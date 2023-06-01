Что известно о несовершеннолетней девочке, исполнившей "грязный" танец с барнаульцем?

Ролик с девочкой из Барнаула, исполняющей развратный танец с мужчиной, выложили в интернет

01 июня 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за попавшего в Сеть ролика с "грязным" танцем несовершеннолетней девочки и мужчины.

Рассказываем, что известно о случившемся и девочке, участвовавшей в танце.

Что произошло?

В одном из барнаульских заведений в конце марта прошла вечеринка, на которую, по данным Telegram-канала Baza, могли попасть все желающие старше 14 лет.

Во время вечеринки организаторы объявили конкурс с сексуальным подтекстом для посетителей.

На сцену вышли бородатый мужчина и девушка. Они исполнили развратный танец перед публикой.

Видео с танцем выложили в интернет. Оно попалось сотруднику правоохранительных органов.

Кто такая эта девочка, которая попала на видео с "грязным" танцем?

Кто такая эта девочка, не сообщается.

А известно ли, сколько девочке лет?

Да. Известно, что ей всего 15 лет.

Так что мужчине, который танцевал с ней, предъявят обвинение. Пока ведутся поиски барнаульца.

По какой статье обвинят мужчину?

По статье 135 Уголовного кодекса "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".