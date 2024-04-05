Андрей Чибис находится в реанимации, его оперировали больше часа

05 апреля 2024, 10:26, ИА Амител

Губернатор Андрей Чибис. Фото: gov-murman.ru

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля сразу после встречи с местными жителями. В настоящее время глава региона в реанимации, его состояние тяжелое. Рассказываем все, что известно на данный момент.

Что произошло с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом?

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля было совершено нападение. Это случилось в городе Апатиты. В местном доме культуры "Строитель" глава региона проводил встречу с жителями. Когда Чибис вышел из здания, к нему подбежал мужчина и ранил губернатора ножом в живот, сообщает "Вечерний Мурманск".

Андрей Чибис смог самостоятельно дойти до машины. Его госпитализировали в местную центральную городскую больницу, где провели операцию. Она длилась больше часа.

Как отметил главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев Telegram-каналу "Оперштаб Мурманск", Чибису очень повезло, что нападавший не задел аорту. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он в реанимации. Угрозы жизни нет.

Кто совершил нападение на губернатора и почему?

С ножом на губернатора напал местный житель Апатитов. Известно, что ранее этот человек уже был судим за причинения вреда здоровью. По данным источника РИА Новости, подозреваемый 1981 года рождения, он работал на железной дороге.

Также известно, что нападавшего задержали на месте сотрудники Росгвардии. Чтобы обезвредить мужчину, одному из силовиков пришлось применить табельное оружие. В результате напавший получил огнестрельное ранение в ногу.

По какой причине этот человек решился на преступление предстоит выяснить следователям. В настоящее время они устанавливают детали, сообщает региональный СКР.

По словам источника "Ъ", предполагаемый преступник сообщил, что напасть на Андрея Чибиса ему "сказал голос в голове". Однако родственники психических отклонений у мужчины не наблюдали, уточняет Telegram-канал "112". При этом сообщили, что он принимал таблетки от болей в спине, которые прописал невролог.

ТАСС со ссылкой на местные медицинские службы сообщил, что напавший с ножом на Чибиса ранее на учете в психоневродиспансере не состоял.

Также собеседник "Ъ", сообщил, что сейчас идет проверка контактов нападавшего в мессенджерах. Это делается для того, чтобы понять был ли мужчина связан с экстремистами.

Планируется возбудить дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а если нападение окажется связано со служебной деятельностью потерпевшего — по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).

Ход расследования нападения на губернатора поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Это решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщила его пресс-служба.

Чем известен Андрей Чибис?

Андрею Чибису 45 лет. Он родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. В родном городе в кооперативном институте Московского университета потребительской кооперации он отучился на юриста.

Успел поработать на руководящих позициях Министерства регионального развития РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО "Российские коммунальные системы", фонда "Институт социально-экономических и политических исследований", некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства "Развитие". Возглавлял рабочую группу по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве РФ.

С 2013 по 2018 годы занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. В 2017 году Чибис посетил Барнаул, чтобы оценить качество и ход работ на объектах капитального ремонта и благоустройства краевой столице. Также он провел совещание по вопросам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ряд экспертов предполагали, что должность губернатора Алтайского края в 2018 году займёт именно Андрей Чибис. Однако в ноябре 2018 года Чибис был назначен заместителем министра, отвечающим в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

А в 2019 году Чибис возглавил Мурманскую область: с 21 марта по указу президента временно исполнял обязанности губернатора, а в сентябре одержал победу на выборах за кресло главы региона. В 2024 году срок его полномочий заканчивается, регион уже готовится к новым выборам, которые должны состояться 8 сентября.