарской области, задержали для дачи показаний.
По данным СМИ, производитель сидра – ООО "Анди". Его единственный учредитель – Анар Афат Оглы Гусейнов, сказано на портале российских поставщиков.
Какая доза метанола – опасная?
Как распознать отравление метанолом?
Увы, вовремя выявить признаки отравления метанолом сложно. По запаху и консистенции он похож на этиловый спирт.
Чтобы отличить их, напиток следует поджечь: метанол горит зелёным пламенем, а этанол – синим.
Медики напоминают, что отравление суррогатным алкоголем наступает в течение 24 часов.
При отравлении метанолом одним из первых страдает зрение, вплоть до слепоты.
Также среди признаков отравления – головная боль, тошнота и рвота.
12:45:07 06-06-2023
Как поджечь СИДР, если он всего имеет 4,7% ???
14:35:56 06-06-2023
Гость (12:45:07 06-06-2023) Как поджечь СИДР, если он всего имеет 4,7% ???... И сколько 4,7% сидра надо выпить, чтобы получить 90 г метанола? Задачка по химии, не ЕГЭ.
12:48:29 06-06-2023
Хто ж этого Оглы накажет??
13:20:03 06-06-2023
Гость (12:48:29 06-06-2023) Хто ж этого Оглы накажет??... Как становиться известно там миллиардные состояния делали на всевозможных настойках, уважаемые всё люди.
15:47:55 06-06-2023
Капец изготовителям настоящего сидра. Из "каждого утюга" уже про сидр. Та "бурда", которой отравились потерпевшие, никакого отношения к яблочному сидру, кроме названия, не имеет. Там набор химических элементов, разведенный водой и спиртом, в данном случае наверно спиртом метиловым. А еще Оглы кто-то выдал лицензию на производство этой отравы. Регулятор линию производственную то видел?