Шойгу прокомментировал слухи о новой мобилизации для "санитарной зоны"

Он назвал их "глупостью"

26 марта 2024, 19:48, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине не понадобится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Это глупость", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны.Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область РФ может в определенный момент создать санитарную зону на прилегающих территориях Украины.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что границы "санитарной зоны" могут быть связаны с дальнобойностью вооружений у украинских военных. Ее главная цель в том, чтобы Киев не доставал своими атаками население России.