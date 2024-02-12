В школах Барнаула усилили меры безопасности из-за сообщений о готовящихся нападениях
Заведения охраняют полицейские
12 февраля 2024, 08:51, ИА Амител
В Барнауле полицейские приступили к охране школ и детсадов на фоне сообщений о готовящихся 12 февраля нападениях.
Как рассказала в родительском чате классный руководитель школы № 102, стражи порядка приехали в учреждение, "так как были распространены фейки о захвате школ и детских садов".
"В школе все спокойно, полиция охраняет школу", – оценила обстановку педагог.
Об усилении мер безопасности в барнаульских образовательных учреждениях также пишет "Толк". По данным издания, в некоторых учебных заведениях родителей "в связи с последними событиями" попросили вовремя забирать детей из школы и ограничить визиты к учителям.
Добавим, что в рассылке о нападениях 12 февраля также шла речь о торговом центре "Арена". Вполне вероятно, что и там сегодня будут работать правоохранители.
09:15:51 12-02-2024
И что даже рамки на входе включили?
10:36:48 12-02-2024
Гость (09:15:51 12-02-2024) И что даже рамки на входе включили?... У моего ребенка в школе рамки всегда включены. На входе охранник, мужчина, лет 45-50, с шокером. От нападения бандитов, он естественно не защити, но сообщить в полицию успеет. А вот пресечь пронос всякой запрещенки, или дать по соплям хулиганам он вполне может.
11:53:44 12-02-2024
Гость (10:36:48 12-02-2024) У моего ребенка в школе рамки всегда включены. На входе охра... по соплям бить нельзя, это уголовщина, посадить могут. И пуля летит быстрее, чем его желание сообщить в полицию.
09:26:31 12-02-2024
А без этого нельзя охранять по правильному?
10:03:14 12-02-2024
Гость (09:26:31 12-02-2024) А без этого нельзя охранять по правильному?... а "по правильному" это как?
09:30:51 12-02-2024
Хохлы 100%...
09:49:19 12-02-2024
гость (09:30:51 12-02-2024) Хохлы 100%...... Кому раньше молчал ?
09:57:41 12-02-2024
гость (09:30:51 12-02-2024) Хохлы 100%...... нелюди
10:50:51 12-02-2024
гость (09:30:51 12-02-2024) Хохлы 100%...... да Байден 100пудово!
10:01:51 12-02-2024
К чему готовят на этот раз? К обыску детей ежедневно на входе? К обязательной биометрии? К увеличению штата росгвардии, чтобы школы охранять?
12:06:13 12-02-2024
Гость (10:01:51 12-02-2024) К чему готовят на этот раз? К обыску детей ежедневно на вход... Более вероятно, что к запрету Телеги.
10:12:39 12-02-2024
Установить, что айпи не российский ни как?
11:54:58 12-02-2024
Гость (10:12:39 12-02-2024) Установить, что айпи не российский ни как?... с подменой айпи это не установишь.
10:15:46 12-02-2024
стражи порядка приехали --- там несколько десятков школ и детсадов, во все приехали? Молодцы. Еще бы установили отправителя
11:52:37 12-02-2024
Гость (10:15:46 12-02-2024) стражи порядка приехали --- там несколько десятков школ и де... Ну в 55ой были по крайней мере..
11:49:41 12-02-2024
Кому наш нищий Алтай нужен, сюда добраться то сложно.
13:04:43 12-02-2024
Школы, детские сады....и ни одной администрации
13:43:22 12-02-2024
Гость (13:04:43 12-02-2024) Школы, детские сады....и ни одной администрации... вот-вот. откуда уши растут?