Что известно о мощной магнитной буре, которая может обрушиться на Землю 31 октября?
По некоторым данным, это последний день затянувшейся геомагнитной нестабильности
31 октября 2023, 10:19, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Конец октября 2023 года оказался очень нестабильным в плане геомагнитной активности. В течение нескольких дней специалисты наблюдали значительные колебания. Вот и 31 октября, по некоторым данным, может ознаменоваться очередной магнитной бурей.
О том, что известно о возможной магнитной буре 31 октября и правда ли, что она будет необычайно мощной, читайте в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 31 октября на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря?
Не совсем. Никаких конкретных прогнозов на этот счет нет. По данным портала Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, специалисты которой отслеживают солнечную активность, магнитные колебания не будут такими серьезными, чтобы гарантированно вызвать магнитную бурю.
2
Каким будет уровень геомагнитной активности?
Три балла. Это "зеленая" зона, которая свидетельствует о спокойной магнитосфере. Впрочем, еще вчера прогноз на 31 октября был "желтым" (4 балла). Но затем специалисты лаборатории изменили свою сводку.
Поэтому слишком переживать о возможных геомагнитных колебаниях не стоит – их не ожидается.
3
Какова вероятность мощной магнитной бури 31 октября?
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури 31 октября составляет всего 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма и вовсе оценивается лишь в 1%.
Так что поводов для тревоги нет.
4
Когда ожидается следующая по-настоящему мощная магнитная буря?
Через месяц. По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, следующий большой геомагнитный всплеск ожидается 26 и 27 ноября. Мощность колебаний составит 5 баллов, что уже считается настоящей магнитной бурей.
5
Как магнитная буря может сказаться на здоровье человека?
Официальных научных данных на этот счет нет. Многие ученые вообще считают, что это все выдумка и магнитные бури никак не воздействуют на человека. Впрочем, находятся и эксперты, которые убеждены: метеозависимые люди способны улавливать геомагнитные колебания.
6
Как метеозависимые люди чувствуют на себе влияние магнитных бурь?
В дни магнитных бурь они жалуются на головную боль, тошноту, головокружение, сильнейшую усталость, плохое настроение и проблемы с артериальным давлением.
7
Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?
Врачи настаивают, что нужно, независимо от магнитных бурь, вести здоровый образ жизни. По их словам, следует наладить режим сна и питания, не злоупотреблять спиртным и не забывать о физической активности. Тогда организм будет в тонусе, и никакие магнитные бури ему будут не страшны.
11:00:31 31-10-2023
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят. В дни магнитных бурь (и в любой другой день) Амик рекомендует жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение, сильнейшую усталость, плохое настроение и проблемы с артериальным давлением.