На заявление президента Украины Зеленского ответили в Кремле и Госдуме

04 апреля 2024, 14:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новая волна мобилизации якобы планируется в России — такое заявление 3 апреля без ссылок на источники сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. По данным главы Украины, к 1 июня в РФ дополнительно наберут 300 тысяч человек. Спокойно, без паники: на заявления Зеленского уже ответили в Кремле. Что известно о возможной мобилизации, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

В России объявят новую волну мобилизации?

Таких предпосылок на данный момент нет. Заявление о грядущей дополнительной мобилизации 300 тысяч россиян опроверг "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отреагировал на заявление Владимира Зеленского и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В очередной раз он подчеркнул, что речи о мобилизации в РФ не идет, так как в стране идет активный набор военнослужащих по контракту. Он призвал не обращать внимание на человека, "который давно уже не в адеквате"

"У нас система комплектования ВС позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь, задачи специальной военной операции", — сказал RTVI депутат.

Его коллега по комитету Андрей Гурулев также заявил, что потребность в личном составе полностью удается закрывать за счет добровольцев, которые идут служить по контракту.

Получается, контрактников хватает?

В Минобороны РФ отмечают, что только за последние 10 дней на службу по контракту записались 16 тысяч человек. Такой приток добровольцев связан с терактом к Крокусе: многие россияне проявляют желание отправиться в зону СВО, чтобы отомстить за погибших 22 марта в Подмосковье, пишет РБК.

Всего в 2024 году ряды вооруженных сил России пополнили более 100 тысяч контрактников, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.