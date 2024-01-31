Некоторые ученые опасаются, что мощность геомагнитных ударов может вырасти до катастрофических 7-8 баллов

31 января 2024, 12:24, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Ученые предупреждают об опасности возникновения очередной магнитной бури. По данным некоторых лабораторий, на Землю обрушился сильнейший радиационный шторм, который может привести к возникновению магнитной бури. А ее мощность, считают специалисты, может достичь ужасающих 7-8 баллов.

Рассказываем, будет ли магнитная буря 31 января 2024 года и какой может быть ее мощность.

1 Правда ли, что 31 января на Землю обрушится магнитная буря? Не совсем. Действительно, некоторые СМИ со ссылкой на различные лаборатории сообщили о возможной магнитной буре. Но есть и ученые, которые не подтверждают этот прогноз. Например, в сводке от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ говорится, что геомагнитная обстановка 31 января будет намного спокойнее, нежели об этом пишут в прессе. А потому конкретных прогнозов о магнитной буре специалисты лаборатории не дают.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 31 января 2024 года? Из прогноза следует, что геомагнитные колебания будут незначительными и в течение всего дня не выйдут за пределы "зеленой зоны". Утром сила возмущений составит 2 балла, а затем увеличится до 3 баллов.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет планету 31 января? Специалисты оценивают вероятность возникновения магнитной бури в 15%. При этом вероятность, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм, минимальная – всего 1%.