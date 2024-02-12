В школах Барнаула усилили меры безопасности из-за сообщений о готовящихся нападениях

Заведения охраняют полицейские

12 февраля 2024, 08:51, ИА Амител

Автомобиль полиции / Фото: unspash.com

В Барнауле полицейские приступили к охране школ и детсадов на фоне сообщений о готовящихся 12 февраля нападениях.

Как рассказала в родительском чате классный руководитель школы № 102, стражи порядка приехали в учреждение, "так как были распространены фейки о захвате школ и детских садов".

"В школе все спокойно, полиция охраняет школу", – оценила обстановку педагог.

Об усилении мер безопасности в барнаульских образовательных учреждениях также пишет "Толк". По данным издания, в некоторых учебных заведениях родителей "в связи с последними событиями" попросили вовремя забирать детей из школы и ограничить визиты к учителям.

Добавим, что в рассылке о нападениях 12 февраля также шла речь о торговом центре "Арена". Вполне вероятно, что и там сегодня будут работать правоохранители.