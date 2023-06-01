НОВОСТИОбщество

Что известно о несовершеннолетней девочке, исполнившей "грязный" танец с барнаульцем?

Ролик с девочкой из Барнаула, исполняющей развратный танец с мужчиной, выложили в интернет

01 июня 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за попавшего в Сеть ролика с "грязным" танцем несовершеннолетней девочки и мужчины.

Рассказываем, что известно о случившемся и девочке, участвовавшей в танце.

Что произошло?

В одном из барнаульских заведений в конце марта прошла вечеринка, на которую, по данным Telegram-канала Baza, могли попасть все желающие старше 14 лет.

Во время вечеринки организаторы объявили конкурс с сексуальным подтекстом для посетителей.

На сцену вышли бородатый мужчина и девушка. Они исполнили развратный танец перед публикой.

Видео с танцем выложили в интернет. Оно попалось сотруднику правоохранительных органов.

Кто такая эта девочка, которая попала на видео с "грязным" танцем?

Кто такая эта девочка, не сообщается.

А известно ли, сколько девочке лет?

Да. Известно, что ей всего 15 лет.

Так что мужчине, который танцевал с ней, предъявят обвинение. Пока ведутся поиски барнаульца.

По какой статье обвинят мужчину?

По статье 135 Уголовного кодекса "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

Фото: pxhere.com

В "Спичка-баре" опровергли информацию о проведении пошлой вечеринки с подростками

По словам представителей заведения, резонансная тусовка проходила в другом месте
НОВОСТИОбщество
скандалы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:46:21 01-06-2023

У меня борода была в 16 лет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:42 02-06-2023

Гость (17:46:21 01-06-2023) У меня борода была в 16 лет. ... Уголовная ответственность наступает в 14. За действия с 15 летней в 16. И в 16 ему бы не было смысла скрываться, там не так жестко, как в 18. В 15-16 могут быть одноклассники

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:00 02-06-2023

Гость (17:46:21 01-06-2023) У меня борода была в 16 лет. ... на ладонях?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:12 02-06-2023

это гениально! "Что известно о несовершеннолетней девочке, исполнившей "грязный" танец с барнаульцем?" _ _ интрига... "Кто такая эта девочка, не сообщается." мне кажется, это сенсация!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:49 02-06-2023

Т.е. проблема не в том, что детишки в наше время лупиться на хорошем полупрофессиональном уровне по подъездам начинают сильно раньше 15 лет, проблема в бородатом дяде, который паспорта не спросил?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров