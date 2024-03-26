Шойгу прокомментировал слухи о новой мобилизации для "санитарной зоны"
Он назвал их "глупостью"
26 марта 2024, 19:48, ИА Амител
Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине не понадобится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
"Это глупость", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны.Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область РФ может в определенный момент создать санитарную зону на прилегающих территориях Украины.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что границы "санитарной зоны" могут быть связаны с дальнобойностью вооружений у украинских военных. Ее главная цель в том, чтобы Киев не доставал своими атаками население России.
07:57:35 27-03-2024
чтобы Киев не доставал своими атаками население России."
С каждым присоединением новых регионов там тоже будет "население России". Это надо санитарную зону делать вглубь Европы километров на 500! Получается так.
14:02:59 27-03-2024
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