По некоторым данным, это последний день затянувшейся геомагнитной нестабильности

31 октября 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Конец октября 2023 года оказался очень нестабильным в плане геомагнитной активности. В течение нескольких дней специалисты наблюдали значительные колебания. Вот и 31 октября, по некоторым данным, может ознаменоваться очередной магнитной бурей.

О том, что известно о возможной магнитной буре 31 октября и правда ли, что она будет необычайно мощной, читайте в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 31 октября на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря? Не совсем. Никаких конкретных прогнозов на этот счет нет. По данным портала Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , специалисты которой отслеживают солнечную активность, магнитные колебания не будут такими серьезными, чтобы гарантированно вызвать магнитную бурю.

2 Каким будет уровень геомагнитной активности? Три балла. Это "зеленая" зона, которая свидетельствует о спокойной магнитосфере. Впрочем, еще вчера прогноз на 31 октября был "желтым" (4 балла). Но затем специалисты лаборатории изменили свою сводку. Поэтому слишком переживать о возможных геомагнитных колебаниях не стоит – их не ожидается.

3 Какова вероятность мощной магнитной бури 31 октября? 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма и вовсе оценивается лишь в 1%. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , вероятность магнитной бури 31 октября составляет всего. А вероятность сильного геомагнитного шторма и вовсе оценивается лишь в Так что поводов для тревоги нет.

4 Когда ожидается следующая по-настоящему мощная магнитная буря? Через месяц. По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории , следующий большой геомагнитный всплеск ожидается 26 и 27 ноября. Мощность колебаний составит 5 баллов, что уже считается настоящей магнитной бурей.

5 Как магнитная буря может сказаться на здоровье человека? Официальных научных данных на этот счет нет. Многие ученые вообще считают, что это все выдумка и магнитные бури никак не воздействуют на человека. Впрочем, находятся и эксперты, которые убеждены: метеозависимые люди способны улавливать геомагнитные колебания.

6 Как метеозависимые люди чувствуют на себе влияние магнитных бурь? В дни магнитных бурь они жалуются на головную боль, тошноту, головокружение, сильнейшую усталость, плохое настроение и проблемы с артериальным давлением.