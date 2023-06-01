Что известно о несовершеннолетней девочке, исполнившей "грязный" танец с барнаульцем?
Ролик с девочкой из Барнаула, исполняющей развратный танец с мужчиной, выложили в интернет
01 июня 2023, 17:30, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за попавшего в Сеть ролика с "грязным" танцем несовершеннолетней девочки и мужчины.
Рассказываем, что известно о случившемся и девочке, участвовавшей в танце.
Что произошло?
В одном из барнаульских заведений в конце марта прошла вечеринка, на которую, по данным Telegram-канала Baza, могли попасть все желающие старше 14 лет.
Во время вечеринки организаторы объявили конкурс с сексуальным подтекстом для посетителей.
На сцену вышли бородатый мужчина и девушка. Они исполнили развратный танец перед публикой.
Видео с танцем выложили в интернет. Оно попалось сотруднику правоохранительных органов.
Кто такая эта девочка, которая попала на видео с "грязным" танцем?
Кто такая эта девочка, не сообщается.
А известно ли, сколько девочке лет?
Да. Известно, что ей всего 15 лет.
Так что мужчине, который танцевал с ней, предъявят обвинение. Пока ведутся поиски барнаульца.
По какой статье обвинят мужчину?
По статье 135 Уголовного кодекса "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".
17:46:21 01-06-2023
У меня борода была в 16 лет.
07:21:42 02-06-2023
Гость (17:46:21 01-06-2023) У меня борода была в 16 лет. ... Уголовная ответственность наступает в 14. За действия с 15 летней в 16. И в 16 ему бы не было смысла скрываться, там не так жестко, как в 18. В 15-16 могут быть одноклассники
09:45:00 02-06-2023
Гость (17:46:21 01-06-2023) У меня борода была в 16 лет. ... на ладонях?
09:20:12 02-06-2023
это гениально! "Что известно о несовершеннолетней девочке, исполнившей "грязный" танец с барнаульцем?" _ _ интрига... "Кто такая эта девочка, не сообщается." мне кажется, это сенсация!
11:57:49 02-06-2023
Т.е. проблема не в том, что детишки в наше время лупиться на хорошем полупрофессиональном уровне по подъездам начинают сильно раньше 15 лет, проблема в бородатом дяде, который паспорта не спросил?