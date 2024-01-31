Что известно о мощнейшей магнитной буре, которая может обрушиться на Землю 31 января?
Некоторые ученые опасаются, что мощность геомагнитных ударов может вырасти до катастрофических 7-8 баллов
31 января 2024, 12:24, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Ученые предупреждают об опасности возникновения очередной магнитной бури. По данным некоторых лабораторий, на Землю обрушился сильнейший радиационный шторм, который может привести к возникновению магнитной бури. А ее мощность, считают специалисты, может достичь ужасающих 7-8 баллов.
Рассказываем, будет ли магнитная буря 31 января 2024 года и какой может быть ее мощность.
1
Правда ли, что 31 января на Землю обрушится магнитная буря?
Не совсем. Действительно, некоторые СМИ со ссылкой на различные лаборатории сообщили о возможной магнитной буре. Но есть и ученые, которые не подтверждают этот прогноз.
Например, в сводке от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ говорится, что геомагнитная обстановка 31 января будет намного спокойнее, нежели об этом пишут в прессе.
А потому конкретных прогнозов о магнитной буре специалисты лаборатории не дают.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 31 января 2024 года?
Из прогноза следует, что геомагнитные колебания будут незначительными и в течение всего дня не выйдут за пределы "зеленой зоны". Утром сила возмущений составит 2 балла, а затем увеличится до 3 баллов.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет планету 31 января?
Специалисты оценивают вероятность возникновения магнитной бури в 15%. При этом вероятность, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм, минимальная – всего 1%.
4
Стоит ли ждать мощных магнитных бурь в ближайшие дни?
Если верить прогнозу от Лаборатории солнечной астрономии, то нет. Ученые сообщают, что в течение всей первой половины февраля геомагнитные колебания редко будут превышать "спокойные" два балла.
Впрочем, зачастую прогнозы ученых, которые исследуют солнечную активность, меняются очень быстро. Поэтому дать гарантий, что ближайшее время мы переживем без магнитных бурь, никто не дает.
13:10:26 31-01-2024
Что будет , что будет - день жестянщика будет, агрессивное вождение будет и неадекватные реакции на дороге. Лучше дома сидеть и никуда не ходить.